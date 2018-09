Derzeit vergeht kaum ein Tag ohne eine neue Meldung über Herzogin Meghan. Doch was treibt eigentlich ihre Schwägerin, Herzogin Kate, in der Zwischenzeit?

Meghan lüftet ein romantisches Geheimnis über ihr Brautkleid, Meghan muss sich sich einem Fruchtbarkeitstest unterziehen, Meghan ist schwanger, Meghan bekommt ein Sportverbot verpasst, Meghan möchte ein Kind adoptieren, Meghan hat einen Hund adoptiert, ...

All das und noch viel mehr war über die Ehefrau von Prinz Harry in den letzten Wochen zu lesen.

Kates letzter öffentlicher Auftritt war im Juli

Und Herzogin Kate? Deren letzter öffentlicher Auftritt war im Juli - und zwar ausgerechnet mit Schwägerin und Schlagzeilen-Prinzessin Meghan. Zusammen besuchten die Ehefrauen von William und Harry das Damen-Finale des Tennisturniers von Wimbledon. Tags darauf besuchte Kate das Herren-Finale mit ihrem Ehemann, doch seither ist die 36-jährige Dreifach-Mama nicht mehr öffentlich zu sehen gewesen.

© REUTERS/Toby Melville Kate und Meghan in Wimbledon

Was tut Kate also, während Meghan immer mehr die Schlagzeilen beherrscht? Ein Part, für den bis vor kurzem eigentlich Kate zuständig war. Nimmt Prinz Williams Ehefrau es ihrer Schwägerin übel, dass sie sie aus den Klatschspalten verdrängt hat? Gerüchten zufolge soll ihr Verhältnis ja nicht sonderlich innig sein.

Kate genießt die Zeit ihren Kindern

Wie gut oder schlecht sich die Schwägerinnen tatsächlich verstehen, werden wir wohl nie hundertprozentig erfahren, Kate hat jedoch keinen Grund auf Meghans momentane Medienpräsenz eifersüchtig zu sein, denn sie selbst befindet sich derzeit noch in der Babypause. Am 23. April erblickte Söhnchen Louis das Licht der Welt, seither genießt Kate die Zeit mit dem Neugeborenen und seinen Geschwistern George und Charlotte und hat ihre "Karenz" nur für einige ausgewählte Termine unterbrochen.

© APA/AFP/POOL/Dominic Lipinski Kate bei der Taufe von Prinz Louis

Herzogin Kates Auszeit ist also bewusst gewählt und in der Zwischenzeit gönnt die Dreifach-Mama ihrer Schwägerin wohl gerne die Schlagzeilen-Hoheit. Sobald sie wieder zurück am Repräsentations-Parkett ist (vermutlich im Oktober), wird man sehen, ob Kate den "Thron" zurückerobert. Als Ehefrau der Nummer 2 der britischen Thronfolge hat sie gegenüber der Frau der Nummer 6 jedenfalls die Nase vorn.

Auftritt bei der Hochzeit einer Freundin

Gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist Kate übrigens nicht. Erst am Wochenende besuchte sie die Hochzeit ihrer guten Freundin Sophie Carter. Sie ist Prinzessin Charlottes Patentante, Kates Kinder fungierten bei ihrer Trauung als Blumenkinder. Darin haben die beiden schon Übung, denn auch bei der Heirat von Onkel Harry und Tante Meghan sowie der Hochzeit von Tante Pippa durften sie diese Rolle spielen.