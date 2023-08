Inhaltsverzeichnis:

Das Besondere am Piburger See

Mit einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 21 °C wird der Piburger See im Sommer gerne als Badesee genutzt und ist somit einer der wärmsten Seen in Tirol. Er ist als Naturdenkmal seit 1929 geschützt und gehört zum Tiroler Landschaftsschutzgebiet Achstürze - Piburger See. Hier leben zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten.

Lage

Der Piburger See gehört zur Gemeinde Oetz im vorderen Ötztal des Bundeslandes Tirol. Etwa drei Kilometer von Oetz entfernt, liegt der See auf 913 Metern Höhe, inmitten eines wunderschönen Waldgebietes mit dem Bergpanorama der Ötztaler Alpen ringsherum. Der See hat eine Länge von 805 Meter, eine Breite von 250 Meter, mit einer Fläche von 13,7 Hektar bei einer maximalen See-Tiefe von etwa 25 Metern.

Anreise

Mit dem Auto ist der Piburger See von der nördlich zur Gemeinde Oetz verlaufenden Inntal Autobahn A12 auf der Höhe von Schlierenzau erreichbar. Von der A12 abfahrend, muss sodann die Ötztalstraße B186 in Richtung Oetz befahren werden. Südlich der Gemeinde Oetz liegen etwa die Gemeinden Umhausen sowie Unter- und Oberlängenfeld sowie Sölden im weiteren Verlauf der B186.

Wien ist rund 530 km vom Piburger See entfernt. Aus Innsbruck kommend dauert die Autofahrt rund eine Stunde über die Inntal-Autobahn A12.

Mit dem Zug reist man bis zum Ötztal Bahnhof, der etwa 6km entfernt vom Piburger See liegt. Vom Bahnhof aus fährt die Buslinie 4191 nach Oetz zur Haltestelle "Posthotel Kassl", die rund 3 km vom See entfernt liegt.

Parken am Piburger See

Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten mit einem Tagesticket in Höhe von vier Euro befinden sich am „Parkplatz Pigurger See“ in Piburg. Von hier aus muss jedoch ein 20-minütiger Fußweg bis zum See eingeplant werden. Dieser ist nicht durchweg barrierefrei. Den Piburger See direkt erreichen Besucher:innen nur zu Fuß oder dem Fahrrad. Kostenloses Parken ist in der Gemeinde Oetz möglich. Oetz liegt rund 3 Kilometer bzw. 45 Minuten Fußweg vom See entfernt.

Baden am Piburger See

Am südöstlichen Ende des Bergsees gibt es eine öffentliche Badestelle mit Kinderbecken, Kinderrutsche und einem Ruderbootsverleih direkt am „Restaurant Piburger See“. Die mikrobiologische Badewasserqualität gilt als ausgezeichnet. In den Sommermonaten erwärmt sich der See schnell auf bis zu 24 °C. Damit ist das Gewässer eines der wärmsten Bergseen Tirols. Weitere Bademöglichkeiten sind der „Badesee Umhausen“ (im Sommer), die „Hallenbad & Freizeitarena“ Sölden und der „Aqua Dome“ in Längenfeld. Alle drei Ortschaften liegen in südlicher Richtung des Piburger Sees und der Gemeinde Oetz und sind binnen 45 bis 60 Minuten Autofahrt über die Ötztalstraße B186 erreichbar.

Die „Freizeitarena“ Sölden bietet neben einem Erlebnisbad auch Tennisplätze und Sporthallen für diverse Breitensportaktivitäten an. Die Therme „Aqua Dome“ in Längenfeld hat sowohl Indoor als auch Outdoor Schwimmbecken und ist zu allen Jahreszeiten geöffnet.

Umliegende Orte

Oetz

Die Gemeinde mit seinen 2.346 Einwohnern liegt in unmittelbarer Nähe des Ausflugsziels Piburger See. Durch das Ski- und Wandergebiet „Hochötz“ der Ötztaler Alpen, ist die Gemeinde sowohl in der Sommersaison als auch in den Wintermonaten ein beliebter Fremdenverkehrsort.

Sölden

Rund 30 Kilometer südlich von Oetz liegt die Gemeinde Sölden im südlichen Teil des Ötztals im Bezirk Imst von Tirol. In Sölden leben über 3.000 Einwohner. Der Ort ist regional und international bekannt für sein großes, attraktives Skigebiet. Sölden ist mit etwa zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr eines der wichtigsten Tourismusgebiete Österreichs.