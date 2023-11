“Ich bin schockiert”, sagt Sophie Zeiler-Mahrous und runzelt empört ihre Stirn. In elegantem Rock kombiniert mit trachtig anmutender Weste betritt sie das moderne KulturQuartier in der Innenstadt Leobens, in der an diesem sonnigen Freitag im September reges Treiben herrscht.

Zeiler-Mahrous lebt seit knapp zehn Jahren hier, sie ist Mitgründerin des Frauennetzwerks “Iron Women - Frauen an der Eisenstraße” und ihr Unverständnis bezieht sich darauf, wie Leoben von außen wahrgenommen wird. “Dass man denkt, wir wären nicht am Puls der Zeit, dabei hat man so viel bei uns”, schüttelt die Mitarbeiterin der Montanuniversität verständnislos den Kopf.

© News.at Das Hacklhaus am Leobner Hauptplatz, wo die Cafés an sonnigen Tagen gut besucht sind.

“Leoben hat leider vielfach immer noch das Image der verschmutzten Niedergangsregion”, weiß Gerfried Tiffner vom Verein Steirische Eisenstraße, der sich seit langem mit der Entwicklung der Region beschäftigt. Diese stieg einst aufgrund ihres Erz-Vorkommens zu einer der wichtigsten Bergbau- und Industrieregionen des Landes auf, bis sie von der Wirtschaftskrise der 1970er-Jahre hart getroffen wurde: Teile der Industrie wanderten ab, Jobs gingen verloren, die Menschen zogen weg. Eisenerz, die Stadt direkt am Erzberg, schrumpfte über die Jahre von 13.000 auf 3500 Einwohner:innen und dient oft als Paradebeispiel für Abwanderung. Leoben mit einst fast 38.000 Einwohner:innen hat sich bei rund 25.000 Menschen eingependelt. Immer noch weg ziehen vorwiegend gut ausgebildete junge Menschen – insbesondere Frauen.

© imago images / Westend61 Der steirische Erzberg sorgte einst für den Aufschwung der Region Leoben und die Existenz von großen Unternehmen wie der Voestalpine.

Es ist dieses Bild des Niedergangs, das bis heute mit der Region assoziiert wird. Aber entspricht es 2023 noch der Realität?

Neue Arbeitsplätze in der Industrie, keine Jobs am Land

35 Kilometer westlich der Stadt Leoben, im Liesingtal, liegt Kalwang, eine klassische Peripheriegemeinde des Bezirks mit knapp über Tausend Einwohner:innen. Hier lebt die selbständige Grafikdesignerin und ebenfalls Frauennetzwerkerin Simone Maurer-Jobst. Die Selbständigkeit ermögliche es ihr, am Land zu leben und zu arbeiten, erklärt die dreifache Mutter. Denn Arbeitsplätze am Land seien “nicht wirklich existent”.

Im Gegensatz zum städtischen Umfeld: “Hier suchen viele Firmen händeringend nach Arbeitskräften”, erzählt Zeiler-Mahrous. Aufgrund der beachtlichen ‘Reindustrialisierung’ der letzten 20 Jahre wurden in Leoben allein in den letzten zwei Jahren 2000 neue Arbeitsplätze im industriellen Umfeld geschaffen. "Sogar der Bergbau am Erzberg brummt wieder”, erklärt Gerfried Tiffner. Allerdings werden die gleichen Mengen wie in den 1950er-Jahren von weniger als einem Zehntel der Arbeiter:innern abgebaut.

© IMAGO/ingimage Das Stahlwerk der Voestalpine prägt den Leobner Stadtteil Donawitz

Das Problem: Die vorhandenen Arbeitsplätze sprechen hauptsächlich Männer an. “Junge Frauen, die Interesse haben, sind oft noch in Ausbildung und ältere haben die Ausbildung nicht”, erklärt Maurer-Jobst, warum viele Frauen, trotz vorhandener Arbeitsplätze keinen Job finden.

