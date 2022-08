Kohl: Das heimische Superfood für die schlanke Linie

Inhaltsverzeichnis

Unter welchen Namen ist der Kohl noch bekannt?

Kohl ist in Österreich auch als Kraut bekannt. In einigen Teilen Deutschlands ist auch der Name Weißkohl geläufig. Erkennbar ist das Gemüse an der typischen Kopf-Form und den knackigen festen Blättern mit einem matten Glanz. Die Schnittkante ist speziell bei frischem Kohl hell und saftig.

Der Kohl ist eine Gattung in der Familie der Kreuzblütler. Zu dieser Familie gehört auch der Raps oder die Senfpflanze.

Wie schmeckt Kohl?

Der Geschmack des Krauts ist geprägt von einer leichten Schwefelnote, die sich vor allem beim Kochen entfaltet. Hinzu kommt eine leicht bittere Note, die je nach Alter des Gemüses variieren kann. Häufig wird der Weißkohl bei der Zubereitung mit Gewürzen, wie Anis oder Kümmel gemischt, die im fertigen Gericht schnell dominieren können.

Welche Arten von Kohl gibt es?

Neben dem typischen Weißkohl gibt es auch andere Formen des Gemüses. Zu den bekanntesten gehört der Rotkohl. Doch auch der Spitzkohl oder der Sprosskohl lässt sich in die gleiche Gattung zählen und sind vom Geschmack dem Weißkohl sehr ähnlich.

Wo wird er vorwiegend angebaut?

Kohl ist ein sehr robustes Gemüse, welches auch bei widrigen Witterungsbedingungen hervorragend wächst. Wirtschaftlich gesehen hat das Kraut in vielen Ländern eine wichtige Bedeutung. An Platz eins steht hierbei die Volksrepublik China, gefolgt von Indien und Russland. In Deutschland wird das Gemüse vor allem in Norden angebaut. Auch Österreich gehört zu den Anbaugebieten des Krauts.



Wie kann man Kohl selbst anbauen?

Auch der heimische Anbau von Kohl ist problemlos möglich. Am besten gelingt dies in einem Hochbeet oder einem gewöhnlichen Gemüsebeet. Bei der Standortauswahl ist ein halbschattiger oder sonniger Standort eine gute Wahl. Der Boden sollte nährstoffreich sein, damit der Kohl gut gedeiht. Am besten wird vor dem Einpflanzen Dünger oder Kompost in die Erde eingearbeitet. Die vorgezogenen Pflanzen sollten in einem Abstand von etwa 50 bis 60 Zentimetern gepflanzt werden.

Der beste Zeitraum zum Einpflanzen liegt zwischen April und Mai. Das Gießen der Pflanzen ist nur bei langen Trockenperioden notwendig. Außenblätter sollten während der Wachstumsphase regelmäßig entfernt werden.

Wenn sich feste Köpfe gebildet haben, ist es Zeit für die Ernte. Hierbei kann der Kohl knapp über der Erde am Strunk abgeschnitten werden. Alternativ lässt sich der Kopf einfach an den Wurzeln aus der Erde ziehen.