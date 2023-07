Inhaltsverzeichnis:

Lage : Hintersee im Bezirk Salzburg-Umgebung

: Hintersee im Bezirk Salzburg-Umgebung Durchschnittstemperatur : bis ca. 24° Grad Celsius, durchschnittlich 15° Grad Celsius

: bis ca. 24° Grad Celsius, durchschnittlich 15° Grad Celsius Größe : 68 ha

: 68 ha Maximale Tiefe : circa 22 Meter

: circa 22 Meter Wasserqualität : glasklares Wasser

: glasklares Wasser Google Maps Ranking : 4,8 Sterne

: 4,8 Sterne Wetterinfo:

Das Besondere am Hintersee

In der Nähe von Salzburg-Stadt erstreckt sich der glasklare Hintersee über ein verstecktes Seitental in der Gemeinde Faistenau in der Fuschlseeregion. Hier sollte man unbedingt einen Tag verbringen, um das glasklare Wasser vor schillernder Bergkulisse mit dichten Wäldern genießen zu können.

Der ruhige Rundwanderweg lädt zu Wanderungen, Mountainbiking, aber auch zu Spaziergängen mit dem Kinderwagen ein. Darüber hinaus ermöglichen es etliche Badestellen und Zugänge, bei sommerlichen Temperaturen in das weiche und saubere Wasser zu springen und sich abzukühlen. Auch Sportschwimmer finden hier im ruhigen Gewässer eine tolle Strecke zum Trainieren. Der Hintersee ist als Geheimtipp empfehlenswert für alle, die sich erholen und ein Stück unberührte Natur genießen wollen.

Lage

Wie auch der Fuschlsee liegt der Hintersee südwestlich von Salzburg, im Salzburger Voralpenland in der Gemeinde Faistenau. In etwa 700 Metern über dem Meeresspiegel erstreckt sich der kleine und kühle See auf circa 68 ha mit bis zu 700 Metern Breite. Unterhalb des Hintersees, der auch als Speichersee genutzt wird, befindet sich das Felsenbad, ein Naturbadegebiet. Um den See herum erstreckt sich ein knapp fünf Kilometer langer Wanderweg mit dichten Wäldern und einem phänomenalen Blick über das Seitental.

Anreise

Von Wien kommend, erreicht man den Hintersee per Auto innerhalb von ungefähr 3h 18min. Diese Strecke von 295 km führt über die A1 in Richtung Salzburg. Hinter Thalgau biegt man auf die Enzersberg Landesstraße ab, um wiederum nach Elsnwang auf die Hinterseestraße zu kommen. Dieser folgt man bis zum See.

Parken am Hintersee

Die Hinterseestraße endet am nördlichen Ufer des Sees. Dort befindet sich der Hintersee Parkplatz, der kostenlos nutzbar ist und genügend Platz für viele PKW bietet. Von hier aus gelangt man direkt zum Hintersee Rundwanderweg.

Baden am Hintersee

Das glasklare Wasser macht den Hintersee zu einem der saubersten Badeseen in Österreich. Durch seine Nähe zu den Bergen hat das Wasser einen besonders hohen Gehalt an Mineralien und ist enorm weich, perfekt also zum Eintauchen geeignet.

Durchschnittlich erreicht der Hintersee Temperaturen von circa 15 Grad. Doch das kontinentale Klima Nordösterreichs sorgt für eine relativ hohe Wärme im Sommer und stabile Tieftemperaturen im Winter. So kann der Hintersee im Sommer mit bis zu 24 Grad Wassertemperatur ausgiebig zum Baden genutzt werden, während er im Winter zwischen drei und minus drei Grad zu Winterwanderungen und manchmal auch zum Eislaufen einlädt.

Direkt an der östlichen Seite des Sees am Hirschpoint gibt es einen öffentlichen Badeplatz, der Eintritt kostet und mit Liegestühlen ausgestattet ist. Man kann aber auch zahlreiche kostenfreie Badeplätze am Hintersee nutzen, die sich gleichmäßig um das Gewässer verteilen.

Am besten parkt man nördlich des Sees am kostenlosen Parkplatz Hintersee und geht von dort aus in Richtung Hirschpoint, vom Norden kommend also links. Hier findet man viele Lokale, den Zugang zum öffentlichen Badeplatz und die freien Alternativen. Der Preis für den Badeplatz lag im Jahr 2022 bei vier Euro pro Person.

Umliegende Orte

Das Salzburger Voralpenland ist eine beliebte Wander- und Skiregion, in der man perfekt dem Alltag entfliehen und abschalten kann. Um den Hintersee liegen folgende Gemeinden:

Die Gemeinde Faistenau zählt etwas mehr als 3.000 Einwohner:innen und gilt als beliebter Geheimtip für Touristen im Sommer und Winter. Der Hintersee liegt am nördlichen Rand der Gemeinde. Sie gliedert sich in die Ortschaften Hintersee und Lämmerbach mit je etwas mehr als 200 Einwohnern.

Wanderungen rund um den Hintersee

Der Hintersee zeichnet sich durch einen schönen Rundwanderweg von 4,8 Kilometern Länge aus. Besucher:innen schätzen besonders die gute Qualität des Weges, auf dem auch ältere Menschen entspannt laufen und Kinderwagen geschoben werden können. Als Familie am österreichischen Bergsee wandern gehen ist vor allem hier eine lohnenswerte Aktivität.

Aktivitäten und Attraktionen

Am Hintersee kann man aus einer großen Bandbreite an tollen Aktivitäten wählen. Hier wird traditionell Land- und Forstwirtschaft betrieben, doch der Tourismussektor ist ein bedeutsamer Teil der Region. Die Sportmöglichkeiten erstrecken sich hier übers Wandern, Rodeln, Skifahren, Mountainbiking, den Langlauf und, natürlich, das Schwimmen im Hintersee.