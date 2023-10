Inhaltsverzeichnis:

Klettersteig - was ist das?

Die Abgrenzung zwischen schweren Bergwegen und Klettersteigen ist nicht ganz einfach. Ein Klettersteig ist ein gesicherter Kletterweg, der an Felswänden oder entlang von meist steilen Felspassagen errichtet ist. Der Weg ist am Anfang und am Ende als Klettersteig gekennzeichnet, meist durchgehend gesichert und weist eine dichte Abfolge von versicherten Kletterstellen auf. Für die Begehung ist ein Klettersteigset erforderlich.

In der Regel werden diese Wege nur zum Aufstieg verwenden, der Abstieg erfolgt dann über einen normalen Wanderweg. Zudem müssen Klettersteige einmal pro Jahr mit einem dokumentierten Protokoll überprüft werden, Bau und Reparatur werden von Fachfirmen durchgeführt.

Unterschied zwischen Klettersteig und Wandern

Eine Klettersteig-Tour ist nicht mit einer Wanderung zu vergleichen, da erstens eine besondere Ausrüstung, nämlich ein Klettersteigset, benötigt wird und zweitens weitaus größere Anforderungen an Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Kraft bestehen.

Unterschied zwischen Klettersteig und Klettern

Unter Klettern versteht man das vertikale nach oben Klettern mit einem Seil, bei dem man immer am fast gleichen Punkt zurück auf dem Boden kommt. Beim Klettersteiggehen verläuft die Route meist horizontal bergan. Für das Klettern ist eine andere Ausrüstung notwendig als für das Klettersteiggehen.

Welche Ausrüstung brauche ich?

Neben "normaler", funktioneller Wanderbekleidung, wobei die Hose den Stahlseilen widerstandsfähig standhalten muss, benötigt man zur Bezwingung eines Klettersteiges auf jeden Fall ein sogenanntes Klettersteigset. Dieses besteht aus einem Bandfalldämpfer und Klettersteigkarabinern. Die Karabiner werden abwechselnd in das Seil eingehakt. Sie müssen komplett geschlossen sein und dürfen sich keinesfalls von alleine öffnen. Der Bandfalldämpfer bremst einen eventuellen Sturz. Er ist rund 120 Zentimeter lang und in einer kleinen Tasche mit Reißverschluss verpackt. Bei einem Sturz brechen seine Nähte auf und er fängt den Fall ab.

Ergänzt wird diese Ausrüstung durch einen Klettergurt, an dem das Klettersteigset befestigt wird, und einen Helm. Ratsam sind weiters Klettersteighandschuhe, die elastisch und ohne Fingerspitzen ausgeführt sind, um maximale Bewegungsfreiheit zu bieten, und Berg- oder Trekkingschuhe. Zum Rasten kann man weiters eine Bandschlinge mitführen. Natürlich gehört auch ein Rucksack zur Ausrüstung, in dem man Kleinigkeiten, wie Sonnencreme, Regenschutz, eine Stirnlampe, ein Erste Hilfe-Set und eine kleine Stärkung mitführen kann.

© iStockphoto.com Die passende Ausrüstung für den Klettersteig ist das A und O.

Worauf muss ich beim Kauf des Klettersteigsets achten?

Beim Kauf eines Klettersteigsets muss man mit Preisen zwischen 100 und 150 Euro rechnen. Unabhängig vom Preis müssen sie den gleichen Sicherheitsvorschriften genügen und sind hinsichtlich Leistung und Belastbarkeit durch eine EU-Norm streng geregelt. Klettersets sind für ein Körpergewicht zwischen 40 und 120 Kilogramm und können auch für Kinder ab 10 Jahren verwendet werden.

Worauf also achten? Es gibt Unterschiede im Eigengewicht der Sets. Geht man weitere Strecken, kann sich dieser Unterschied durchaus bemerkbar machen. Auch auf die Karabiner sollte man achten. Sie müssen so konstruiert sein, dass man sich nicht die Finger einklemmt und mühelos bedienen werden können. Das funktioniert mit Handballenverschlüssen, die mit der Handfläche geöffnet werden und sich erst dann entriegeln lassen. Klettersteigset und Klettergurt sollten stets zusammen erworben werden, damit diese auch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Beratung in einem Fachgeschäft ist hier jedenfalls anzuraten.

Die Schwierigkeitsgrade im Überblick

Für die Beurteilung der Schwierigkeit eines Klettersteiges werden in Österreich hauptsächlich zwei Bewertungsskalen herangezogen, und zwar die Hüsler-Skala und die Schall-Skala.

Die Hüsler-Skala bewertet die Klettersteige durch eine verbale Einstufung, die Schall-Skala verwendet Buchstaben. A ist der einfachste Schwierigkeitsgrad, E ist extrem schwierig. Im Alpenraum gibt es auch zwei Klettersteige mit der neuen Einstufung F, und zwar die Arenavariante des Bürgeralm-Klettersteigs und die F-Variante des Postalm-Klettersteigs. Man sollte sich im Vorfeld immer genau erkundigen, wie die Beschaffenheit des Klettersteiges ist und welches Können bzw. welche Ausrüstung erforderlich ist.