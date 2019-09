Ein Datum, das Österreich berührt, rückt in greifbare Nähe: Am Sonntag, den 29. September 2019, findet die Nationalratswahl statt. News hat versucht, schon vor dem Urnengang ein Stimmungsbild zu zeichnen - mit Hilfe einer Straßenumfrage in Wien. Die Befragten haben erklärt, warum Sie wählen gehen, welche Partei ihre Stimme erhält und ob die Ibiza-Affäre Auswirkungen auf Ihre Wahlentscheidung hatte. Besonders spannend waren die Reaktionen auf die Frage, ob sie an eine Neuauflage von Türkis-Blau glauben.