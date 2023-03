Inhaltsverzeichnis:

Lage : Grünau im Almtal, Salzkammergut, Oberösterreich

: Grünau im Almtal, Salzkammergut, Oberösterreich Höchstwassertemperatur : in Sommermonaten: 20° Celsius in Wintermonaten 7° Celsius

: Länge : 2,3 Kilometer

: 2,3 Kilometer Tiefe : tiefster Punkt 589 Meter

: tiefster Punkt 589 Meter Wasserqualität : hervorragend

: hervorragend Google Maps Ranking : 4.8

: 4.8 Wetterinfo

Webcam

Das Besondere am Almsee

Der Almsee zeichnet sich durch hervorragende Wasserqualität und eine malerische Landschaft aus. Seit 1965 stehen sowohl der See, als auch die unmittelbare Seeumgebung unter Naturschutz. Viele Wanderwege ziehen rund ums Jahr zahlreiche Besucher:innen an. Die abwechslungsreiche Flora und Fauna machen den Almsee zudem zu einem interessanten Gebiet für Biolog:innen, sodass hier auch zahlreiche Pflanzenstämme für Analysen extrahiert werden. Naturbelassene Wälder, eine vergleichsweise hohe Luftfeuchtigkeit und ozeanische Klimaeinflüsse lassen auch seltene, Pflanzen- und Baumarten gedeihen. Vor Ort dominieren vor allem die Rot-Buche, Berg-Ahorn und die gemeine Esche sowie Fichtenbäume.

Die Wassertemperaturen sind vergleichsweise recht kühl. Auch in den heißen Sommermonaten kommt der Almsee nur selten über die 20°-Celsius-Schwelle. Am Almsee regnet und schneit es durch den häufigen Wolkenstau am Toten Gebirge besonders häufig, was insbesondere für die wasserabhängige Flora vorteilhaft ist.

Tatsächlich hatte der Almsee früher sogar eine eigene „schwimmende Insel“. Die feste Torfmasse hat sich allerdings nach einem größeren Unwetter im Herbst 1996 an das Ostufer festgesetzt und lässt sich zahlreicher Versuche zum Trotz seither nicht ablösen. Dank der hohen Wasserqualität war der Almsee früher ein überaus populäres Ziel für Angler:innen. Dieser Seeabschnitt bietet auch heute noch ein beeindruckendes Panorama.

Der Blick auf das Tote Gebirge mit der Almtaler Sonnenuhr bietet insbesondere in den Morgenstunden einen malerischen Ausblick. Im Winter legt sich ein Kaltluftsee über den Almsee, sodass sich eine überaus schöne Winterlandschaft ergibt, die auch wunderbar als Fotomotiv für Naturfotograf:innen als auch Hochzeitspaare dient. Wer im Winter lieber zu Schlittschuhen als zum Fotoapparat greift, kann sich vor allem im Jänner und Dezember auf eine geräumige Eisfläche freuen.

© News.at Der Almsee im Salzkammergut

Lage

Der Almsee liegt in Oberösterreich im Salzkammergut, direkt am namensgebenden Grünau im Almtal. Angrenzend befindet sich das Tote Gebirge. Der Ablauf des Almsees führt in die Donau. Der See ist zwar öffentlich zugänglich, unterliegt offiziell aber dem Eigentum des Stiftes Kremsmünster. Etwa 45 Autominuten vom Almsee entfernt, befindet sich der deutlich größere Traunsee. Die beiden Landschaften werden über die sogenannte „Romantikstraße“ miteinander verbunden.

Anreise zum Almsee

Wer von weiter weg anreist, kann leider nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis an den Almsee gelangen. Die nächste Autobahn ist die A9, wobei Anfahrende am besten bis zum Micheldorf vorfahren und sich von dort aus den Weg über kleinere Waldrouten bahnen. Von Norden aus wird der Almsee über Kremsursprung angefahren.

