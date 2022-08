Die Süßkartoffel: vitaminreiches Kartoffelgemüse

Inhaltsverzeichnis

Weitere Bezeichnungen

Die Süßkartoffel wird auch als Batate, Knollenwinde oder weiße bzw. rote Kartoffel bezeichnet. Die wissenschaftliche Bezeichnung für die Süßkartoffel lautet ipomoea batatas. Im Englischen werden die Begriffe sweet potato oder spanish potato benutzt.

Merkmale

Süßkartoffeln können rund, oval oder spindelförmig sein. Das Gemüse wird bis zu 30 Zentimeter lang. Früchte aus heimischem Anbau sind allerdings in der Regel kleiner. Die Gewichtsspanne der Süßkartoffel reicht von 100 Gramm bis zu mehreren Kilogramm.

Die Schale der Süßkartoffel kann gelblich, rötlich, orange, braun oder lachsfarben sein. Ähnlich variationsreich ist das Innere der Knolle, das orange, gelb, violett, weiß oder braun sein kann. Mit der Farbe variiert auch der Geschmack. So gibt es Sorten, die mehr, und solche, die weniger süß schmecken.

Gattung

Während Erdäpfel zu den Nachtschattengewächsen gehören, zählen Süßkartoffeln zu den Windengewächsen. Süßkartoffelpflanzen bestehen aus einem oberirdischen und einem unterirdischen Teil. Ersterer sieht mit seinen vielen Blättern recht buschig aus. Unter der Erde befindet sich das Wurzelwerk der Pflanze. Zu den verschiedenen Wurzeltypen gehören die Speicherwurzeln, die sich im Laufe der Zeit zu Süßkartoffeln ausbilden.

Wie schmeckt die Süßkartoffel?

Geschmacklich lässt sich die Süßkartoffel mit dem Erdapfel vergleichen, wobei Erstere süßlicher schmeckt. In Hinblick auf die Süße kann das Gemüse mit gekochten Karotten oder Kürbis verglichen werden.

Welche Sorten der Süßkartoffel gibt es?

Zu den bekanntesten Vertretern der Süßkartoffel gehört die Sorte Beauregard mit rot-brauner Schale und einem orangenem Inneren. Ebenfalls bekannt ist die Sorte Bonita mit einer rosa-braunen Schale und weißem Fruchtfleisch. Murasaki, Evangeline, Burgundy und Orleans sind weitere Süßkartoffelsorten. Weltweit sind noch deutlich mehr Süßkartoffelsorten bekannt.

Wo wird die Süßkartoffel vorwiegend angebaut?

Typische Anbaugebiete für Süßkartoffeln sind Israel, Brasilien, Portugal, Spanien und Italien. China baut mit mehreren Millionen Tonnen jedoch die größte Menge Süßkartoffeln an. Auch Malawi, Tansania, Nigeria und Äthiopien sind wichtige Anbauländer mit beachtlichen Erntemengen. Obwohl die Süßkartoffel warmes Klima bevorzugt, wird sie unterdessen auch in Österreich angebaut. Hier sind die Anbaumengen bisher aber eher gering, was nicht zuletzt der Kälteempfindlichkeit des Gemüses geschuldet ist.

Wie kann man Süßkartoffeln selbst anbauen?

Wer Süßkartoffeln selbst anbauen möchte, kann im Jänner mit der Voranzucht beginnen. Ins Beet können die Pflanzen, sobald es keinen Frost mehr gibt, also etwa ab Mitte Mai. Hier wird ein Reihenabstand von etwa 40 Zentimetern empfohlen. Wer die Süßkartoffeln in einem Gefäß pflanzen möchte, zum Beispiel auf dem Balkon, sollte eines mit mindestens 30 Litern Fassungsvermögen wählen.

Der Boden sollte locker-sandig und nährstoffreich sein und einen hohen Stickstoffgehalt aufweisen. Der Standort sollte warm und windgeschützt sein. Regelmäßiges Gießen ist wichtig, vor allem während längerer Trockenzeiten. Gedüngt werden können Süßkartoffeln mit organischem Dünger wie Hornmehl. Zum Düngen empfiehlt sich ein Intervall von drei Wochen.