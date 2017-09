Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Auch auf Facebook. Was Strache und Kurz auf Social Media so erfolgreich macht und wieso Peter Pilz überrascht - eine Analyse.

THEMEN:

Auf Facebook hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Nase vorn. Im September konnte er die "Facebook-Vorherrschaft" zurückerobern. Mit fast 730.000 Page-Fans liegt Strache an der Spitze, knapp gefolgt von Sebastian Kurz (700.000) und Christian Kern (215.000), der nur knapp ein Drittel Facebook-Fans für sich verbuchen kann. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum 7. August bis 15. September 2017.

Während Kurz von Juli bis August noch über 50.000 neue Fans verzeichnete und Strache „nur“ knapp 25.000 liegt Strache im September voran: Er verzeichnet ein Plus von 83.000 Pagefans, Kurz „nur“ 78.000. Es scheint also so, als würde HC Strache bei den Pagefans die Nase vorn behalten.

Analyse 1: Wer hat die meisten Facebook-Freunde und wer muss sie sich mit einem Mitbewerber teilen?

Analyse 2: Wer den Wahlkampf auf Facebook dominiert

Matthias Strolz liegt mit knapp 82.000 an 4. Stelle, Irmgard Griss liegt weiterhin bei 26.500 Fans – konnte also kaum Fans hinzugewinnen. Es scheint klar, dass Irmgard Griss im Gegensatz zu Strolz auf diesem Kanal kaum potenzielle WählerInnen ansprechen kann.

Ulrike Lunacek und Facebook wohl noch kein erfolgreiches Doppel

Ulrike Lunacek erreichte im letzten Monat 540 neue aktive Fans und liegt nun bei knapp 19.000 Fans, auf Facebook kommt der Wahlkampf der grünen SpitzenkandidatIn nicht wirklich ins Rollen.

Peter Pilz erreicht derzeit 25.700 Fans, konnte also im Vergleich zu Anfang August etwas zulegen. Trotzdem liegt er im Vergleich der SpitzenkandidatInnen nur an vorletzter Stelle, nur Ulrike Lunacek liegt noch hinter ihm. Facebook dürfte also sein Schwerpunkt im Wahlkampf nicht sein.

Wie ist es aber um die Aktivität der Fans bestellt? Inwieweit wird gelikt, geteilt oder kommentiert?

Die beiden Facebook-Kaiser Strache und Kurz haben sich bei den aktiven Fans klar abgesetzt und haben doppelt so viele Fans zu Aktivitäten veranlasst wie in der Vorperiode: Strache hat über 182.000 aktive Fans (Vorperiode 90.000), Kurz 165.000 (Vorperiode 83.600).

Bemerkenswert ist: Kurz und Strache haben bei der „Ausschöpfung“ ihrer Fans trotz fast 3,5facher Anzahl auf Christian Kern aufgeschlossen – alle drei konnten rund ein Viertel aller Fans zu Aktivitäten bewegen.

Die aktivsten Fans hat Peter Pilz

Die aktivsten Fans jedoch hat Peter Pilz: 31% seiner Fans haben in irgendeiner Weise auf Posts reagiert – allerdings ausgehend von einer deutlich geringeren Gesamt-Fan-Anzahl. Strolz und Lunacek erreichen jeweils 10%, Griss nur 5% ihrer Fans.

Loyalität findet sich bei...

Bei den wiederkehrenden oder loyalen Fans zeigen sich geringe Verschiebungen im Vergleich zur Vorperiode: Kern führt dieses Ranking mit 19% „recurring“ Fans an (+2%-Punkte), gefolgt von Pilz mit 17% (+6). HC Strache hat hier ebenfalls stark aufgeholt (+4) und liegt nun bei 16%, Kurz bei 12% (+2).

Der Wahlkampf ist in vollem Gange

Auch bei den PolitikerInnen-Posts wird deutlich, dass der Wahlkampf in vollem Gang ist: Strache hat seine Aktivität verdoppelt und mit 247 mit Abstand die meisten Posts abgesetzt. Danach folgen faktisch gleichauf Christian Kern mit 140 und Sebastian Kurz mit 138 Posts. Matthias Strolz liegt mit 126 knapp dahinter. Ulrike Lunacek verzeichnet 85 Posts, in der Vorperiode waren es nur 37 Posts der grünen Spitzenkandidatin. Irmgard Griss hat 61 Inhalte gepostet (im Vergleich zu 22 in der Vorperiode), Peter Pilz nur 27 (davor aber nur 3).

