Am 29. September wählt Österreich ein neues Parlament und erhält damit auch eine neue Bundesregierung. Alle Infos, Schwerpunkte und alle Kandidaten zu dieser kommenden Nationalratswahl 2019 finden Sie hier.

Die 27. Nationalratswahl in Österreich hätte eigentlich erst im Herbst 2022 stattfinden sollen, doch als am 17. Mai 2019 ein Video aus Ibiza veröffentlicht wurde, blieb in Österreich kein politischer Stein auf dem anderen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war darin zu sehen, wie er einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte öffentliche Staatsaufträge versprach oder ihr nahelegte, eine große österreichische Tageszeitung zu kaufen, um die FPÖ kurz vor der Wahl noch zu pushen. Am Tag nach der Veröffentlichung dieses Skandal-Videos trat Strache als Vizekanzler und Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei zurück und Kanzler Sebastian Kurz beendete die bis dato regierende türkis-blaue Koalition und rief Neuwahlen aus. Aufgrund des Vorschlags von Kurz, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ebenfalls zu entlassen, traten geschlossen alle FPÖ-Minister zurück. Kurz darauf wurde auch Kurz selbst und die ganze Regierung per Misstrauensvotum im Parlament abgewählt. Seitdem regiert eine Expertenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein das Land, bis am 29. September ein neuer Nationalrat gewählt wird und sich in Folge eine neue Regierung bilden wird.

Wer steht zur Wahl?

ÖVP

Die ÖVP tritt wieder mit dem als Bundeskanzler abgewählten Spitzenkandidaten Sebastian Kurz an.

© APA/Pfarrhofer Sebastian Kurz (ÖVP) Geboren 1986 in Wien 2010-2011 Wiener Landtag 2011 Staatssekretär 2013-2017 Außenminister seit 2017 ÖVP-Chef 2017 bis Mai 2019 Bundeskanzler

Bei der ÖVP gibt es noch keinen offiziellen Termin für die Bundesliste.

SPÖ

Die SPÖ hat ihren Spitzenkandidaten hingegen getauscht. War 2017 der Damals-noch-Kanzler Christian Kern das Gesicht der Roten, versucht es die sozialdemokratische Partei nun mit Pamela-Rendi Wagner an der Spitze.

© ALEX HALADA / AFP Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) Geboren 1971 in Wien Ärztin, Sektionschefin im Gesundheitsministerium 2017 Gesundheits- und Frauenministerin, seit 2018 SPÖ-Chefin

Die weiteren KandidatInnen auf der SPÖ-Bundesliste:

Pamela Rendi-Wagner Rainer Wimmer Doris Bures Thomas Drozda Gabriele Heinisch-Hosek Jörg Leichtfried Julia Herr Josef Muchitsch Sonja Hammerschmid Mario Lindner Muna Duzdar Reinhold Einwallner Andrea Brunner Peter Wittmann Claudia O'Brien Ahmed Husagic Elisabeth Feichtinger Günther Novak Korinna Schumann Alois Stöger

FPÖ

Die FPÖ geht nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache mit Norbert Hofer als Spitzenkandidat ins Rennen.

© APA/ROBERT JAEGER Norber Hofer (FPÖ) Geboren 1971 in Vorau/Steiermark Flugzeugtechniker ab 2006 im Nationalrat 2013-2017 dritter Nationalratspräsident 2016 Präsidentschaftskandidat 2017-2019 Infrasturkturminister seit 2019 FPÖ-Chef

Die weiteren KandidatInnen der FPÖ-Bundesliste:

Spitzenkandidat: Norbert Hofer Herbert Kickl Hubert Fuchs Petra Steger Susanne Fürst Hannes Amesbauer Philipp Schrangl Norbert van Handel Hans-Järg Jenewein Carmen Schimanek

NEOS

Auch die NEOS sehen an vorderster Front anders aus als noch im Jahr 2017. Ihr Gründer, Matthias Strolz trat 2018 zurück und übergab das pinke Ruder an Beate Meinl-Reisinger .

