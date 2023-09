Inhaltsverzeichnis

Bei uns ist ein Sturm einfach ein sehr starker Wind, doch in anderen Weltgegenden kann es sehr viel schlimmer kommen, als in unseren Breiten. Nämlich dann, wenn ein tropischer Sturm sich zu einem Hurrikan auswächst. Von einem Hurrikan spricht man dann, wenn der Sturm sich im nördlichen Atlantik (inklusive der Karibik und des Golfs von Mexiko) oder im nördlichen Pazifik bildet. Außerdem muss er eine bestimmte Windgeschwindigkeit erreichen, um als Hurrikan zu gelten. Erst, wenn er die Windstärke 12 auf der Beaufortskala überschreitet, wird er als Hurrikan angesehen. Das bedeutet, dass der Wind mehr als 118 Stundenkilometer schnell sein muss. Da es sich bei Hurrikans um Wirbelstürme handelt, entstehen die klassischen Kreisbewegungen der Wolken. Sie können einen Durchmesser von mehreren 100 Kilometern erreichen und haben in der Mitte ein rundes, wolken- und windfreies Auge. Die meisten Hurrikans entstehen übrigens zwischen Mai und Dezember.

Hurrikans werden mit Hilfe der Saffir-Simpson-Skala eingeteilt. Die Forscher Herbert Saffir und Bob Simpson haben diese Einteilung aufgrund ihrer Studien zu angerichteten Sturmschäden in den 1970er Jahren entwickelt. Die Skala teilt die Hurrikans in fünf Kategorien ein:

Damit wird die enorme Zerstörungskraft von Hurrikans klar. Die Kombination von Wind und Wasser führt in den betroffenen Gebieten zu großen Verwüstungen.

Wie entsteht ein Hurrikan?

Ein Hurrikan braucht zur Entstehung grundsätzlich zwei Dinge: warmes Wasser und kältere Luft in höheren atmosphärischen Schichten. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber die Entstehung folgt bestimmten Grundsätzen. Das warme Oberflächenwasser verdunstet und es bilden sich große Wolkentürme, aus denen Gewitter entstehen, die bis in eine Höhe von 16 Kilometern reichen können. Doch nicht aus jedem Gewitter wird ein Hurrikan. Die optimalen Bedingungen müssen in einem Gebiet herrschen, dass hunderte Quadratkilometer groß ist. Zusätzlich müssen auch die Windgegebenheiten passen. Am Boden und in der Höhe dürfen die Winde nicht in unterschiedliche Richtungen wehen, denn dann werden die Wolkentürme auseinandergerissen.

Werden die Wolkentürme nicht auseinandergerissen und stimmen die Windbedingungen, kommt die Corioliskraft ins Spiel. Da sich die Erde dreht, kommt es dazu, dass sich auch die Luftmassen und Wolken zu drehen beginnen – ein Wirbelsturm entsteht. Wenn nichts dieses Zusammenspiel stört, entsteht ein Hurrikan.

Wie lange ein Hurrikan dauert, hängt sehr stark von den Wetterbedingungen und der Stärke ab. Zwischen zwei Tagen und zwei Wochen sind möglich. Da der Wirbelsturm seine Energie aus dem verdunstendem Wasser zieht, hält er sich über dem Meer deutlich länger als über einer Landfläche.

Wie kündigt sich ein Hurrikan an?

Ein Ausgangspunkt für einen Hurrikan kann zum Beispiel ein großes Gewittersystem in den Tropen sein. Es gibt allerdings auch ein Phänomen, das African Easterly Waves (oder Tropische Welle) genannt wird. Hierbei handelt es sich um Winde, die von Afrika aus westwärts ziehen und sich auf etwa 3 km Höhe bewegen. Diese zeichnen sich für immerhin 60 Prozent der Kategorie 1 und 2 Hurrikans verantwortlich. Die schweren Wirbelstürme entwickeln sich aber zu 85 Prozent aus Gewittersystemen. Meteorologen beobachten diese Wetterzonen genau und können so zumindest rechtzeitige Warnungen aussprechen.