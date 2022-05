Wetter-Apps: Wer sinnvolle Wettervorhersagen liefert

INHALT





Warum sind Wettervorhersagen oft ungenau?

Wettervorhersagen sind oft nicht sehr präzise – und das ist so, seit es sie gibt. Mit den Jahren wurden allerdings die Vorhersagemöglichkeiten deutlich besser und die Klimamodelle immer ausgefeilter. Woran liegt es also, dass viele vorinstallierte Apps oft so frustrierend ungenau sind? An den verwendeten Berechnungsmodellen. In vielen Fällen liegt der App ein amerikanisches Modell zu Grunde. Und das ist das Problem.

Die Wetterverhältnisse in Amerika sind komplett andere, die Flächen größer usw. Und genau dafür sind die Modelle ausgelegt. Bei unseren kleinteiligen Landschaften führen diese Modelle also nicht wirklich zu vernünftigen Vorhersagen. Europäische Modelle basieren in der Regal auf einem Raster von rund 2 km – bei amerikanischen kann es schon mal das 10-fache sein. Da diese Berechnungen und auch das Sammeln der Daten unglaublich aufwendig sind, arbeiten auf europäischer Ebene meist mehrere Länder zusammen, um Modelle und Vorhersagen weiterzuentwickeln. So verbessern sich die Vorhersagen kontinuierlich und das, obwohl eine ungeheure Datenmenge verarbeitet werden muss. Was aber immer noch nicht geht: eine vernünftige Vorhersage für die nächsten 14 Tage. Je kürzer der Zeitraum, desto präziser der Wetterbericht.

Doch welche Wetter-App macht Sinn? Da beginnt es, schwierig zu werden. Jeder, der schon einmal in einem App-Store danach gesucht hat, kann ein Lied davon singen. Grundsätzlich kann man sich natürlich an den Bewertungen der einzelnen Apps orientieren. Hier wird eine Auswahl an Wetter-Apps vorgestellt, die für Österreich am geeignetsten erscheinen: