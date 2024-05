Marlen Kubinger: Eine Revolution und ihre Botschafterin

Steckbrief Marlen Kubinger

Name: Marlen Kubinger

Marlen Kubinger Geburtsort: Oberösterreich

Oberösterreich Alter: 18 Jahre

18 Jahre Wohnt in: Rottenbach, OÖ

Rottenbach, OÖ Ausbildung: Handelsakademie

Handelsakademie Beruf: Prokuristin bei VTA Austria GmbH, Tätigkeitsfeld: Marketing & Public Relations

Prokuristin bei VTA Austria GmbH, Tätigkeitsfeld: Marketing & Public Relations Familie: Vater Ulrich Kubinger (Gründer und Eigentümer der VTA Group), 2 Schwestern

Kaum etwas zeugt in der naturgemäß nüchtern ausgestatteten Lagerhalle im oberösterreichischen Rottenbach von der spektakulären Dimension der revolutionären Technologie, die hier entwickelt wurde. Penibel saubere Böden in Feuerrot und Wasserblau – nach dem Faible des Gründers für diese Elemente – erzählen von Zweckmäßigkeit und Effizienz. Hier hat der Umweltpionier Ulrich Kubinger in den letzten drei Jahrzehnten mit seinem Unternehmen VTA Liquid Engineering Verfahren entwickelt, die Maßstäbe in Sachen Abwasser- und Umwelttechnik setzen.

Weltweit tragen sie zur Abwasserreinigung für 250 Millionen Menschen bei. „Wasser für die Welt“ ist das Motto, dem sich der Visionär, der seinen Weg 1992 als Einzelunternehmen begann, verschrieben hat. Nun geht er einen gewaltigen Schritt weiter. „Erklär du, Marlen“, ermutigt er die dunkelhaarige junge Frau an seiner Seite.

Tochter Marlen ist seit kurzem Prokuristin des Unternehmens mit weltweit 400 Angestellten und Kunden in 65 Ländern, darunter Tausende kommunale Kläranlagen sowie verschiedene Industriezweige. Als Innovationsführer in der Abwasserbranche machte die VTA 2022 100 Millionen Euro Umsatz.

Wasser zum Brennen bringen

Vergangene Errungenschaften interessieren Kubinger, den Rastlosen, freilich wenig. Es ist ein unscheinbarer, viereckiger Kasten mit vier Glaszylindern, der für den VTA-Chef die revolutionäre Zukunft für eine nachhaltige, klimaneutrale Abwasserwirtschaft beherbergt. Wasser wird in diesem Verfahren ohne den Einsatz von Energie zum Brennstoff. So hat es Kubinger vergangenes Jahr am 4Gamechangers-Festival versprochen.

Der Reaktor-Prototyp wird News kurz vor seiner Präsentation am 4Gamechangers-Festival vorgeführt. Er zeigt, wie aus dem Abwasser einer Kläranlage ohne Zufuhr von Energie mittels eines Nanoboosters (das von der VTA entwickelte Nanocarbon) Wasserstoff erzeugt wird. „Das VAT-Nanocarbon ist in der Lage, mit der Salzlösung vom Abwasser und der Oberflächenaktivität vom Nanobooster, das H2O in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten“, erklärt Kubinger den Prozess.

© News/Matt Observe

AUS ABWASSER WIRD FEUER. Marlen und VTA-Gründer Ulrich Kubinger demonstrieren mittels Reaktor-Prototyps das revolutionäre Hydropower-System: Ohne Energiezufuhr wird aus Abwasser Wasserstoff erzeugt und Energie gewonnen. Die Wasserstoff-Flamme zeugt davon

Kein Laie könnte aus den Reaktionen im Reaktor-Prototyp ihre Tragweite ablesen. „Nun machen wir die Energie sichtbar“, sagt Marlen Kubinger nach wenigen Minuten, als der erzeugte Wasserstoff als Flamme hell lodert. Der Vater betont mit leuchtenden Augen: „Noch einmal: Der ganze Prozess findet statt, ohne dass wir Energie von außen zuführen. Das ist die Revolution der Neuzeit.“

1,8 Kilowattstunden aus 1 Liter Abwasser

Aus einem Liter Abwasser werden durch das Verfahren mit dem Namen Hydropower rund 600 Liter Wasserstoff gewonnen, das entspricht einer Energiedichte von 1,8 Kilowattstunden Verbrennungswärme.

Anders ausgedrückt: „Eine kleine Kläranlage könnte mit dieser Technik eine Kleinstadt mit Energie versorgen. Das ist das Resultat von 50 Jahren Erfahrung, die kann man nicht kaufen“ so Ulrich Kubinger. Möglichst umfassend gibt der 67-Jährige sein Wissen an Tochter Marlen weiter, die bei der VTA das Gesicht der Zukunft ist. Wenn sie über das vor ihrer Geburt gegründete Unternehmen spricht, tut sie dies mit der angeborenen Selbstverständlichkeit einer jungen Frau, die im Labor aufgewachsen ist.

Lange Zeit war dies nichts Besonderes für sie, eher ein Hobby. „Schon mit zwölf Jahren bin ich nach der Schule am liebsten ins Labor gekommen, habe mich vor ein Mikroskop gesetzt und Analysen erstellt. Das Leben unter dem Mikroskop hat mich einfach am meisten interessiert“, erzählt Marlen Kubinger, wie sie nach seltenen Tierchen und deren Lebensbedingungen geforscht hat. „Auch später, mit 14, 15 Jahren, habe ich viele Bücher zum Thema gelesen und war fasziniert.“ Sie beschreibt sich als jemand, dem der Praxisbezug gut getan hat: „Ich habe keine Schule in diesem Bereich absolviert, ich habe alles von den Mitarbeitern hier im Betrieb gelernt. Sie haben mich einmalig begleitet.“