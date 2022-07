Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 16–24° Grad Celsius

circa 16–24° Grad Celsius Fläche: 16,5km2

16,5km2 Maximale Tiefe: circa 68 Meter

circa 68 Meter Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Trinkwasserqualität Google Maps Ranking: 4,7 Sterne

Von Badespaß für Jung und Alt über Wasser- und Radsport bis hin zu steilen Bergtouren und sogar zwei Golfplätzen bietet der Mondsee einiges.

Lage

Der Mondsee ist einer der bekanntesten und größten Seen Österreichs. Er liegt im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts, und gehört mit seinem kleineren Bruder "Irrsee“ zur Tourismusregion MondSeeLand. Der Mondsee liegt im Gemeindegebiet des Marktes Mondsee, weitere dazugehörige Ortschaften sind Tiefgraben, St. Lorenz und Innerschwand, welche alle um den See herum liegen. Er ist in der Mitte einer Kette von Seen im Salzkammergut, mit dem Fuschlsee und Irrsee nördlich und dem Attersee südlich gelegen.

Anfahrt mit dem Auto

Von Wien aus erreicht man den Mondsee über die Autobahn A1, Abfahrt Mondsee. Parkmöglichkeiten finden sich nicht nur um den See herum, sondern auch im Hauptort Mondsee – teilweise stehen diese unter Parkraumbewirtschaftung. Auch bei Unterkünften und Bädern um den See gibt es meist ausreichend Parkplätze.

Anfahrt mit dem Zug

Mit der Bahn gelangt man aus Wien über mehrere Verbindungen am Tag via Salzburg nach Mondsee. Auch via Vöcklabruck oder Neumarkt/Wallersee gibt es Verbindungen. Die letzte Etappe funktioniert in allen Fällen mit dem Bus, da es in Mondsee und unmittelbarer Umgebung keinen Bahnhof gibt. Für die Reise von Wien zum Mondsee mit der Bahn sollten, je nach Verbindung, etwa 3,5 bis 4,5 Stunden eingeplant werden.

Baden am Mondsee

Bademöglichkeiten gibt es am Mondsee, bedingt durch seine Größe, enorm viele. Neben einzelnen Unterkünften und den zwei Campingplätzen mit direktem Seezugang kann rund um den See häufig direkt ins kühle Nass gesprungen werden. Wer es belebter mag oder einen Kinderspielplatz sucht ist meist in den öffentlichen Bädern am besten aufgehoben. So bietet das Alpenseebad Mondsee mit rund 13.000 Quadratmeter Grünfläche als größtes Freibad des Salzkammerguts nicht nur Duschen, Kabinen und Gastronomie, sondern auch Sportler:innen können sich beim Wasserski, Beachvolleyball oder Boccia und Tischtennis austoben. Bei Preisen von 6 Euro für eine Erwachsenentageskarte gibt es im Alpenseebad diverse Ermäßigungen bei Halbtageskarten, für Senioren, Kinder und Schüler/Studenten.

Aktivitäten am Mondsee

Ein weiteres belebtes Freibad am Mondsee ist der Badeplatz Schwarzindien in St. Lorenz am Westufer des Mondsees. Mit Duschen, einem Kinderspielplatz und Gastronomie ist bei kostenlosem Eintritt (Tagesparkkarte 5 Euro) Erholung garantiert. Auch Sonnenschirme sind ohne Gebühr ausleihbar.

Am Ostufer des Mondsees ist ein beliebter Badeort der Badeplatz Loibichl. Am Ostufer des Sees gelegen, wartet auch dieses Strandbad mit freiem Eintritt und umfangreicher Infrastruktur inklusive Gastronomie auf.