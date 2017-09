Zu Hause gut versichert

Ob Einbruch, Sturmschäden oder kaputte Fenster: Die Haushaltsversicherung ist aus den eigenen vier Wänden kaum wegzudenken. Teuer muss sie dabei nicht immer sein. Anbei einige Tipps

Sabrina B. hat die lästige Pflicht aufgeschoben, bis es nicht mehr ging: "Ich war zu faul, mich bei der Suche nach einer Haushaltsversicherung durch mehrere Seiten Kleingedrucktes durchzukämpfen", erzählt die Wienerin, "und dann habe ich es schlichtweg vergessen." Jetzt sucht die 32-Jährige eifrig nach einem passenden Produkt. "Gerade, wenn wieder etwas in der Wohnung kaputt geht und die Frage auftaucht, ob das der Vermieter zahlt oder nicht, wünsche ich mir jedes Mal, ich hätte schon eine Versicherung abgeschlossen." Aber Sabrina B. ist sich unsicher, worauf sie bei ihrer Suche achten soll und wie viel eine Versicherung normalerweise kostet.

"Der Abschluss einer Haushaltsversicherung ist ein Muss", sagt Andreas Kößl, Vorstand der Uniqa Österreich, "denn passieren kann immer etwas." Haushaltsversicherungen decken grundsätzlich alle Schäden in den eigenen vier Wänden ab. Damit sind Risiken wie Feuer, Einbruch oder Naturgewalten versichert. Noch wichtiger sei aber die in den allermeisten Verträgen inkludierte private Haftpflichtversicherung, erklärt Gabi Kreindl, Versicherungsexpertin des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Diese haftet, wenn beispielsweise das eigene Kind einen Verkehrsunfall verursacht und eine andere Person dabei zu Schaden kommt. So sind also mit einer guten Haushaltsversicherung nicht nur die eigenen vier Wände, sondern gleich auch der Partner und die Kinder im selben Haushalt mitversichert. Aber worauf muss man bei der Suche nach einem Produkt achten?

1. Prämien vergleichen

Die Haushaltsversicherung sollte immer an die aktuelle Wohnsituation angepasst sein. Die Prämie bemisst sich dann nach der Ausstattung und der Größe der Wohnung. Dabei gibt es mehrere Ausstattungskategorien von "einfach" bis "luxuriös". Und hier gibt es eine einfache Formel: Je teurer die Gegenstände, desto höher auch der versicherte Wert pro Quadratmeter und desto höher auch die Versicherungsprämie. Kreindl führt ein Beispiel an: Eine Haushaltsversicherung für eine 100-Quadratmeter-Wohnung mit komfortabler Ausstattung, einer Versicherungssumme von 100.000 Euro, und einem Selbstbehalt von maximal 200 Euro kann 100 Euro bis 300 Euro pro Jahr kosten. Die Preisspanne sei also sehr breit, sagt Kreindl. Ein Vergleich lohnt sich daher, "denn ein gutes Produkt muss nicht teuer sein", erklärt Kreindl. Was viele nicht wissen: Auch Studentenwohnungen können bis zum 27. Lebensjahr des Kindes um wenige Euro mitversichert werden, erklärt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, und das inklusive Privathaftpflichtund Rechtsschutzversicherung.

2. Selbstbehalt wählen

Wer eine neue Wohnung bezieht oder zum ersten Mal eine Haushaltsversicherung abschließt, sollte vor allem darauf achten, dass die Versicherungssumme dem Wert des Wohnungsinhalts entspricht. Ist man unterversichert, dann steigt man im Schadensfall mitunter schlechter aus. Außerdem kann man entscheiden, welche Zusatzschäden versichert werden sollen. Das wirkt sich dann auch auf den Preis aus. "Es ist überlegenswert, eine Selbstbehaltsvariante zu wählen, so lässt sich auch bei der Prämie sparen", sagt Silke Zettl, Versicherungsexpertin der Allianz. Bei der Suche nach einer passenden Versicherung empfiehlt es sich, Vergleichsportale wie durchblicker.at zu nutzen oder beim Verein für Konsumenteninformation unter www.vki.at nachzusehen. Alle paar Jahre ist es sinnvoll, einen Check der eigenen Versicherung zu machen. So ist garantiert, dass man nicht unnötig draufzahlt oder gar unterversichert ist.

3. Wechsel bei Umzug

Bei einem Umzug kann die Haushaltsversicherung gekündigt werden, und zwar auf den Tag vor dem Umzugsbeginn. Dabei lohnt sich ein Blick in die AGB. Haushaltsversicherungen sind meist für eine bestimmte Laufzeit abgeschlossen und können mit einer dreimonatigen Frist vor Vertragsablauf gekündigt werden. Die Kündigung sollte dabei am besten per eingeschriebenem Brief erfolgen und rechtzeitig beim Versicherer eintreffen. Wer seine Versicherung auch in der neuen Wohnung behalten möchte, lässt sie einfach weiterlaufen. Tipp: In diesem Fall lohnt es sich, die Versicherungssumme zu prüfen und diese der neuen Wohnung anzupassen.

4. Schaden melden

Eine Schadensmeldung sollte in jedem Fall "unverzüglich" erfolgen, erklärt VKI-Expertin Kreindl. Versicherte sollten den Schaden am besten mit Fotos dokumentieren und Folgeschäden -so gut es geht - vorbeugen. Tropft es beispielsweise durch die Decke, sollten Kübel aufgestellt werden. Möchte man einen Reparateur beauftragen, sollte dies unbedingt vorab mit dem Versicherer abgesprochen werden. Manche Versicherer bieten bereits Online-Apps an, mit denen ein Schaden gemeldet werden kann. Hier werden dann alle Fotos, Rechnungen und Gutachten im Netz hochgeladen. Andere Versicherer bieten eine Schadensmeldung per Online- Video-Gespräch an.

Aber egal, ob online oder persönlich beim Berater: Der Abschluss einer Haushaltsversicherung ist mehr als nur eine Überlegung wert. Denn am Ende kann niemand ausschließen, dass nicht doch einmal ein Missgeschick passiert. Auch Sabrina B. hofft, bald die richtige Versicherung zu finden. Bis dahin dürfe jetzt nur nichts kaputtgehen, erzählt sie und lacht.

CHECKLISTE

Zwei-Jahres-Test

Alle zwei Jahre sollte man seine Haushaltsversicherung überprüfen und dabei diese Fragen vorab klären

Wurde die Wohnung oder das Haus in den letzten Jahren renoviert oder neu ausgestattet und reicht die Haushaltsversicherungssumme noch für etwaige Großschäden aus?

Hat sich die Risikosituation, beispielsweise durch die Anschaffung einer Sicherheitstüre oder Alarmanlage, geändert? Tipp: In diesem Fall kann man bei Eigenheimen die Prämie senken.

Sind die Höchsthaftungssummen für Wertsachen wie Schmuck oder Antiquitäten im Falle eines Einbruchs oder Diebstahls noch ausreichend?

Gibt es neue Produkte am Markt, die ich in meiner Versicherung inkludiert haben möchte?

Quelle: Wiener Städtische Versicherung/Im Interview mit News: Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.