© APA/Punz Beate Meinl-Reisinger Geboren 1978 in Wien Juristin Tätigkeit bei ÖVP, 2012 Wechsel zu den NEOS Wiener Landtag und Nationalrat, seit 2018 NEOS-Chefin

Die weiteren KandidatInnen der NEOS-Bundesliste:

Beate Meinl-Reisinger Sepp Schellhorn Douglas Hoyos-Trauttmansdorff Gerald Loacker Stephanie Krisper Henrike Brandstötter Julia Seidl Michael Bernhard Yannick Shetty Johannes Margreiter Christoph Pramhofer Niki Scherak Karl-Arthur Arlamovsky Karin Doppelbauer Stephan Mittelbach

Liste JETZT

Die Liste Peter Pilz heißt inzwischen Liste Jetzt und tritt nach zahlreichen internen Schwierigkeiten ebenfalls wieder an. Nach dem Absprung von fünf der sieben Mandatare geht die Liste mit Peter Pilz als Spitzenkandidaten ins Rennen, wird aber, laut Umfragen, kaum Chancen auf einen Wiedereinzug haben.

© APA/Georg Hochmuth Peter Pilz Geboren 1954 in Kapfenberg/Steiermark Studium Wirtschaftswissenschaft ab 1986 für die Grünen im Nationalrat 2017 Bruch mit den Grünen und Gründung einer eigenen Liste

Die Bundesliste der Liste Pilz:

Spitzenkandidat: Peter Pilz Maria Stern Daniela Holzinger Susanne Giendl Martin Balluch

Die Grünen

Die Grünen , die 2017 aufgrund der Abspaltung und dem großen Erfolg von Pilz‘ eigener Liste aus dem Parlament flogen, treten, gestärkt durch die Europawahl mit Werner Kogler als Spitzenkandidat an. 2017 war noch Ulrike Lunacek das Gesicht an der Spitze. Geht es nach den Umfragen schaffen die Grünen den Wiedereinzug im Gegensatz zur Liste Jetzt.

© APA/Gindl Werner Kogler Geboren 1961 in Hartberg/Steiermark Volkswirtschafts-Studium seit 80er-Jahren bei Grünen tätig ab 1999 Nationalrat seit 2018 Bundessprecher der Grünen

Die Grünen müssen jedoch, im Gegensatz zu den anderen fünf Parteien, die im Gegensatz zur Öko-Partei im Parlament vertreten sind, Unterstützungserklärungen sammeln, um antreten zu können. Diese können seit dem Stichtag, dem 9. Juli in den Gemeindeämtern bzw. magistratischen Bezirksämtern eingetragen werden. Für ein österreichweites Antreten muss ein Kandidat 2.600 Unterschriften - richtig auf die Bundesländer verteilt - sammeln. Spätestens am 2. August müssen diese ausreichend unterstützen Wahlvorschläge dann bei den Landeswahlbehörden eingebracht werden. Für die Grünen dürfte das kein Problem sein, die Unterschriften zusammenzubekommen, auch wenn bisher nicht verraten wurde, wie viele es bereits sind.

Die weiteren KandidatInnen der grünen Bundesliste:

Spitzenkandidat: Werner Kogler Leonore Gewessler Sibylle Hamann Michel Reimon Alma Zadic Markus Koza Olga Voglauer Georg Bürstmayr Irmi Salzer Maria Chlastak Mirjam Kayer Berivan Aslan Alexander Rabitsch Madeleine Alizadeh

Andere Kleinparteien, die es versuchen:

Diesen Prozess müssen neben den Grünen auch alle weiteren Kleinparteien oder Listen durchlaufen, die für den Nationalrat kandidieren wollen. Das sind zum Beispiel die EU-Gegner „ÖXIT“ , die Mitte Juli bereits 800 Unterstützungserklärungen gesammelt haben.

Ein Viertel der benötigten Stimme habe etwa „Der Wandel“ geschafft, „nicht schlecht“ schaut es auch beim „Wahlbündnis Österreich“ aus.

"ARGUS" , die "Kinder- und Menschlichkeitspartei", hat laut eigenen Angaben gute Chancen, dass ihr der Antritt durch die Unterschriften von drei Abgeordneten ermöglicht wird. Trotzdem sei man in ganz Österreich aktiv, um die nötigen Unterstützungserklärungen zu sammeln. Vor allem von Kinderschutzorganisationen erhalte man viel Unterstützung, sagte Gerhard Ruscher von "ARGUS". Die Partei wird am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Außerdem versuchen es noch die Sozialistische Linkspartei (nur in Oberösterreich), die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) , Düringers Liste GILT , die „Demokratische Alternative" , das BZÖ Kärnten , die Satire-Fraktion „Die Partei“ und die BPÖ, die „BierPartei Österreich“ . Wer von ihnen schlussendlich am Stimmzettel am 29. September stehen wird, entscheidet sich bis 2. August.



