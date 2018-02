Zwei Tage lang weilten Prinz William und Herzogin Kate in Schweden. Dort trafen sie auch auf Kronprinzessin Victorias süße Kinder Estelle und Oscar.

Wie schade, dass William und Kate ihre Kinder George und Charlotte nicht auf ihre Skandaniven-Reise mitgenommen haben, denn dann hätten sie in Stockholm mit Estelle und Oscar, den süßen Sprösslingen von Kronprinzessin Victoria, spielen können.

Wie ein Instagram-Posting des schwedischen Königshauses verrät, trafen die schwangere Herzogin Kate und Prinz William bei einem privaten Treffen auf Schloss Haga nicht nur mit dem Kronprinzenpaar Victoria und Daniel, sondern auch mit deren Kindern zusammen.

Am Abend ihres zweiten und letzten Tag ihres Stockholm-Aufenthalts stand für William und Kate der Besuch einer Gala in einer Fotogalerie statt.

© imago/i Images

Am Donnerstag und Freitag weilen Kate und William in Norwegen. Details zu ihrem Aufenthalt in der Hauptstadt Oslo sind bisher noch nicht bekannt.