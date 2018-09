Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry wenige Monate nach der Traumhochzeit ihr erstes Kind erwarten.

Den ersten Nachwuchs haben Harry und Meghan schon bekommen - und zwar einen gemeinsamen Hund. Auch über die Adoption eines Waisenmädchens wurde bereits spekuliert und wie die Kinder von Meghan und Harry aussehen könnten, wissen wir auch schon.

Und nun verdichten sich die Indizien, dass Meghan vier Monate nach der Hochzeit bereits schwanger ist. Der Hof hält sich freilich (noch) bedeckt, denn die Herzogin hat die kritische drei-Monats-Marke wohl noch nicht überschritten.

© imago/PA Images

Die verdächtige Rundung, die Herzogin Meghan zuletzt zeigte, war dem Jason-Wu-Kleid geschuldet, doch auch hier wird bereits spekuliert, dass sich die 37-Jährige, die ihre Outfits an sich penibel auswählt, womöglich bewusst dafür entschieden hat. Auch wenn noch kein Babybäuchlein zu sehen ist, wollen Beobachter einen besonderen Glanz an Meghan erkennen, auch Gesäß und Brüste der schlanken Herzogin wirken neuerdings weiblicher.

Was ebenfalls für baldigen Nachwuchs spricht: Meghans Mutter Doria wurde bereits bei einem Baby-Vorbereitungskurs gesichtet. Sie soll von Los Angeles nach London übersiedeln, um ihre Tochter zu unterstützen.

Und das wichtigste Indiz: Die Herzogin hat nicht nur an ihrem eigenen Geburtstag, an dem sie die Hochzeit von Harrys gutem Freund Charlie van Straubenzee besuchte, sondern auch auf der Party anlässlich des 34. Geburtstags ihres Mannes auf Alkohol verzichtet. Gut möglich also, dass die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft in den nächsten Wochen erfolgt.