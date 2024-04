Dass ihm auf der letzten Etappe zur Gottwerdung die Verhältnisse noch derart um die Ohren fliegen könnten: Wer hätte sich das vorstellen können im Umgang mit Karl Kraus (1874–1936), der im intellektuellen Gesamtbefund Österreichs tiefere Spuren hinterlassen hat als irgendein Schriftsteller, irgendein Journalist vor oder nach ihm? Klar, man konnte, musste ihm in Details widersprechen. Aber selbst seine Ungerechtigkeiten, selbst die Maßlosigkeit seiner Verurteilungen hatten etwas Göttliches. Und wer hätte ihm bis vor kurzer Zeit im Kern nicht Recht geben wollen?

Krieg ist die Pest und Friede die Erfordernis allen politischen Handelns. So lautet die Prämisse des bedeutendsten pazifistischen Textes der jüngeren Literaturgeschichte. Die tragische Groteske „Die letzten Tage der Menschheit“ (1915 bis 1922), vom Verfasser aufgrund ihrer Dimensionen einem Marstheater zugeordnet, dokumentiert mehrheitlich die Bestialisierung des Hinterlands im Ersten Weltkrieg. Nicht etwa die Hölle der Front, die Erich Maria Remarque mit glühenden Pinselschlägen und Ernst Jünger mit verstörender Sachlichkeit ausmalten. Sondern den Niedergang aller zivilisatorischen Gewissheiten unter dem Einfluss der Propaganda.

Krieg ist die Pest

Kraus, der wegen seiner schwächlichen Konstitution glaubhaft untauglich geschrieben war, sammelte mit methodischer Besessenheit: 220 Szenen unterschiedlicher Länge, mehrheitlich erlauscht und aus Zeitungen ausgeschnitten, verbunden durch die kommentierenden Dialoge des Optimisten und des Nörglers, in dem sich Kraus selbst porträtierte. Wenn Dichter und Schieber, Pülcher und Erzherzöge, Journalisten und ihre Abonnenten gemeinsam das Menschsein aufgeben: so bleibt Gott am Ende des Epilogs nur ein letztes Wort der Resignation. „Der Sturm gelang. Die Nacht war wild. Zerstört ist Gottes Ebenbild“, erstattet die „Stimme von oben“ die Vollzugsmeldung. Und nach einem großen Schweigen spricht die Stimme des Herrn: „Ich habe es nicht gewollt.“

Das letzte Wort hat Gott, das erste ein Zeitungsausrufer auf dem Ring: „Extraausgabee –! Ermordung des Thronfolgers! Da Täta verhaftet!“ Und ein Passant raunt seiner Frau zu: „Gottlob kein Jud.“

Und heute? Ist die kesse Kriegsdiplomatie der deutschen Außenministerin die einzig zugelassene Position, wenn man mit dem Ansinnen, Verhandlungen auf beiden Seiten des Ukraine-Kriegs zu erzwingen, nicht in kriminelle Nachbarschaft gerückt werden will.

Die Sprache als Instanz

Der Zustand einer Gesellschaft lässt sich vom Zustand ihrer Sprache hochrechnen. An dieser zweiten fundamentalen Forderung der Instanz Karl Kraus haben sich hoffnungslos ganze Journalistengenerationen abgearbeitet. Und heute? Darf jeder Trottel, dem das Verhängnis Zugang zu einem Endgerät gewährt hat, für ein Millionenpublikum publizieren. Die Sprache war für Karl Kraus alles, Goethe, Shakespeare, Nestroy erließen die Gesetze. Aber deren Kenntnis ist heute nicht einmal mehr Voraussetzung für den Erwerb der Hochschulreife. Die gymnasialen Prioritäten richten sich dafür auf das Verfassen von Bewerbungsschreiben und das Analysieren von Leitartikeln, die Kraus mehr als alles andere gehasst hat: Bevor am Schluss der „Letzten Tage“ die Welt verglüht, wird noch der mitverursachende „Antichrist“ namhaft gemacht, der Teufel in Person. Moriz Benedikt ist das, Chefredakteur und Leitartikler der „Neuen Freien Presse“.

» Am Ende verbat er sich Inserate, sogar Leserbriefe. Selbst seine Bewunderer hatten vor ihm Angst «

Mit dieser Radikalität erkämpfte sich Kraus das Privileg vollkommener Isolation. Wohlhabender böhmisch-deutsch-jüdischer Fabrikantenfamilie entstammend, wuchs er in Wien auf und gründete 1899, im Alter von 25 Jahren, seine eigene kulturpolitische Zeitschrift, „Die Fackel“. In ihr ist sein Gesamtwerk publiziert, auch die „Letzten Tage“ sind hier erschienen. Finanziell so weit unabhängig, war er Eigentümer, Herausgeber und nach kurzer Zeit Alleinbeiträger. Am Ende verbat er sich Inserate und sogar Leserbriefe. Selbst seine Bewunderer fürchteten sich vor ihm, denn seine Zuwendung konnte aus nichtigem Anlass in Verachtung umschlagen. In den Zwanzigerjahren wuchs sein Einfluss derart, dass er mit Kritiken, Polemiken und Glossen Existenzen vernichten konnte.

