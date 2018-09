David Alaba ist offenbar wieder in festen Händen. Seine neue Liebe hält der Star-Kicker aber noch geheim.

Zwei Jahre nach der Trennung von seiner Langzeitfreundin Katja Butylina ist David Alaba offenbar wieder in festen Händen. Und zwar angeblich schon länger. Das berichtet die Zeitung "Österreich" unter Berufung auf Insider.

Alaba hat sich in Nachbarin verliebt

Der 26-jährige Bayern-München-Kicker soll mit Shalimar Heppner, der Tochter von Starkoch Frank Heppner, liiert sein. In München sei dieser Umstand kein Geheimnis mehr, heißt es. Bekannt sind die beiden einander schon länger, denn die PR-Managerin ist Alabas Nachbarin in Grünwald. Wann genau es gefunkt hat, ist ungewiss, Shalimar war jedoch bereits bei der Bayern-Meisterschaftsfeier mit dabei. Damals trat sie noch als gute Freundin von Davids Schwester Rose May Alaba auf.

Auf ihrem Facebook-Profil zeigt die Schöne sich immer wieder mit ihrem Freund, öffentliche Auftritte hat das Paar bisher aber vermieden. Vielleicht endet das ja bald - denn schon mit Ex-Freundin Katja zeigte sich David Alaba erstmals am demnächst beginnenden Münchner Oktoberfest. Und auch mit ihr war er damals schon länger liiert.

© imago/MIS David Alaba mit Ex-Freundin Katja