Inhaltsverzeichnis

Steckbrief

Lage: Salzburg, im Salzkammergut

Salzburg, im Salzkammergut Durchschnittstemperatur Wasser: circa 19-22°Celsius

circa 19-22°Celsius Fläche: 12,84 km²

12,84 km² Maximale Tiefe: circa 114 Meter

circa 114 Meter Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Trinkwasserqualität Google Maps Ranking: 4,8 Sterne

Die Herkunft des Namen Wolfgangsee

Der ursprüngliche Name des Sees, der urkundlich im Jahr 788, das erste Mal auftaucht, war Abersee. Eine volkstümliche Erklärung lautet, dass der heutige Wolfgangsee nur in ungewöhnlich kalten Wintern zufriere, in normalen Wintern also „aper“ bleibe, was so viel wie schnee- oder eisfrei bedeutet. Wirklich belegt worden konnte dies aber nicht und so wird vermutet, dass der Name Abersee von einer althochdeutschen Person herrührt, die in dem See über Fischereirechte verfügte oder Großgrundbesitz hatte.

Lage

Der Wolfgangsee liegt an der Alpengrenze in Österreich. Das besondere ist, dass der See im Nordosten zum größten Teil zu Salzburg gehört, ein kleiner Teil aber auch zu Oberösterreich gehört. Mit seiner Größe von 13 km2, besitzt er eine Tiefe von 114 Meter. Der Wolfgangsee wird durch 2 Geröllfächer getrennt. Die Geröllfächer bilden sich einmal vom Zinkenbach, der Hauptzubringer des Wolfgangsees ist, und vom kleineren Dillbach der vom Schafberg in den Wolfgangsee mündet. An der Stelle der größeren Geröllaufschüttung ist der Wolfgangsee nur ca. 200 m breit und 20 m tief.

Orte in Nähe des Wolfgangsee

3 Orte liegen in unmittelbarer Nähe des Seeufers.

St. Gilgen, einer der Lieblingsurlaubsorte von alt Bundeskanzler Helmut Kohl, liegt ca. 24 km östlich vom Stadtzentrum Salzburg. Der Ort umfasst ca. 450 Adressen und gut 1000 Einwohner .

. Strobl, an der rechten Seite des Wolfgang Tals gelegen, liegt ca. 34 km östlich von Salzburg. Hier kann man gerne das beliebte Naturschutzgebiet Blinklinksmoos besuchen. Ca. 1372 Einwohner bewohnen die Ortschaft.

bewohnen die Ortschaft. St. Wolfgang, das mit seinem Kloster Mondsee zu den beliebten Wallfahrtsorten gehört, beherbergt ca. 2800 Einwohner. Hier wurde im Jahre 976 Pfarrer Wolfgang heiliggesprochen, nachdem er weit über 1000 Wundertaten und Heilungen vollbracht haben soll.

Die Metzgerinsel im Wolfgangsee

Um das, auf der Metzgerinsel stehende „Ochsenkreuz“ rankt sich eine verbreitete Sage, nach welcher ein Bauer seinen Ochsen nach St. Gilgen getrieben hat, um ihn schlachten zu lassen. Da der Ochse durch herabstürzendes Geröll in Panik geriet, flüchtete er ins Wasser. Der Bauer, der nicht schwimmen konnte, wollten seinen Ochsen nicht verlieren und sprang ihm nach. Der Ochse rettete im Wasser dem Bauern das Leben, und der bedankte sich bei seinem Tier, indem er ihn am Leben ließ und er ließ auf einer kleinen Insel im Wolfgangsee einen Schrein zu seinen Ehren erbauen.

Woher bekommt der Wolfgangsee seine Farbe?

Durch seinen sehr hohen Nährstoffgehalt, und der geringe Anteil an Gelbstoffen im Wasser, erstrahlt der Wolfgangsee in einem sehr kräftigen Tiefblau. Auch dank der hohen Dichte an Mikroorganismen kommt es zu dieser wunderschönen Blaufärbung, die auch zeigt, dass der Wolfgangsee seit Jahren zu Recht mit dem Titel „Trinkwasserqualität“ bewertet wird.

Freizeitaktivitäten rund um den See

Baden

Es gibt um den Wolfgangsee insgesamt 11 öffentliche zugängliche Strandbäder. Auch die Ortschaft Strobl lockt Touristen mit seinem familienfreundlichen Naturstrand, auf dem es auch Liegewiesen und Beachvolleyball Felder gibt. In St. Wolfgang kann man es sich mit seinem Camper beim Seecamping Appesbach gemütlich machen. Und wer gerne mit seinem Hund baden gehen möchte, der kann das in hier und in zwei weiteren Strandbädern (Waldbad Fürberg und am Badeplatz Franzosenschanze) gerne tun.

