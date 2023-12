Mathea ist in Bruck an der Großglocknerstraße, Salzburg aufgewachsen. Ihr Vater arbeitete in einer Druckerei, ihre Mutter ist Standesbeamtin am Gemeindeamt. "Meine Mama war immer ein Vorbild für mich, weil sie immer das bestmögliche aus sich gemacht hat", erzählt die Musikerin im Interview mit News.at

Einschneidend für Matheas Familie war der Jobverlust des Vaters, der sich nach dem Konkurs des Arbeitgebers im Alter von 40 Jahren zum Krankenpfleger umschulen lassen musste. Die Mutter ernährte die Familie vorübergehend allein.

Mathea ist zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Elias aufgewachsen, der bis heute ihr "best friend" ist: "Wir telefonieren jeden Tag."

© Niklas Kamp Sängerin Mathea bei einem Auftritt in Salzburg

Vor ihrem Job im Einzelhandel versuchte sich Mathea als Studentin in Wien. Jeweils nach wenigen Wochen aber schmiss sie drei Studien (Molekularbiologie, Medienmanagement und Kommunikationswissenschaften) hin. "Meine Eltern haben mich trotzdem immer bei allem unterstützt", berichtet sie.

Mathea: "Tanz war mein Lebensinhalt"

Seit ihrem dritten Lebensjahr hat Mathea getanzt, "Tanzen war schon immer da, es war mein Lebensinhalt", sagte sie gegenüber "Woman.at". Sport spielte immer schon eine große Rolle. "Ich komme aus einer Skifahrerfamilie", schmunzelt sie. Eine Fehlstellung in der Hüfte bereitete Mathea aber zunehmend Schmerzen. "Die Ärzte haben mir damals ans Herz gelegt nicht mehr zu tanzen." Mathea musste sich einer Operation unterziehen, war wochenlang im Krankenhaus. Sie musste die Schule für ein Jahr unterbrechen, war im Rollstuhl unterwegs.

Da sie zum damaligen Zeitpunkt auf das Bundesoberstufenrealgymnasium in Gastein, mit musisch-kreativem Schwerpunkt, gekommen war, entschied sie sich für Gesang. "Ich war damals totaler Alicia-Keys-Fan, so R&B/Soul-Geschichten haben mich damals total gecatcht."

© Niklas Kamp Sängerin Mathea

"The Voice" - Traum von Musik zu leben

Schon sehr früh nahm Mathea an Wettbewerben teil. Im Alter von sechs trat sie bei Tanzmeisterschaften in Wien auf. Am wichtigsten waren jene Auftritte für sie, bei denen nie noch jung war. "Da habe ich gesehen, dass ich gerne auf der Bühne stehe und das Scheinwerferlicht genieße." Dort habe sie ihre Selbstsicherheit für spätere Auftritte erlangt.

Der wohl wichtigste Wettbewerb ihrer Karriere war die deutschen Castingshow "The Voice of Germany" im Jahr 2016. Dort erlangte Mathea erstmals Bekanntheit. Ihr wurde plötzlich klar, "dass ich davon träumen darf, von der Musik zu leben." Für ihre Karriere habe es in Österreich keine Vorbilder gegeben, "außer Christl Stürmer, und die war ein Jahrhundertphänomen", erinnert Mathea heute lachend.

Mit erster Single gelang Mathea der Durchbruch

Der Durchbruch gelang dann aber im Jahr 2018 mit ihrer ersten Single "2x". Mit ihr kam sie in die österreichischen Charts und landete auf Platz eins der Ö3 Austria Top 40. Der große Erfolg kam auch für Mathea überraschend: "Davor hab ich zum Beispiel in Zell am See beim Stadtfest gesungen und mich immer unerwünscht gefühlt. Da wurde oft nicht mal applaudiert."

Bei ihrem ersten Auftritt nach dem Release von "2x", einem Ski-Opening der Antenne Steiermark verspürte sie erstmals den großen Erfolg. "Das war einer der krassesten Momente meines Lebens, als die Leute zum ersten Mal das ganze Lied mitgesungen haben", erinnert sie sich. Ihren raketenhaften Aufstieg verarbeitete sie in ihren Song "Welle".

Auszeichnungen und Kariere-Highlights

Die besten Moment ihrer Karriere "waren so viele", wie sie strahlend erzählt. Etwa Features mit "Kindheits-Vorbildern" wie Mark Forster oder RAF Camora. "Mein Auftritt am Donauinselfest war auch ein krasser Moment!", so Mathea.

© IMAGO/K.Piles Mathea bei ihrem Auftritt am Donauinselfest im Jahr 2022

Zudem bekam Mathea seitdem zahlreiche Auszeichnungen. Ihre erste Single "2x" bescherte ihr Gold in Deutschland und Doppel-Platin in Österreich. Ihre Folgesingle "Chaos" landete in den österreichischen Charts und wurde ebenso mit Platin ausgezeichnet. 2019 wurde Mathea von Spotify als Deutsch-Pop Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Auch ihre EP "M1" kam in die Hitparade, ebenso "M", Matheas erstes komplettes Studioalbum. "Musik-Awards finde ich etwas schwierig, aber bei Gold-Platten ist der Erfolg ganz klar messbar", freut sie sich. Mit mehr als 200 Millionen Streams ist Mathea heute die meistgehörte Künstlerin Österreichs.

Kooperationen mit Mark Forster und RAF Camora

Mathea ging in den letzten Jahre eine Reihe musikalischer Kooperationen ein, so etwa mit dem Lied "Willst du mich" mit Mark Forster, mit RAF Camora ("Tränen") oder auch Clueso ("Der Letzte Song"). Zuletzt sang sie mit dem Rapper Fourty den Song "Wenn du mich vermisst".