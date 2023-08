Oskar Haag: Shootingstar und Musik-Wunderkind

Bis er sich aber wirklich ernsthaft der Musik widmete, sollte es noch einige Jahre dauern. Mit der Pandemie begann Oskar Haag, anfangs noch aus Langeweile, sich mehr mit seinem Hobby zu beschäftigen, schrieb und komponierte eigene Lieder. Sein erster Durchbruch war ein Auftritt beim Popfest im Jahr 2021, wo der damals 15-Jährige erstmals einem größeren Publikum bekannt wurde.

Seither geht es Schlag auf Schlag für den jungen Künstler. Sein selbst geschriebener Song "Stargazing" schaffte im Dezember 2021 auf Platz 1 der FM4 Charts.

Im Jahr 202 ist Oskar Haags Debütalbum "Teenage Lullabies", das in den österreichischen Charts Platz 6 erreichte, erschienen. Im selben Jahr wurde er bei der Amadeus-Verleihung mit dem FM4 Award ausgezeichnet.

Das Debütalbum "Teenage Lullabies" von Oskar Haag Das Vinyl-Album ist hier erhältlich* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Am Nerv der Zeit - was Oskar Haag auszeichnet

Oskar Haags Erfolg wird seiner einzigartigen Art (unmittelbar, ungeschminkt, erfrischend ehrlich, unprätentiös, direkt aus dem Herzen und mit einer Freude daran, dem produktiven Fluss zu folgen, ohne groß darüber nachzudenken, FM4) sowie dem Widerspiegeln des Zeitgeistes (seine raunzigen, samtweichen, hoffnungsvollen und zugleich tragischen Lieder treffen einen juvenilen Nerv der Zeit, Standard) zugeschrieben.

» Zuhause kann ich einfach am besten Musik machen «

Oskar Haag stellt eine neue, niederschwellige und entspanntere Generation eines (Indie-)Popstars dar. Eine, deren Musik nicht aufwendig in einem professionellen Studio, sondern in seinem Zimmer entsteht. "Zuhause kann ich einfach am besten Musik machen. Ich mag es, dass ich mich einfach hinsetzen und loslegen kann, ohne extra wohin fahren zu müssen", sagt Haag. Denn Inspiration finde er beinahe immer und überall. Oft dreht es sich in Haags Songs um Liebe, Schmerz und Hoffnung - Themen, die einen Teenager eben beschäftigen.

© Elke Mayr Oskar Haags Musik entsteht nicht im Studio, sondern in seinem Zimmer.

Geschrieben und gesungen sind seine Werke ausschließlich in englischer Sprache. Das fühle sich für ihn einfach richtiger an, so Haag. Ob es wohl auch daran liegen mag, dass viele seiner Idole aus dem englischsprachigen Raum stammen?

Das sind Oskar Haags Vorbilder

Zu Oskar Haags musikalischen Vorbildern zählen Künstler wie Harry Styles oder Billie Eilish. Zu seinen "All-Time-Favorits" gehören außerdem die Beatles. Er führt auf seinem Handy ein Ranking von Songs der Gruppe, die er immer wieder neu bewertet und aktualisiert. Seine Nummer eins? "Yesterday. Auch wenn es langweilig und sehr vorhersehbar wirken mag, es hat schon einen Grund, warum er eines beliebtesten Beatles-Songs überhaupt ist. Es ist einfach ein verdammt gutes Lied", betont Oskar Haag. Mit Paul McCartney zusammen Musik zu machen, oder ihn zumindest einmal persönlich zu treffen, ist einer der größten Träume des Teenagers. Ein weiterer ist es, sich als Künstler auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes zu etablieren. "Aber das ist natürlich sehr schwierig", fügt Haag bescheiden hinzu.