Am Naturstrand Wasswiese haben Kinder unter 14 Jahre freien Eintritt. Erwachsene zahlen 5 € für die Tageskarte. Das Parken ist hier in der Badesaison ganztägig für 2 € möglich. Einen Sonnenschirm und Liegen gibt es bereits für 3,50 € respektive, 3 € zu mieten.

Wandern

Wer lieber den Wanderstock schwingen möchte, kann dies auf den zahlreichen Wanderwegen rund um den Wolfgangsee tun. Zwischen einzigartigen Bergkulissen von Schafberg, Zwölfhorn und Postalm, schlängeln sich verwundene Pfade und bieten Ausblick auf eine wunderschöne Landschaftskulisse und unbeschreibliche Aussichten.

Rundfahrten

Wenn Sie es lieber ruhig angehen möchten, können Sie sich auch mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf 1190 m Höhe begeben. Für die ca. 35-minütige Fahrt werden vom Tourismusverband 43,30 € veranschlagt für eine Berg und Talfahrt. Gerne kann auf dem Schafberg auch an der Schafbergalm bei einer zünftigen Brotzeit haltgemacht werden. Ermäßigungen gibt es z. B. mit dem 5-Schätze Ticket, das je zur Benutzung der Schafberg Bahn, einer Wolfgangsee Schiffsrundfahrt, der Fahrt mit der Festungsbahn und dem Aufzug auf den Mönchsberg, berechtigt.

Für Hunde zahlen Sie für die fünf Sehenswürdigkeiten einen Pauschalpreis für das sogenannte Hundeticket von 6 €.

Parken am Wolfgangsee

Auf der Strecke um den Wolfgangsee gibt es verschiedene günstige Parkmöglichkeiten. Bei St. Wolfgang z. B. gibt es das große Parkzentrum, welches mit 1 € in der Std. erschwinglich ist. Eine Tageskarte liegt bei 7 €.

Weiter haben sie in St. Gilgen direkt am Ortsausgang die Möglichkeit zu Parken. Hier ist die erste Stunde kostenlos, eine Tageskarte kostet 4,50 €.

In Strobl gibt es auf einem Parkplatz in der Ortsmitte sogar die Möglichkeit, komplett kostenlos zu parken.

Anreise

Um von Wien an den Wolfgangsee zu kommen, haben Touristen verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen uns 3 Einfach mal an:

Anreise mit dem Auto

Die Entfernung mit dem Pkw betrifft ca. 290 km. Sie können also davon ausgehen, dass Sie in gut 3h von Wien an den Ort Ihrer Erholung kommen. Die Preise für die Fahrt richten sich nach Ihrem Spritverbrauch und den aktuellen Benzinpreisen.

Anreise mit dem Zug

Mit dem Zug kommen sie bequem in 3 h 30min nach St. Wolfgang. Die letzten km werden vom BH in Bad Ischgl mit dem Bus in 36 min zurückgelegt. Je nachdem, mit welchem Zug Sie fahren möchten, liegt der Fahrpreis zwischen 46 – 60 €. Hier gibt es für Frühbucher und BahnCard Inhaber die Möglichkeit für Rabatte.

Anreise per Bus

Sie haben auch die Möglichkeit, mit dem Bus vom Westbahnhof in Wien bis nach St. Gilgen zu fahren. Diese Fahrt würde 6 h 30 min dauern und zwischen 20- und 27 € kosten.

Übernachtungsmöglichkeiten

Wenn Sie vor Ort residieren möchten, können Sie ab 300 € pro Nacht in das noble 4-Sterne Hotel Weiße Rössl einchecken. Legendär wurde das Weiße Rössl am Wolfgangsee, durch einen Heimatfilm mit Peter Alexander berühmt wurde. Schon seit 1878 kann hier übernachtet werden und nicht nur wegen diverser Filme ist das Hotel eine echte Institution im Ort.

Wer nicht so viel ausgeben möchte, kann trotzdem im komfortablen St. Wolfgang übernachten. Das Hotel „Das Franzl“ liegt etwas außerhalb des Ortskerns, ist aber trotzdem nur ca. 800 m vom Ufer des Wolfgangsee entfernt. Hier können Sie ab 90 € pro Nacht nächtigen.