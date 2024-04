Im Wandel der Zeit

2024 steht der Uhrenmarkt jedoch vor ganz neuen Herausforderungen. Die "Watches of Switzerland"-Aktie, zu deren Portfolio Rolex, Tudor, Omega, Patek Philippe, IWC Schaffhausen und viele andere Uhrenhersteller zählen, sackte im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief ab: Von 2023 auf 2024 verlor die Aktie um gut 50 Prozent an Wert. Analysten prognostizieren weiterhin niedrigere Verkaufszahlen, auch die Umsatzentwicklung und Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre wurden nach unten korrigiert.

Das "Manager Magazin" berichtete unter Berufung auf Brancheninsider von leergefegten Wartelisten bei vielen Luxusuhrmodellen: Anwärter würden absagen, da sie aufgrund von Inflation, gestiegenen Rohstoffpreisen und hohem Wechselkurs des Schweizer Franken nach zwei Jahren Wartezeit gut 30 Prozent mehr für ihre Uhr zahlen müssten. Auch die "FAZ" diagnostizierte mit Blick auf den Branchenprimus: "Die Rolex-Blase ist geplatzt."

MESSE Watches and Wonders Die Genfer Branchenmesse "Watches and Wonders" verzeichnete 2024 einen wahren Besucheransturm: 49.000 Besucher, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verdeutlichen das hohe Interesse am Luxusuhrensegment. Doch trotz Besucherrekords war die Grundstimmung eher pessimistisch. Rolex-CEO Jean-Frédéric Dufour glaubt, die goldenen Zeiten der Branche seien vorbei: "2024 wird eine Herausforderung sein", so der CEO zur "NZZ".

Uhren aus Vorbesitz

Fakt ist, dass die Anzahl der exportierten Uhren der Schweizer Uhrenindustrie seit Oktober 2023 leicht rückläufig ist. Rund 1,2 Millionen Exemplare wurden der Federation of the Swiss Watch Industry zufolge im Februar 2024 ins Ausland verkauft, während es im November 2023 noch rund 1,55 Millionen Stück waren. Als wichtigste Zielmärkte gelten USA, China, Hongkong und Japan, doch gerade in diesen Märkten schwächelt die Nachfrage nach werksneuen Modellen.

Rolex-CEO Jean-Frédéric Dufour erklärte in der "NZZ", dass gerade die hohen Produktionskosten in der Schweiz, die Zinsen sowie der hohe Goldpreis auf die Verkaufspreise einwirken und zu Teuerungen führen. "2024 wird eine Herausforderung sein. Eine Phase, in der es allen Herstellern gut gegangen ist, geht zu Ende. In guten Zeiten wird oft zu viel produziert. Wenn sich dann, wie jetzt, die Märkte abschwächen, geraten die Uhrenhändler unter Druck und reagieren mit Rabatten. Das ist äußerst problematisch, denn Rabatte schaden emotionalen Produkten wie unseren", so Dufour.

Für viele Händler ist der Zweitmarkt eine lukrative Ergänzung zum bestehenden Neuwaren-Sortiment geworden: Bei Bucherer 1888 hat man den Trend zum Kauf von gebrauchten Uhren schon früh erkannt. Das 1888 in Luzern gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 2.000 Mitarbeiter weltweit und baut sein "Pre-Owned"-Sortiment (dt. gebraucht) seit einigen Jahren sukzessiv aus. 2019 hat man mit einem eigenen "Certified Pre-Owned"-Bereich einen Ort geschaffen, an dem Kunden Uhren aus Vorbesitz kaufen oder auch verkaufen konnten. Jede dieser Uhren wird durch einen von der jeweiligen Marke zertifizierten Uhrmacher auf Echtheit und Qualität geprüft und durchläuft einen Service durch einen zertifizierten Uhrmacher.