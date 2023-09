Joggen ist - wie man annehmen könnte - nicht nur ein Training für die Beinmuskulatur. Vielmehr wird der ganze Körper beansprucht, genauer gesagt sieben Muskelgruppen, und zwar:

Der Kalorienverbrauch beim Joggen hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, dazu zählen die körperliche Konstitution des Joggers, wie Größe und Gewicht, die Pulsfrequenz, die Geländebeschaffenheit wie auch die Intensität und Häufigkeit der Läufe. So kann man sich an den Kalorienverbrauch pro Einheit immer nur annähern.

Eine grobe Faustregel lautet 1 kcal / kg Gewicht (Körpergewicht plus Ausrüstung) / km Laufstrecke (zu finden hier).

Auf dieser Seite kann man sich den Kalorienverbauch beim Joggen auch sehr gut berechnen lassen.

Wer über den optimlaen Trainigspuls Bescheid wissen möchte, kann diesen hier ausrechnen.

Ein 80 Kilogramm schwerer Läufer etwa verbrennt in einer Stunde mehr als 900 Kilokalorien durchs Joggen. Zum Abnehmen eignet sich der Sport also vorzüglich, da man in vergleichsweise kurzer Zeit viele Kalorien verbrennt.

Joggen beginnen: Tipps für Anfänger

Bevor man loslegt, sollte man, vor allem dann, wenn man lange keinen Sport betrieben hat, Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Krankheiten hat oder über 35 Jahre alt ist, das ärztliche Go einholen.

Wichtig ist auch die richtige mentale Grundeinstellung: Joggen braucht Zeit und funktioniert nicht immer von heute auf morgen. Der Körper braucht Zeit, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen, um den Bewegungsapparat und das Herz-Kreislaufsystem nicht zu überlasten. Ideal ist ein sanfter Start mit einem Wechsel aus Gehen und Joggen, wobei die Jogging-Abschnitte im Wochenrhythmus gesteigert werden, in etwa um 10 Prozent pro Woche. Um 30 Minuten durchlaufen zu können, darf man sich ruhig acht bis 12 Wochen Zeit geben. Optimal sind drei bis vier Einheiten pro Woche.

Für die Motivation ist es wichtig, sich realistische Ziele zu setzen und diese langsam zu steigern, Man sollte sich nicht an anderen orientieren, jeder hat sein eigenes Tempo. Die Lauftermine sollten fix im Kalender stehen, damit der innere Schweinehund gar keine Chance bekommt. Auch Belohnung ist wichtig. Sei es ein Stück vom Lieblingskuchen oder ein Kinobesuch beim Erreichen einer bestimmten Laufzeit.

Wichtig ist auch die richtige Technik. Wer sich keinen Laufcoach leisten möchte, findet zahlreiche Informationen in Büchern oder im Internet. Dass man grundsätzlich immer langsam loslaufen sollte, um Muskeln und Sehnen warm werden zu lassen, sagt einem der Hausverstand. Ebenso wichtig sind Atmung und Atemtechnik. Wenn der Atem entspannt fließt, gibt es keine unangenehmen Luftstaus im Brustkorb und das Blut wird effektiver mit Sauerstoff versorgt - das beugt auch unangenehmem Seitenstechen vor. Wichtig ist es, tief bis in den Bauch hinein Luft zu holen - und zwar dann, wenn man die Luft braucht. Achtet man dann noch darauf, kräftig auszuatmen, sodass keine "Luftrückstände" in der Lunge bleiben, ist man schon auf einem guten Weg. Als Faustregel gilt: Nur so schnell joggen, dass man sich daneben noch unterhalten kann.