Parken am Almsee

An der westlichen Uferseite gibt es zwei öffentliche Parkplätze – den „Almsee Parkplatz“ und den „Ameisstein Parkplatz“. Der „Almsee Parkplatz“ ist 24 Stunden täglich zugänglich, allerdings recht kompakt. Der schmale Parkstreifen bietet ausreichend Platz für sechs Autos, ist aber kostenlos. Der Ameisstein Parkplatz befindet sich ganz in der Nähe und ist ebenfalls kostenlos. Von hier aus sind es knapp 10 Gehminuten bis an den See.

Baden am Almsee?

Der Almsee ist öffentlich zugänglich und bietet hervorragende Wasserqualität für all jene, die hier ein paar Runden schwimmen möchten. Zu bedenken ist allerdings, dass die Wassertemperatur rund ums Jahr eher kühl ist. Zwar gibt es keine Eintrittspreise, aber auch keine Badewächter. Das Wasser ist mitunter sehr tief, sodass beim Schwimmen Vorsicht gefragt ist.

Umliegende Orte

Wer den Almsee besuchen möchte, sollte auch am Ameisstein Halt machen. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf das Seepanorama und der Weg ist gut erschlossen. Ein paar Autominuten entfernt, am südlichen Ufer, befindet sich auch die Seehaus-Landschaft. Unberührte Natur lädt hier zum Flanieren ein. Der Schneiderberg südöstlich des Almsees ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel, allerdings eher für etwas erfahrene Wander:innen.

Wanderungen rund um den Almsee

Der Almsee bietet zahlreiche unterschiedliche Wanderwege auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus. Wer möchte, kann bereits innerhalb einer Stunde vom Ameisstein und um den Almsee wandern, während das Tote Gebirge schier endlose Wandermöglichkeiten bietet. Wer lieber nicht alleine unterwegs ist, kann auch eine Wanderführung vor Ort buchen und sich mit erfahrenen Wanderern auf den Weg machen.

Aktivitäten und Attraktionen

Da der Almsee unter Naturschutz steht, sind Aktivitäten und Attraktionen vor allem an Wanderwege und Ausflüge geknüpft. Im Winter lässt sich auf dem zugefrorenen See außerdem gut eislaufen. Der Kasberg liegt ganz in der Nähe und ist mit ausladenden Skipisten und natürlich auch Liften ausgestattet. Da der Traunsee relativ gut vom Almsee aus zu erreichen ist, lohnt sich eine Fahrt zum Rindbach Wasserfall sowie der Gassel-Tropfsteinhöhle. Im Sommer bietet sich auch ein Besuch auf dem Pferdehof Mangstl an, der ungefähr 10 Kilometer vom Almsee entfernt liegt. Erfahrenere Reiter:innen können hier bei einem Ausritt die Landschaft erkunden.

Essen und Trinken am Almsee

Unmittelbar am Ufer gibt es keine Restaurants oder Gaststätten. Südlich liegt jedoch ein paar Gehminuten vom Wasser entfernt der Gasthof Seehaus Geishüttner, der Hausmannskost anbietet.

Übernachtungsmöglichkeiten

Unmittelbar in der Nähe befindet sich die Unterkunft „Deutsches Haus“. Hier lassen sich rustikale Zimmer mieten. Ein Gasthaus ist ebenfalls dabei. Die Unterkunft ist von Oktober bis Mai geschlossen, die Zimmerpreise variieren je nach Wochentag und Aufenthaltsdauer. Der nächste Campingplatz, „Camping Gößl“, befindet sich etwa 13 Kilometer entfernt am Grundlsee.

Erfahrungsberichte

Erfahrungsberichte auf Google Maps loben vor allem die schöne Landschaft. Besucher:innen in der Sommersaison und an Wochenenden kritisieren allerdings die oft hohe Dichte an Tourist:innen. Bei über 800 Erfahrungsberichten schneidet der Almsee mit einer Durchschnittsbewertung von 4.8 Sternen hervorragend ab. Die meisten Rezensionen empfehlen einen Besuch.