Doris Golpashin: "Die Familie ist mein Ruhepol"

Privat hat sie ihr Glück mit ihrem Mann, dem deutschen Moderator, Schauspieler und Sänger Klaas Heufer-Umlauf gefunden. 2012 wurde bekannt, dass die beiden liiert sind. Im April 2013 wurde das erste gemeinsame Kind, ein Sohn, geboren. 2018 kam ihr zweiter Sohn zur Welt.

Für die Serie "Check Check" standen Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf zusammen vor der Kamera. Ganz anders als im realen Leben des Paares, ist die Serien-Beziehung der beiden kompliziert. In "Check Check" spielt Golpashin seine Ex-Freundin - und als Flughafenchefin Sabine in der fiktiven Kleinstadt Simmering ist sie gleichzeitig die Vorgesetzte von Klaas Heufer-Umlauf, der einen Security-Mitarbeiter am Flughafen verkörpert.

Die Trennung zwischen Beruflichem und Privaten klappt laut Golpashin ohne Probleme: "Nach Feierabend können wir die Figuren ganz gut abschütteln. Was die Arbeit so schön und einzigartig für uns macht, ist, dass wir ein gutes Team sind. Das miteinander Arbeiten fühlt sich vertraut, innig und entspannt an. Für uns beide als Paar macht es großen Spaß zusammen zu arbeiten.

Auf die Frage nach möglichen weiteren gemeinsamen Projekten antwortet die Schauspielerin: "Check Check" passt für mich sehr gut, in dem Bereich Schauspielerei möchte ich weiterarbeiten und fühle mich wohl. Kreativ tauschen wir uns auch ständig aus. Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt. Es ist jetzt nicht so, dass wir das zusammen gemacht haben und beide sagen: 'Oh mein Gott, wir wollen nie wieder zusammenarbeiten'. Das Gegenteil ist der Fall."

Doris Golpashin - das Gegenteil von konservativ

Und fließt auch etwas von Doris Golpashin als Privatperson in die Rolle der Flughafenchefin Sabine mit ein? Darüber muss die Schauspielerin lachen. "Nein, ganz und gar nicht. Ich finde, sie ist exakt das Gegenteil von mir. Sabine ist wahnsinnig spießig, sehr konservativ. Was in Staffel zwei so in ihr brodelt: dieses Mutigsein und die Abenteuerlust – damit kann ich mich schon eher identifizieren, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Die Art und Weise wie sie Dinge angeht, würde ich anders machen. Es ist tragisch-komisch diesen Weg mit ihr zu gehen, weil sie so naiv in unvorhergesehene Situationen hineinstolpert. Das macht sie dann auch irgendwie sympathisch. Also ich bin sehr empathisch mit Sabine. Das eine oder andere Mal tut sie mir echt leid."

© Joyn/ProSieben/Stephanie Kulbach Doris Golpahsin in "Check Check" alias Flughafenchefin Sabine

Die Dreharbeiten zu der Serie fanden mitten in der Corona-Pandemie statt. Für die Schauspielerin hat das einiges verändert, auch wenn sie froh ist, dass sie ihren Beruf weiter ausüben kann. "Das größte Glück war, dass wir überhaupt drehen konnten. Es hat sich ein wirklich gutes Hygienekonzept entwickelt – mit Desinfizieren, Abstand halten, täglichen Tests und allem, was dazu gehört. Der große Unterschied zur ersten Staffel war, dass man damals noch abends draußen vor dem Hotel zusammensaß und ein Glas Wein getrunken hat. Und man hat sich auch einmal in den Arm genommen", sagt Golpashin.

Und sie teilt außerdem mit: "Wir persönlich fühlen uns in unserem Leben sehr privilegiert, in Zeiten wie diesen arbeiten zu können. Es sind wirklich harte Zeiten. Ich denke oft an alleinerziehende Mütter, an die selbstständigen Betriebe bei uns in der Straße, die zusperren müssen und denen das Geld ausgeht. Und ich bin dankbar und demütig, dass wir alle gesund sind."

Die zweifache Mutter spricht auch darüber, wie sie ihren Söhnen die Einhaltung der Corona-Maßnahmen vermittelte. "Das machen wir genau, wie alle anderen Eltern auch. Wir sprechen natürlich viel darüber. Außerdem gibt es gute Kindernachrichten und in der Schule wird das Thema auch gut erklärt. Für diese Generation ist es eine völlige Selbstverständlichkeit, mit der Pandemie umzugehen", sagt sie.

© IMAGO/Eventpress Doris Golpashin mit ihrem Mann, Klaas Heufer-Umlauf

Doris Golpashin lebt heute mit ihrer Familie in Berlin, ist aber auch dem Landleben gegenüber nicht abgeneigt und findet "die Mischung zwischen Stadt und Land schön. Ich bin gerne am Land. Ich bin mittlerweile auch gut im Blumen einbuddeln, mein Mann übrigens auch. Eine gelungene Kombination aus Land und Stadt macht es für mich lebenswert", sagt sie.

Das ganz spezielle Hobby von Doris Golpashin und ihrem Mann

In stressigen Zeiten ist für sie neben dem Relaxen im Grünen vor allem die Familie ein wichtiger Faktor, um einmal zu entspannen. "Wir entspannen einander eigentlich ganz gut gegenseitig. Am schönsten ist es, wenn wir alle zusammen sind. Die Familie ist der Ruhepol, von dem alles ausgeht", verrät die Schauspielerin. Und im Zuge der Corona-Pandemie haben sie und ihr Mann ein ganz spezielles Hobby für sich entdeckt: "Was wir absolut faszinierend finden, ist, dass wir im Lockdown begonnen haben, unseren grünen Daumen zu entdecken. (Lacht) Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass wir viel Zeit im Garten beim Buddeln verbringen, aber Gärtnern hat definitiv etwas Erholsames, Meditatives und Entspannendes."