© Christina Matzka/News 7. August bis 15. September: In dieser Wahlkampfhochphase ist bei allen Spitzen-kandidatInnen im Vergleich zum letzten Beobachtungszeitraum ein kräftiges Plus bei den Posts zu verzeichnen – allen voran HC Strache, der mit 247 Posts den Kommunikationskanal Facebook mit Abstand am intensivsten genutzt hat.

Aber wie erfolgreich sind die jeweiligen Posts? Das wird anhand der Reactions gemessen und auch hier hat Heinz-Christian Strache die Nase vorn. Er erzielte 575.000 Reactions, dahinter Kurz mit rund 473.000 Likes oder sonstige Emoticons. Kern liegt bei 217.000, Strolz bei knapp 19.000 und Peter Pilz bei etwas über 14.000. Lunacek konnte etwas aufholen und erreicht knapp 6.000 Reactions, Irmgard Griss 3.700.

© Christina Matzka/News Auch bei den PolitikerInnen-Posts zeigt sich ein Sommerloch – alle SpitzenkandidatInnen haben im Juli weniger gepostet als im Juni, nur C. Kern hat stabil rund 100 Posts abgesetzt. HC Strache war weiterhin am aktivsten mit 129 Posts, Sebastian Kurz hat am deutlichsten zurückgeschraubt. Welle 1: 9. Juni bis 9. Juli

Effektives Posting

Umgerechnet auf die Anzahl der Posts (also die durchschnittliche Anzahl der Reactions je Post) sind weiterhin die Posts von Sebastian Kurz mit durchschnittlich rund 3.400 Reactions am effektivsten, Strache erreicht nun rund 2.300 Fan-Reactions mit jedem Post.

Es ist erstaunlich, dass sich trotz der Verdoppelung der Posts die durchschnittlichen Reactions pro Post kaum verändert haben.

Christian Kern konnte bei einem Plus von 42 Posts mit nun 1.500 Reactions pro Post sogar zulegen.

Peter Pilz überrascht erneut

Erstaunlich ist: Bis auf Peter Pilz, der je Post 530 Fan-Reactions erzielt, ist der „Erfolg“ der Posts von Strolz, Lunacek und Griss im Vergleich zu Strache, Kurz und auch Kern sehr gering und liegt zwischen 61 und 150.

Welches waren die erfolgreichsten Posts?

In dieser Beobachtungsperiode von 7. August bis 15. September hat nun Strache den erfolgreichsten Post:

Ein Video der Klartextsendung vom 09. September mit folgendem Inhalt:

Jemand der jahrzehntelang eingezahlt hat bekommt vielleicht 940 Euro Pension. Aber Menschen, die keinen Cent in das System eingezahlt haben, bekommen 840 Euro Mindestsicherung. Das ist UNFAIR! Die Österreicher verdienen endlich FAIRNESS! erreichte fast 27.000 Reactions – Bewegtbild und das Thema Sozialmissbrauch scheinen auf Facebook Reactions zu garantieren. Auch die beiden zweit- und dritterfolgreichsten Posts von Strache sind Videos, liegen allerdings bei den Reactions doch klar zurück.

Nach demselben Muster erreicht Sebastian Kurz mit 24.500 Reactions nur geringfügig weniger

Ein Zeit im Bild-Video vom 19. August mit folgendem Inhalt:

Es darf nicht sein, dass Pensionisten, die ihr Leben lang in unser System eingezahlt haben, weniger bekommen als eine Flüchtlingsfamilie, die neu in Österreich angekommen ist & noch nichts eingezahlt hat. Wir brauchen eine Neue Gerechtigkeit in unserem Land.

Trotzdem ist das nicht Kurz´ erfolgreichster Post: Mit knapp 25.600 Reactions wird ein von Sebastian Kurz geteilter Link zur neuen Moslem-Studie belohnt

Was hat nun Christian Kern gepostet?

Auch er setzt auf Bewegbild, seine 3 erfolgreichsten Posts sind allesamt Videos, völlig anders jedoch die Inhalte.

Sein erfolgreichster Post unter dem Titel „Kern liest böse Tweets“ erreichte immerhin 8.400 Reactions

Alle anderen Posts lagen weit dahinter, erwähnenswert auch in dieser Periode nur ein Post von Peter Pilz, der immerhin 3.158 Reactions erzielte

Markt-und Meinungsforscherin Christina Matzka und ihr Kollege, Informationswissenschaftler Stefan Gindl, beobachten und bewerten den ganzen Sommer lang exklusiv für News die digitalen Aktivitäten der Parteien und ihrer Kandidaten