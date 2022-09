Inhaltsverzeichnis

Was ist die Hand-Fuß-Mund-Krankheit?

Bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit handelt es sich um eine viral bedingte, hoch ansteckende Infektionskrankheit. Betroffen sind vorrangig Kinder, doch auch Erwachsene können sich anstecken. Grundsätzlich kann die Erkrankung das ganze Jahr über auftreten. Im Spätsommer und im Herbst kommt es jedoch immer wieder zu einer Häufung der Fälle. "Weil sich das Virus an wärmere Temperaturen besser angepasst hat", erklärt Christoph Steininger, Virologe an der MedUni Wien. Ausgelöst wird die Krankheit in erster Linie durch Enteroviren der Gruppe A, allen voran durch die sogenannten Coxsackie-A-Viren und das Humane Enterovirus 71.

Wie kann man sich anstecken?

"Die Hände spielen bei der Übertragung eine wichtige Rolle", erklärt Steininger, dem zufolge das Virus in den meisten Fällen über ebendiese vom Stuhl zu seinem neuen Wirt gelangt. Die Übertragung kann dabei direkt von Mensch zu Mensch oder indirekt über kontaminierte Oberflächen erfolgen. Etwa dann, wenn sich eine infizierte Person nach dem Toilettengang die Hände nicht gründlich wäscht und die Krankheitserreger beim Händeschütteln weitergibt oder auf Gegenständen wie der Türschnalle deponiert.

Auch beim Baden in verunreinigtem Wasser kann eine Infektion erfolgen. Keine Sorgen machen müsse man sich beim Besuch von Schwimmbädern, "weil das Wasser hier ja mit Chlor behandelt wird. In Naturseen, die klein sind und wenig Wasserwechsel haben, kann es dagegen schon zu einer Infektion kommen", warnt der Wiener Virologe. Vor allem dann, wenn sich viele Leute gleichzeitig im Wasser tummeln.