» Wir glauben, dass das Arbeitsmarktpotenzial der Frauen in der Region nicht restlos ausgeschöpft ist «

Frauen stärker an Industrie andocken

Ein EU-Projekt soll sich künftig damit beschäftigen: “Wir glauben, dass das Arbeitsmarktpotenzial der Frauen in der Region nicht restlos ausgeschöpft ist und wir auch zugezogene Frauen aus dem Migrationskontext hier noch stärker andocken müssen”, so Projektkoordinator Tiffner. Er verantwortet auch das EU-Förderprogramm LEADER, das Mittel zur Regionalentwicklung zur Verfügung stellt. Die Strategie für Leoben: “Statt wie bisher Abwanderung zu verhindern, müssen Rückwanderung und Zuwanderung unterstützt werden.” Dabei gehe es “nicht mehr bloß darum, einen Arbeitsplatz, sondern Lösungen für das Leben der Menschen anzubieten.”

© News.at Eine Frau vor der Montanuniversität in Leoben: Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Die Barbarafeier der Eisenstraße wird 2023 erstmals von einer Frau moderiert, von "Iron Woman" Sophie Zeiler-Mahrous

Wie offen ist Leoben?

Auch Sophie Zeiler-Mahrous ist zugewandert: Private Gründe führten sie im Jahr 2014 in die Region. Inzwischen fühlt sich die zweifache Mutter ganz und gar als Leobnerin. “Manchmal bin ich sogar erstaunt, wenn mir einfällt, dass ich gar nicht von hier bin”, lacht sie.

» Unsere Gegend ist schon sehr…speziell «

Dabei sei die Gegend "schon sehr…speziell”, drückt es die Einheimische Susanne Leitner-Böchzelt diplomatisch aus. Sie ist die Leiterin des KulturQuartiers und ebenfalls Teil des “Iron Women”-Netzwerks. In der Industrieregion werde man ohne technischen Beruf nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen – und im dörflichen Umland präge meist eine traditionell alt eingesessene Bauernschaft die Orte, führt sie aus. “Wenn man in ein Dorf zieht, braucht man circa zehn Jahre, um als Einheimische akzeptiert zu werden”, ergänzt Maurer-Jobst.

© Katharina Wassler Sophie Zeiler-Mahrous und Susanne Leitner-Böchzelt (rechts)

Rolle der Vereine in der Regionalentwicklung

Was Zeiler-Mahrous einst das Ankommen unter anderem erleichtert hat, war ein Engagement in einem Verein. Bei der “Plattform Integrationshilfe Leoben” habe sie viele Frauen kennengelernt, viele davon tief in der Region verwurzelt: “Das hat nicht nur den Menschen mit Fluchthintergrund bei der Integration geholfen, sondern auch mir selbst.”

“Vereine leisten einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau von Freundschaft und sozialen Netzwerken - und damit zur Bindung [von Mädchen und jungen Frauen] an die Region”, belegt die SORA-Studie “Frau wos wüst?” Zeiler-Mahrous’ Erfahrungen.

Frauen helfen Frauen und gestalten mit

So wichtig Vereine aber sind – so männerlastig sind sie oft. Genau hier setzt das Frauennetzwerk an: Die “Iron Women – Frauen an der Eisenstraße” wollen Frauen diese wichtigen Anker bieten.

Dabei sind die Aktionen der “Iron Women” so vielseitig wie die Frauen selbst; von Netzwerktreffen und Stammtischen für Zugezogene über Workshops und Ausstellungen bis zu Frauenspaziergängen reichen die Initiativen. Frauen, egal ob daheim geblieben oder zuzogen, sollen sich austauschen, vernetzen und unterstützen; sie sollen Anschluss finden und Fuß fassen – und sie sollen die Region gemeinsam gestalten.

© Katharina Wassler "Iron Women" Simone Maurer-Jobst (links) und Soiphie Zeiler-Mahrous (rechts)

Der Enthusiasmus ist den drei Gründungsfrauen anzumerken. Es sei ein großes Glück, dadurch so tolle Frauen, “Sinnesgleiche”, kennengelernt zu haben. Man möchte es nicht mehr missen, ist man sich einig. Dabei ragt der Benefit über das bloße Glück neuer Freundschaften hinaus: “Es ist auch ein berufliches Netzwerk. Wenn man etwas braucht, schaut man sich hier um: Wer kann was? Man zapft sich quasi gegenseitig an”, schildert Maurer-Jobst etwas, das sonst vor allem Männer beherrschen. In weiterer Folge hilft dies wiederum, die Sichtbarkeit der Frauen in der Region zu erhöhen.

Ihr wertvoller Einsatz blieb nicht unbemerkt: Jüngst wurden die “Iron Women” vom Land Steiermark für die “Verdienste um die Stärkung von Frauen und die Schaffung von Lebensräumen” ausgezeichnet.