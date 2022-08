Inhaltsverzeichnis

Unter welchem Namen ist Mangold bekannt?

Streng genommen ist Mangold ein Überbegriff von verschiedenen Arten. Zum einen gibt es Stielmangold, der auch Krautstiel oder Rippenmangold genannt wird. Zum anderen gibt es Blattmangold, der als Schnittmangold bekannt ist. Die beiden Sorten unterscheiden sich vor allem durch ihr Aussehen.

Wie sieht Mangold aus?

Die Pflanzen bestehen aus großen, nach oben wachsenden Blättern. Diese können, je nach Sorte, sehr breite Stiele aufweisen. Auch in der Farbe kann die Gartenpflanze stark variieren. Einige Sorten haben eher runzelige Blätter, andere wiederum haben Blätter mit einer sehr feinen und glatten Struktur. Die Farbe der Stiele reicht von gelb bis rot. Jungpflanzen haben eine sehr starke Ähnlichkeit mit den Pflanzen der Rote Rübe. Daher können sie auch leicht verwechselt werden. Ist der Mangold erntereif, erhält er sein unverwechselbares Aussehen.

Zu welcher Art von Gemüse gehören die Blätter?

Botanisch gesehen gehört Mangold zu den Rüben. Er ist eng verwandt mit der Roten Rübe. Beide gehören den Gänsefußgewächsen an. Während bei der Roten Rübe jener Teil verzehrt wird, der unter der Erde wächst, eignet sich beim Mangold der oberirdische Teil zum Genuss.

Wie schmeckt Mangold?

Geschmacklich und auch optisch erinnern die Blätter des Mangolds stark an Spinat. Im direkten Vergleich schmeckt Mangold aber intensiver, erdiger und manchmal auch bitterer. Je nach Sorte wird der Geschmack auch als rübenartig beschrieben. Der Geschmack der Stiele erinnert am ehesten an den von Spargel und Brokkoli.

Welche Arten gibt es?

Stielmangold wird auch als Rippen- oder Krautmangold bezeichnet. Es zeichnet sich durch stark hervortretende Mittelrippen aus und besitzt oft starke, grüne Blätter. Die Stiele bei der Sorte sind lang. Dadurch wirkt die Pflanze insgesamt sehr groß. Im Gegensatz dazu hat der Schnittmangold (auch als Blattmangold bekannt) schmale Rippen, dafür aber sehr breite Blätter. Er ist auch unter dem Namen Römischer Kohl oder Beißkohl bekannt. Die Stiele sind schmaler als beim Stielmangold. Diese Sorte ist winterhart und kann nach dem Zurückschneiden auch in der nächsten Saison noch genutzt werden.

Wo wird Mangold überwiegend angebaut?

Mangold wird in erster Linie in Italien und den Balkanstaaten angebaut. Die dort herrschenden klimatischen Bedingungen sind ideal für das Wachstum der Pflanze. Aus diesem Grund gibt es dort sehr ertragreiche Ernten.