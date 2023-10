Inhaltsverzeichnis:

Welche Ausrüstung brauche ich zum Wandern?

Zur Grundausstattung eines Wanderers gehören jedenfalls Wanderschuhe, ein Wanderrucksack samt Regenhülle und Wanderstöcke.

Der passende Wanderschuh ist das Um und Auf für jede Tour, auch ebene Strecken darf man nicht unterschätzen. Dabei gilt: Jeder Fuß ist anders und ebenso jeder Schuh. Um Blasen und Fußschmerzen zu vermeiden, ist der passende Schuh essenziell für ein unvergessliches Wandererlebnis. Hier empfiehlt es sich, ein Fachgeschäft aufzusuchen und sich gut beraten zu lassen. Bereits vor der ersten Tour muss der Schuh eingetragen werden. So passt er sich der Anatomie des Fußes an und hilft somit Blasen entgegenzuwirken. Dazu zieht man die neuen Schuhe am Anfang immer nur kurz an und steigert die Tragedauer erst nach und nach. Erstmal nur 2-3 Stunden zu Hause und dann nach und nach auf immer größeren Spaziergängen. Erst dann sollte man eine Halbtagestour versuchen. Achtung auch auf die richtigen Socken - wenn sie Falten bilden, nutzt der beste Schuh nichts, Blasen sind dann vorprogrammiert.

© Elke Mayr Wandern braucht gute Vorbereitung.

Der Wanderrucksack ist das zweitwichtigste Utensil. Er will sorgfältig gepackt sein. Proviant, Trinkflasche, Regenschutz, Sonnenschutz, Taschentücher und trockene Wechselkleidung, am besten regengeschützt in einem Plastiksack, gehören in jeden Wanderrucksack. Wer sich auf größere Touren begibt, braucht eventuell auch eine Stirnlampe, ein Messer, einen Hüttenschlafsack, Kompass, Höhenmesser, ein GPS-Gerät und Geländekarten. Eine kleine Erste Hilfe-Ausrüstung und eine Trillerpfeife können im Notfall gute Dienste leisten. Wichtig: ein funktionierendes und voll geladenes Telefon.

Ebenfalls zur Grundausstattung gehören die Wanderstöcke. Bei richtiger Verwendung schonen sie die Knie- und Sprunggelenke und entlasten die Beinmuskulatur. In anspruchsvollem und unwegsamen Gelände dienen Wanderstöcke aber auch als wertvolle Gleichgewichtshilfe. Wichtig beim Kauf ist natürlich die richtige Höhe. Dazu zieht man die Schuhe an und stellt sich aufrecht hin. Wenn man nun die Stöcke zur Hand nimmt, sollten die Ellbogen genau 90° gebeugt sein. Weiters sollte darauf geachtet werden, dass die Stöcke klein zusammenschieb- oder -faltbar sind und wenig Gewicht haben. Der Griff sollte angenehm und gut in der Hand liegen, hier stehen verschiedene Materialien zur Auswahl. Für welches Modell man sich entscheidet, hängt von der Wahl der Touren ab.

Welchen Proviant soll ich auf die Wanderung mitnehmen?

Die richtige Ernährung beginnt schon am Vorabend der Wanderung. Hier sollte man zum Abendessen die Kohlehydratspeicher richtig auffüllen und Nudeln oder Reis genießen. Ein geeignetes Frühstück am Tag der Tour liefert Energie und liegt nicht schwer im Magen. Hier bieten sich Haferflocken mit Joghurt und Obst, z. B. Banane, an. Bereits vor der Wanderung sollte auch mindestens ein halber Liter Flüssigkeit aufgenommen werden.

In den Rucksack kommt eine Jause, die Kraft gibt und am besten auf mehrere Teile gegessen werden kann. Empfehlenswert ist zum Beispiel ein Vollkornbrot mit Frischkäse, Käse und dazu ein paar Gemüsesticks. Äpfel und Birnen, Studentenfutter und Müsliriegel ergänzen die Wanderjause. Als Flüssigkeitszufuhr kann neben Wasser auch ein Sportlergetränk herangezogen werden, etwa bestehend aus 1 l Flüssigkeit (Wasser oder Tee), 1 g Salz, 30 g Zucker und 30 g Maltodextrin. Bei der Verpackung empfehlen sich wiederbefüllbare Dosen, um nicht zu viel Abfall mit auf die Tour zu nehmen.

© Elke Mayr Der passende Proviant ist beim Wandern ganz wichtig.

Welche Sicherheitstipps sind beim Wandern zu beachten?

