Hechtsee: Bergwanderungen und Baden in Tirol

Lage : im Kufsteiner Land in Tirol

: im Kufsteiner Land in Tirol Durchschnittstemperatur : 24 °C

: 24 °C Größe : ca. 28 Hektar

: ca. 28 Hektar Tiefe : ca. 57 Meter

: ca. 57 Meter Wasserqualität : hervorragend

: hervorragend Google Maps Ranking : 4,8 Sterne

: 4,8 Sterne Wetterinfo

Das Besondere am Hechtsee

Umgeben von Wald und einem wundervollen Bergpanorama spiegeln sich im klaren Wasser des Hechtsees die Äste der Bäume. Im Sommer lädt der See zu verschiedenen Wasseraktivitäten ein. Mit einer Wassertemperatur von 24 bis 28 °C ist vor allem die Seearena Hechtsee ein beliebtes sommerliches Ausflugsziel. In der kalten Jahreszeit sorgt die zugefrorene Wasseroberfläche des Sees, umgeben von frischem Schnee, für Winterromantik.

Lage

Der Hechtsee liegt am Fuße des Thierbergs in den Brandenburger Alpen, wenige Meter von der österreichisch-deutschen Grenze entfernt.

Anreise

Die Fahrtzeit mit dem Auto beträgt für die rund 400 Kilometer lange Strecke von Wien nach Kufstein rund 4,5 Stunden. Mit dem Zug kommt man vom Wiener Hauptbahnhof aus mit dem Railjet Express 562 als Direktverbindung in ungefähr 4 Stunden in Kufstein an. Ein Zugticket kostet durchschnittlich 65 Euro. Besucher:innen, die sich bereits in Tirol befinden, können alternativ in die zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Kufstein verkehrende S4 steigen. Die Fahrt der gesamten Strecke nimmt etwa eineinhalb Stunden in Anspruch und kostet 18,80 Euro. Die Fahrt mit dem Hechtseebus ist kostenfrei.

Parken am Hechtsee

Der Parkplatz am Hechtsee ist kostenlos. An gut besuchten Tagen besteht die Gefahr, dass alle Parkmöglichkeiten bereits belegt sind. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Auto auf einem Parkplatz in der Gemeinde Kufstein abzustellen und von dort aus mit dem Hechtseebus zum See zu fahren.

Baden am Hechtsee

An warmen Sommertagen ist der Hechtsee ein beliebtes Ziel für Badeaktivitäten. In der Seearena Hechtsee wird Besucher:innen mittels Einstieghilfe am Steg ein barrierefreier Zugang zum See geboten. Neben der großen Liegefläche sorgen ein Kinderspielplatz, Möglichkeiten zum Beach- und Wasservolleyballspielen sowie ein Tischtennisplatz für Abwechslung. Besucher:innen, die mit dem PKW anreisen, können auf dem Parkplatz neben der Seearena parken. Ein Tagesaufenthalt in der Seearena kostet 4,50 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder und 3 Euro für Senior:innen.

Freien Zugang zum See hat man zum Beispiel am ruhigen Nordufer des Hechtsees. Beim Wandern kann man auch den einen oder anderen ruhigen Badezugang entdecken.

Umliegende Orte

Rund um den Hechtsee gibt es mehrere kleine Gemeinden und Urlaubsorte zu entdecken. Inmitten malerischer Berglandschaften gelegen, stellen unter anderem die folgenden Gemeinden ein lohnenswertes Ausflugsziel dar:

Kufstein und Kufsteiner Umland

Mit rund 19.000 Einwohnern verbindet Kufstein städtisches Flair mit ländlicher Idylle. Kultur, Naturschutzgebiete, Gasthöfe, Bergalmen und natürlich besucherfreundlich angelegte Wanderwege laden zum Verweilen und Entdecken der Stadt sowie des Umlandes ein. Als Hauptattraktion unter Tourist:innen gilt die Festungsstadt Kufstein. Exotische Tierwelten im Kufsteiner Umland finden sich im Wildpark Wildbichl sowie im Raritätenzoo Ebbs. Im Sommer kann man sich die Zeit mit Bergsteigen, Wandern, Klettern und zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten vertreiben. Zu den beliebten Freizeitaktivitäten im Winter zählt Skifahren, Rodeln, Winterwandern und Langlaufen.

Kiefersfelden

Die Gemeinde im oberbayrischen Landkreis Rosenheim zählt etwa 6.700 Einwohner. Gelegen im Unterinnental am Fuße des Kaisergebirges können Tourist:innen unter anderem eine Kohlenbrennerei und Eisenschmelze besichtigen und anschließend in eine der vielzähligen Gaststätten einkehren. Nach Kiefersfelden führt zum Beispiel der Wachtl-Express, mit dem sich auch umliegende Gemeinden entdecken lassen. Die Naturlandschaft rund um Kiefersfelden lockt Besucher:innen im Sommer zum Wandern, Bergsteigen sowie Fahrradfahren an und begeistert im Winter mit ausgedehnten Skipisten. Als „Tour zum Kaiserreich“ ist die Gemeinde Kiefersfelden ein idealer Ausgangspunkt für abenteuerreiche ebenso wie entspannte Wandertouren.