Politisch hatte er sich unter dem Einfluss des Krieges zur liberalen Linken gewendet. Aber niemand durfte sich vor ihm sicher fühlen. Er war maßlos auch in seiner Ungerechtigkeit, und es zerriss ihn zeitlebens zwischen den Identitäten. Er war der größte Journalist in der Geschichte Österreichs und hasste nichts so sehr wie den Journalismus. Über seinen wutglühenden Auseinandersetzungen mit der „Neuen Freien Presse“ übersah er beinahe das Aufkommen der Nazis. Als Hitler 1933 in Deutschland die Macht übernahm, veröffentlichte Kraus, der auch ein eminenter Lyriker war, in der dünnsten Ausgabe seit Gründung der „Fackel“ nur ein überwältigendes Gedicht von zehn Zeilen:

Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.

Ich bleibe stumm;

und sage nicht, warum.

Und Stille gibt es, da die Erde krachte.

Kein Wort, das traf;

man spricht nur aus dem Schlaf.

Und träumt von einer Sonne, welche lachte.

Es geht vorbei;

nachher war’s einerlei.

Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.

Zur nämlichen Zeit aber schrieb er den fundamentalen Essay „Dritte Walpurgisnacht“ im Umfang eines schmalen Buches – mit der oft missverstandenen Beginnzeile „Mir fällt zu Hitler nichts ein“. Der Text blieb unter Verschluss und wurde erst 1952 veröffentlicht.

© Imagno/Wiener Stadt- und Landesbibliothek DER ORT DER RUHE. Kraus im Park von Schloss Janowitz, dem Wohnsitz von Sidonie Nadherny, eine Fotografie aus dem Jahr 1933. Hier konnte er sich vom Übermaß seiner Kämpfe erholen. Dem kleinen Hund auf dem Bild schrieb er später einen ans Herz rührenden Nachruf

Der jüdische Antisemit

Da war Kraus seit 16 Jahren tot – er starb 1936 – und hatte nicht mehr erleben müssen, wie sich seine dritte Obsession in mörderische Realität verwandelte: Denn Kraus war, kein Einzelfall, Jude und Antisemit. Er hasste seine Herkunft und verabscheute den Zionismus. Er konvertierte zum Katholizismus (um ihn bald wieder zu verlassen) und attackierte mit irrationaler Abneigung den größten aller jüdischen Dichter, Heinrich Heine. In der Beantwortung eines Leserbriefs erklärte er sich zur leuchtenden Instanz des Antisemitismus, Galaxien über den grölenden Kreaturen, die ihre Häupter schon erhoben hatten. Aber er förderte die jüdische Lyrikerin Else Lasker-Schüler, so wütend er auch über die jüdischen Zeitgenossen Hermann Bahr, Felix Salten, Albert Ehrenstein, Franz Werfel und Hugo von Hofmannsthal herfiel, weil sie den Literaturbetrieb verkörperten.

Diese aus der Zeit erklärbare Position mit der derzeit aktuellen Realität rechter, linker oder immigrierter Dumpfnazis zu verwechseln, wäre grob unstatthaft. Nicht Antisemitismus, sondern Antizionismus sei bei Kraus zu diagnostizieren, will die Sprachsoziologin Ruth Wodak differenziert wissen: Das jüdische Bürgertum hatte sich endlich emanzipiert, hatte, wie Benedikt und Kraus selbst, sogar Meinungshoheit an sich gezogen. Und gerade da sollte man nach dem Konzept des Publizisten Theodor Herzl die Flucht nach Palästina antreten?

Das Phänomen Karl Kraus blieb jedenfalls unergründlich, und das Recht auf Irrtum schöpfte er bis zur Neige aus. Ein Todesurteil heutzutage, da sich die Sprache in den sozialen Medien auf den Austausch primitiver Gut-böse-Befunde reduziert. Elfriede Jelinek beklagt das im untenstehenden Kommentar: Welchen Platz soll Kraus einnehmen, wenn einander das Unvermögen, Doppelsinn zu artikulieren, und das Unvermögen, Doppelsinn zu identifizieren, in der Hilflosigkeitsbekundung „Ironie off“ begegnen?