Die Chancen dieser Kleinparteien seien heuer aber "minimalst", so Meinungsforscher Peter Hajek. Denn anders als z.B. 2013 seien die Wähler heuer nicht auf der Suche nach Alternativen. Und es ist ohnehin nicht leicht, den Nationalrat zu erobern: Nur zehn von 81 Parteien schafften es bisher.

Was sind die Schwerpunkte dieser Wahl?

Die Parteien arbeiten teils noch an ihren Wahlprogrammen. Präsentiert werden sie wohl im Laufe des Sommers. Erste Schwerpunkte stehen jedoch bereits - und hier zeigt sich die schon bei der EU-Wahl beobachtete stärkere Bedeutung der Umweltpolitik. So will die ÖVP den Klimaschutz stärker betonen, ähnliches hat zuvor auch die FPÖ angekündigt.

ÖVP -Chef Kurz will einerseits mit den Leistungen der abgewählten Regierung um die Rückkehr ins Kanzleramt werben (Familienbonus, Nulldefizit und restriktive Zuwanderungspolitik), andererseits sollen die "großen Zukunftsthemen" und Herausforderungen das Wahlprogramm prägen, wie es in einer Aussendung verlautbart wurde. Darunter versteht die ÖVP fünf Schwerpunkte und zu diesen zählt neben Klassikern wie Arbeit, Gesundheit und Pflege, Europa sowie der Kampf gegen den politischen Islam auch der Klima- und Umweltschutz. Das Wahlprogramm soll Ende August/Anfang September erscheinen.

Auch FPÖ -Chef Norbert Hofer hat Klimaschutz zuletzt als einen seiner Schwerpunkte angekündigt. Ein deutlicher Kontrast zu seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache, der die menschengemachte Erderwärmung stets angezweifelt hatte.

Die SPÖ präsentierte bereits ein 46-seitiges Papier mit dem Titel "Mut für Österreich. Gut für Österreich". Darin werden die Themen Pflege, Gesundheit, Arbeit, Gleichstellung, Bildung, Integration, Sicherheit und natürlich Klimaschutz angesprochen. Mehr dazu lesen Sie hier. Als großes Thema brachte die SPÖ inzwischen das Klimaticket auf den Tisch. Um nur 3 Euro am Tag sollen öffentliche Verkehrsmittel in ganz Österreich benutzt werden dürfen.

Ein möglicher Hintergrund dieser Hinwendung zur Umweltpolitik ist die im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 2017 veränderte Themenlage: Laut der SORA-Nachwahlbefragung rangierte der Umweltschutz im Nationalratswahlkampf 2017 nur auf Platz zehn der meistdiskutierten Themen - im heurigen EU-Wahlkampf war Umwelt- und Klimaschutz eines der drei Top-Themen, ex-aequo mit Sozialpolitik und Zuwanderung.

Umgekehrt hat die Zuwanderung in den Augen der Wähler etwas an Bedeutung verloren , denn 2017 war "Asyl und Migration" noch das mit Abstand am meisten diskutierte Wahlkampfthema vor Sozialleistungen und Sicherheit.

Die Ausgangslage: Das Ergebnis der Nationalratswahl 2017

Bei der Nationalratswahl 2017 ging die ÖVP mit 31,47 Prozent der Stimmen als Sieger hervor, gefolgt von der SPÖ mit 26,86 Prozent und der FPÖ mit 25,97 Prozent. Die NEOS kamen auf 5,3 Prozent, die Liste Peter Pilz (inzwischen Liste Jetzt) zog mit 4,41 Prozent in den Nationalrat ein, während die Grünen den Einzug mit 3,8 Prozent knapp verpassten.

Wen sehen die Umfragen 2019 als Gewinner?

