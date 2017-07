Peter Pilz präsentiert Liste

Peter Pilz tritt mit einer Liste bei der Nationalratswahl an. "Wir trauen uns das zu"

Der langjährige Grün-Mandatar Peter Pilz tritt mit einer eigenen Liste zur Nationalratswahl an. "Ja, es geht", verkündete Pilz. "Wir trauen uns das zu". Es sei in der jetzigen Situation wichtig, Österreich zu verändern.

"Wir gründen mit Sicherheit keine Partei", betonte er zu Beginn an. Es würde in einem politischen Leben ausreichen, eine Partei zu gründen. Aus diesem Grunde sei es eine Initative.

Finanzierung via Crowdfunding

Die für eine Kandidatur nötigen drei Unterschriften von Nationalratsabgeordneten habe man zusammen, die Finanzierung soll über Crowdfunding funktionieren, erklärte Pilz.

Peter Pilz ist optimistisch

Pilz war beim Bundeskongress der Grünen bei der Kampfabstimmung um den von ihm gewünschten vierten Listenplatz gescheitert, eine weitere Kandidatur für den sechsten Listenplatz lehnte er ab und verließ in weiterer Folge den Grünen Parlamentsklub. Den Impuls für eine eigene Kandidatur habe dann der Anwalt Alfred Noll gegeben, erläuterte Pilz. "Ja, es geht", die Kandidatur ist möglich, stellte er bei der Pressekonferenz nun fest. Eine Parteigründung sei dies allerdings nicht, betonte er. Das Podium im Presseclub Concordia war bereits von zwei Aufstellern mit der Aufschrift liste@peterpilz.at umrahmt.

Auf der Pressekonferenz präsentierte Pilz seine Mitstreiter:

Maria Stern, ist Lehrerin, dreifache Mutter und fordert als Obfrau des Vereins "Forum Kindeshalt" seit Jahren eine Kindesunterhaltssicherung. Sie war bis dato eine der Sprecherinnen des "Frauenvolksbegehren 2.0". Dieses Amt legt sie mit dem heutigen Tag nieder.

Sebastian Bohrn Mena. Der 32-jährige Wiener ist Sohn einer aus Chile geflüchteten Mutter und eines Vaters aus Floridsdorf. Er setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für Menschenrechte und Tierschutz ein.

Stephanie Cox, 1989 in Sydney geboren, ist Gründerin der Initative "Chancen:reich", der Berufsmesse für geflüchtete Menschen in Österreich

Peter Kolba, hemaliger Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation. Er war Mitbegründer der Plattform für Sammelklagen Cobin Claims, die er kurz darauf wieder verließ.

Auf Twitter warb er bereits einige Stunden zuvor für seine Liste. "Für Matthias Strolz bin ich Kommunist. Für andere ein "Rechter". Es bleibt: Kein Platz bei uns für FPÖ-Abgeordnete. Aber ihre Wähler: willkommen!"

