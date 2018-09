Am 19. Mai heiratete Meghan ihren Traumprinzen Harry. Nun hat die Herzogin von Sussex verraten, womit sie ihrem Bräutigam bei der Hochzeit überrascht hat.

THEMEN:

Bei der ihrer Hochzeit mit Prinz Harry trug die ehemalige Schauspielerin ein Brautkleid, das von der britischen Designerin Clare Waight Keller für Givenchy entworfen wurde. Der Kensington Palast beschrieb es als "Sinnbild zeitloser schlichter Eleganz" und in der Tat erntete Herzogin Meghan für das seidene Kleid mit U-Boot-Ausschnitt Begeisterungsstürme.

© APA/AFP/POOL/Jonathan Brady

In der Dokumentation "Queen of the World" verrät Herzogin Meghan nun Details zu ihrem Hochzeitskleid. So wurden etwa in ihrem Schleier alle 53 Länder des Commonwealth verewigt. Sie hätte dies für eine nette Idee gehalten und ihr Bräutigam Harry sowie die übrigen Mitglieder ihrer neuen Familie seien begeistert gewesen, erinnert sich die 37-Jährige.

Meghans romantische Geste

Doch das romantischste Detail kommt noch: " Irgendwo hier im Schleier ist ein Stückchen blauer Stoff eingenäht. Das war mein blaues Detail. Es ist ein Stück von dem Kleid, das ich bei unserem ersten Date getragen habe", verrät Meghan. Was für eine tolle Idee!

Bei besagtem ersten Treffen handelte es sich um ein Blind Date, das eine gemeinsame Freundin von Meghan und Harry eingefädelt hatte. "Sie wollte uns definitiv verkuppeln", erklärte Meghan einst im Verlobungsinterview. "Ich wurde wunderschön überrascht", erinnerte sich Harry.

© APA/AFP/POOL/Jonathan Brady

Herzogin Meghans Brautkleid wird von Oktober bis Jänner auf Schloss Windsor und später von Juni bis Oktober 2019 im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh ausgestellt.