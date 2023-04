Inhaltsverzeichnis:

Lage : Am Hochgosch, zwischen dem Millstätter See Südufer und dem unteren Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

: Am Hochgosch, zwischen dem Millstätter See Südufer und dem unteren Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten Durchschnittstemperatur : bis ca. 28° Grad Celsius

: bis ca. 28° Grad Celsius Größe : 9,35 Hektar

: 9,35 Hektar Wasserqualität : Moor

: Moor Google Maps Ranking : 4,9 Sterne

: 4,9 Sterne Wetterinfo

Das Besondere am Egelsee

Der Egelsee verdankt seinen Namen nicht den im Moor auffindbaren Blutegeln, sondern eher seinem früheren Namen Ecksee. Dem tiefbraunen Moorsee wird aufgrund seines niedrigen pH-Wertes und der bis zu 28°C warmen Wassertemperatur eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben.

Das Naturparadies in der Nähe des Millstätter Sees eignet sich ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder moderate Mountainbike-Touren. Wer sich nach einer Wanderung zum See erfrischen möchte und sich nicht vor der Fauna im moorigen Wasser fürchtet, den laden Badestege zum Gang ins erfrischende Nass ein.

Auch im Winter gilt der Egelsee als Geheimtipp, denn bei den richtigen Temperaturen verwandelt sich der Moorsee zu einem 270x90m großen Eislaufplatz.

Lage

Östlich von Spittal in Kärnten, am Südufer des Millstätter Sees, liegt in 780 Höhenmetern der Egelsee. Der 9,35 Hektar große Moorsee ist vollständig mit Schwingrasen umsäumt und ein Paradies für botanische Besonderheiten. Die beiden größeren Orte Seeboden und Spittal an der Drau sind der ideale Start für einen Ausflug in das Landschaftsschutzgebiet rund um den Egelsee. Eingesäumt wird der Moorsee durch den 800m entfernten Hochgosch, den 804m entfernten Wolfsberg und den Geißriegel.

Anreise

Einmal am Millstätter See im schönen Kärnten angekommen, ist der Egelsee zu Fuß oder mit dem Rad über den Millstätter See- Radrundweg oder über die Wanderwege am Millstätter Südufer erreichbar.

Mit dem Auto sollte die Route über Molzbichl (in der Nähe von Spittal an der Drau) bis zum Gasthof Lug ins Land gewählt werden. Von dort sind es noch gemütliche 15 Minuten, um das Ufer des Moorsees zu erreichen.

Parken am Egelsee

Wer mit dem Auto anreist, findet am Südufer des Millstätter See mehrere Parkplätze und E-Ladesäulen. Von dort aus kann zu Fuß oder mit dem Rad in Richtung Egelsee gestartet werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 0,50€ pro angefangener Stunde oder ein Tagesmaximum, welches je nach Parkmöglichkeit variiert.

Wer den Trip zum Egelsee vom Gasthof Lug ins Land startet, kann sein Auto auch am dazugehörigen Parkplatz oder im nahegelegenen Molzbichl abstellen.

Baden am Egelsee

Das Baden am Egelsee ist an mehreren Stellen rund um den See möglich. Als Naturbadesee im Landschaftsschutzgebiet, gibt es keine eigens dafür vorgesehen Liege bzw. Badeflächen. Der Zugang zum Wasser wird durch Stege erleichtert, an denen meist auch Platz genug ist, um das Handtuch für ein Sonnenbad auszubreiten.

Die Wassertemperatur variiert je nach Stelle und kann von Temperaturen bis zu warmen 28 Grad Celsius reichen.

Achtung - im Wasser des Egelsees tummeln sich zahlreiche Fische, Larven, Frösche und tatsächlich auch der ein oder andere Blutegel. Wer fleißig schwimmt, hat jedoch nichts zu befürchten und kann sich eine wohltuende Abkühlung im Wasser des Naturjuwels gönnen.

Wer sich nicht so recht ins Wasser traut, kann auf den Holzplanken verweilen, die ebenfalls rund um den See - an den schönsten Stelen - verteilt sind.

Umliegende Orte

In der Nähe des Egelsees lässt sich auch die Region rund um den Millstätter See gut besuchen. Seeboden, Millstatt oder Döbriach, die direkt am Millstätter See liegen, bieten alles, was das Urlauber-Herz begehrt.

Spittal an der Drau hat reichlich Kleinstadtflair und Shoppingmöglichkeiten zu bieten.

Wer es etwas ruhiger mag, setzt auf die Region um Molzbichl oder Oberzmöln, von der aus der Egelsee besonders leicht zu erreichen ist.