Die Umfragen zeigen seit Wochen einen deutlichen Vorsprung der ÖVP vor SPÖ bzw. FPÖ. In den meisten Erhebungen seit Ende Mai liegt die Volkspartei zwischen 36 und 38 Prozent. SPÖ und FPÖ liefern sich mit Respektabstand ein Match um den zweiten Platz (mit Werten zwischen 17 und 23 Prozent). Die Grünen werden mit elf Prozent ausgewiesen, die NEOS mit neun Prozent. Die Liste JETZT würde die für den Einzug in den Nationalrat notwendige Vier-Prozent-Hürde (mit ein bis zwei Prozent) klar verpassen.

Was für Koalitionsmöglichkeiten wird es nach der Wahl geben?

Das wird wohl ein schwieriges Thema, wenn es nach dem Politologen Peter Filzmaier geht. Der prognostizierte Wahlsieger, die ÖVP habe wahrscheinlich sichere Mehrheiten nur mit FPÖ oder SPÖ. Von beiden Parteien habe sich die Volkspartei unter Sebastian Kurz in den letzten zwei Jahren aber "scheiden lassen", so Filzmaier. Eine Alternative wäre vermutlich nur eine "Dreierbeziehung" mit Grünen und NEOS, sagte der Politologe. Doch das wäre "kompliziert", ganz abgesehen von den inhaltlichen Hürden. Eine Minderheitsregierung, wie sie auch von Kurz selbst ins Spiel gebracht wurde, hält Filzmaier für eher ausgeschlossen. Polit-Expertin Kathrin Stainer-Hämmerle sieht im Gegensatz schon eine Möglichkeit einer ÖVP-SPÖ-Koalition, "allerdings nicht mit Rendi-Wagner". Bei einer möglichen Neuauflage von Türkis-Blau sieht sie den Knackpunkt bei Herbert Kickl. Die Hauptschwierigkeit seien nicht die Inhalte "sondern die Frage: Kann die FPÖ auf Kickl verzichten, ohne ihr Gesicht zu verlieren und kann die ÖVP den Kickl doch nehmen ohne ihr Gesicht zu verlieren?"

Wann wird gewählt - wann gibt es Ergebnisse?

© APA/Hirsch

Wann wird der neu gewählte Nationalrat erstmals zusammentreffen?

Die konstituierende Sitzung des dann neu gewählten Nationalrats ist für den 23. Oktober 2019 vorgesehen.

Wer darf wählen?

Alle österreichischen StaatsbürgerInnen, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und nicht wegen einer gerichtlichen Verurteilung von diesem Wahlrecht ausgeschlossen sind. AuslandsösterreicherInnen können per Briefwahl ihre Stimme abgeben.

Wie funktioniert das mit den Vorzugsstimmen?

In Österreich werden Parteilisten gewählt und durch Eintragung des Namens oder der Reihungsnummer auf der Bundesparteiliste und/oder auf der Landesparteiliste bzw. Ankreuzen des Namens auf der Ebene des Regionalwahlkreises kann jede/r WählerIn eine Vorzugsstimme für Kandidaten auf der Liste der gewählten Partei vergeben. Hat ein/e KandidatIn dann eine genügend hohe Anzahl an Vorzugstimmen, so kommt es zu einer Vorreihung auf der Liste, zumeist auf den ersten Listenplatz.

Was macht der Nationalrat?

Der Nationalrat übt gemeinsam mit dem Budesrat die Gesetzgebung des Bundes aus. Es gibt im österreichischen Nationalrat 183 Mandate (Sitze), die dem Verhältniswahlrecht vergeben werden.

Termine in TV und Co.:

Der ORF lädt auch dieses Mal wieder die Spitzenkandidaten zu Sommergespräche (mit Tobias Pötzelsberger) und zu TV-Konfrontationen. Bereits im Gange ist die Ö3-Radiointerviewreihe "Frühstück bei mir" (Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer und Beate Meinl-Reisinger waren bereits zu Gast). Hier die großen Termine:

Die Sommergespräche im ORF:

5. August: Liste Jetzt

12. August: NEOS

19. August: FPÖ

26. August: SPÖ

2. September: ÖVP

Ab 4. September stehen an drei Abenden insgesamt 15 TV-Duelle (plus eine abschließende „Elefantenrunde“ am 26. September) auf dem Hauptabendprogramm von ORF 2.