Auch wenn man nur kleine Touren geht, sollte man gewisse Sicherheitstipps nicht außer Acht lassen. Es kann immer etwas passieren. Über die richtige Ausrüstung haben wir bereits gesprochen. Dazu kommt die richtige Begleitung. Allein zu gehen mag zum Abschalten gut sein, erweist sich aber als keine gute Idee, sobald man sich entweder verletzt oder verirrt. In solchen Fällen ist es gut, jemanden dabei zu heben, der Erste Hilfe leistet und Unterstützung organisiert. Und in Sachen Orientierung gilt: Vier Augen sehen mehr als zwei.

Man sollte immer Daheimgebliebene über die geplante Tour und Wegstrecke informieren, damit im Fall der Fälle die Bergrettung gezielt losgeschickt werden kann, wenn man sich nicht zurückmeldet. Die Notrufnummer der Bergrettung - 140 - am besten auch selbst ins Handy einspeichern. Bei fehlender Funkverbindung wählt man die 112 - diese europaweite Notrufnummer funktioniert bei modernen Handys auch ohne Netz und SIM-Karte.

Um sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen, ist auch die Auswahl der Tour entscheidend. Sie sollte dem Fitnesslevel angepasst und gut geplant sein. Geländekarten, GPS-Geräte und ein guter Wetterbericht (wie z.B. das Bergwetter der ZAMG) oder Wetter-Apps können dabei helfen. Auch die Alpine Auskunft des Alpenvereins gibt unter Tel +43 512 58 78 28 Auskunft zum aktuellen Bergwetter. Ganz wichtig: Umkehren ist jederzeit erlaubt, wenn Gelände oder Wetter es verlangen.

© Elke Mayr Vor dem Wandern empfiehlt sich der Blick in den Wetterbericht

Woran man eventuell nicht denkt: Ins Hüttenbuch eintragen! Dieses kann wichtige Hinweise bei der Suche nach eventuell Vermissten geben - am besten mit vollem Namen, Wohnort, Datum, Uhrzeit und der geplanten Tour.

Man sollte weiters darauf achten, genügend Proviant und vor allem Wasser mitzuführen. Wenn eine Tour länger dauert als geplant, ist es wichtig, weiterhin für Energie- und Flüssigkeitszufuhr sorgen zu können.

Auf Alkohol sollte man am Berg tunlichst verzichten - ganz besonders, wenn auf den Gipfelschluck ein herausfordernder Abstieg folgt.

Wandern mit Hund: Worauf muss ich achten?

Zunächst muss auf die Eignung des Hundes geachtet werden. Kurzbeinige kleine Hunderassen sind eher nicht die idealen Begleiter auf langen Wanderungen. Ab einer mittleren Schulterhöhe kann man darüber nachdenken, den Hund mitzunehmen - wenn er gut vorbereitet wird. Denn auch für den Hund gilt: Er muss über die nötige Kondition verfügen. Die bekommt er am besten bei regelmäßigen ausgedehnten Spaziergängen, die ihn nicht überfordern. Auch sollte der Hund ausgewachsen sein, gesund und nicht zu alt.

Wie lang die Tour sein darf ist sehr individuell. Als Richtwert gilt, dass 15 Kilometer kein Problem für einen fitten Hund darstellen. Trainierte Hunde schaffen auch 30 bis 50 km am Tag - man darf aber nicht außer Acht lassen, dass Hunde oft die doppelte bis dreifache Strecke zurücklegen wie der menschliche Begleiter.

© iStockphoto.com Wandern mit Hund

Zu beachten ist, dass in den meisten Wandergebieten Leinenpflicht herrscht - auch zum Schutz des Hundes. Eine Flexileine eignet sich gut für Wandertouren, da sie nicht im Gestrüpp hängenbleibt und sich auch kurz einstellen lässt. Ein bequemes Halsband oder Geschirr sollte selbstverständlich sein.

Wer mit Hund wandert, muss auch für diesen einiges mitnehmen. Der Hund benötigt ebenso Futter und Wasser wie der Mensch, am besten mit einem Reisenapf aus Silikon, der sich zusammenfalten lässt. Für steinige Wanderwege gibt es Pfotenschuhe, die den Vierbeiner schützen. Verbandszeug, Desinfektionsmittel und eine Zeckenzange können unterwegs gute Dienste leisten - für Mensch und Tier.

Die Auswahl der Tour muss natürlich auch auf den Hund angepasst werden: Sie sollte keine engen Passagen und Klettersteige enthalten, das Wetter sollte nicht zu heiß sein. Ist eine Gondelfahrt geplant, vorab informieren, ob der Hund mit darf.