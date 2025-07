Mit Herz und ganz nah

Die rund 25 regionalen Ansprechpartner:innen von Humanocare24 betreuen jährlich in Österreich und in Süddeutschland über 1.000 Klienten. Sie erheben den individuellen Betreuungsbedarf, organisieren die Vermittlung von Personenbetreuer:innen und stehen als Ansprechpersonen im permanenten Kontakt mit den Klienten und den Personenbetreuer:innen. Tatkräftig unterstützt werden die Humanocare24-Ansprechpartner:innen von der Zentrale in Wolfsberg im Lavanttal, wo ein Team rund um Geschäftsführer Mag. Christian Kohlmayer die gesamte organisatorische Abwicklung jeder einzelnen 24-Stunden-Betreuung übernimmt: Verträge, Nebenwohnsitzmeldungen, Gewerbeanmeldungen, An- und ­Abreise der Betreuungskräfte – das alles wird von Humanocare24 für die Klient:innen und die selbstständigen Betreuer:innen zentral koordiniert. Die Personenbetreuer:innen arbeiten als Selbstständige mit Gewerbeberechtigung in Österreich, werden von Humanocare24 aber in vielerlei Hinsicht unterstützt und begleitet – etwa bei der Abgabe der Sozialversicherung oder bei jeglichen Vertrags­angelegenheiten.

Humanocare24 möchte ein verläss­licher Partner dafür sein, dass sich Angehörige nicht alleine durch einen Dschungel von Zuständigkeiten kämpfen müssen: Die Erstberatung im Anlassfall ist immer kostenlos. Darauf folgt ein persönliches Beratungsgespräch, das am besten direkt im Haushalt der zu ­betreuenden Person stattfindet. Dabei wird gemeinsam mit den Angehörigen eine umfassende Bedarfsanalyse erstellt: nicht nur in Bezug auf das, was konkret zu tun ist, sondern auch hinsichtlich

der sozialen und räumlichen Gegebenheiten.