1. Sie gründete mit 28 ein Unternehmen

Nach der Kindheit in Steyr ist Gerda Beck (das ist der Mädchenname von Gerda Rogers) nach Wien gegangen, wo sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolvierte und mit Diplom abschloss. Auf Wunsch ihres Vaters Paul absolvierte sie zusätzlich eine Sprechausbildung bei der Schauspielschule Krauss.

© imago/SKATA

Danach folgte aber nicht der Weg ins Rampenlicht, sondern ein völlig anderer Schritt. Nämlich der in die Selbstständigkeit. 1970 eröffnete sie mit ihrer Zwillingsschwester Renate die Modeboutique „Eliette“, die bis heute in Linz von dieser erfolgreich geführt wird.

2. Sie heiratete den Englisch-Lehrer...

...ihrer älteren Schwester Inge. Gerda Rogers war übrigens zwei Mal verheiratet. Mit ihrem ersten Mann war sie 15 Jahre liiert. Durch ihre zweite Ehe mit dem Regisseur James Rogers, mit dem sie 6 Jahre in Rom lebte (insgesamt waren sie 10 Jahre verheiratet), kam sie erstmals mit der Astrologie in intensivere Berührung und begann dort auch die ersten Menschen zu beraten.

3. Ihre "Sternstunden" gibt es bald 30 Jahre

Der berufliche Durchbruch gelang mit der Ö3-Sendung „Treffpunkt Sternstunden“ im Jahr 1992 - die einen enormen Hype auslöste - und im Jahr 2022 Jubiläum feiert. Gerda Rogers war damals 50 Jahre alt und machte die Astrologie salonfähig und greifbarer - und wurde über Nacht zum Star.

© Gerda Rogers privat

Interessant: Gerda Rogers macht bis heute persönliche Beratungen in ihren Praxen in Linz und Baden, in die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen kommen, um von ihr Entscheidungshilfe zu erhalten.

4. Sebastian Kurz zählt zum Freundeskreis

Gerda Rogers, im Sternzeichen ein nüchterner Steinbock, legt großen Wert auf ihren Freundeskreis. Und der ist durchaus prominent. Doch sie betont: "Meine Freunde suche ich meistens nicht nach der Bekanntheit aus".

© Gerda Rogers privat

Eine langjährige Freundin ist beispielsweise Fernsehlegende Chris Lohner, auf deren Hund Shirley sie seit vielen Jahren aufpasst und für die sie die Hundeoma ist. Zum engeren Kreis zählen auch Europaministerin Karoline Edtstadler und ÖVP-Generälin Gaby Schwarz.

Gerda Rogers - Ein Leben mit den Sternen*

Auch Peter L. Eppinger, dessen Trauzeugin sie ist und mit dem sie gemeinsam 12 Jahre ihre Sendung „Treffpunkt Sternstunden“ moderiert hat, sei ein guter Freund.

© Gerda Rogers privat

Viele prominente Begleiter

Verbunden fühlt sich Astrologin Gerda Rogers zudem mit Schauspielerin Natalie Alison, Stanglwirtin Maria Hauser, Modeexperte und Magazin-Herausgeber Adi Weiss, Radiomoderator Thomas Kamenar, ORF-Moderatorin Eva Pölzl und Ö3-Kolleginnen Sylvia Graf, Claudia Stöckl sowie Operettensängerin Birgit Sarata.

© Gerda Rogers privat

Zu guter Letzt wird noch ein österreichischer Ex-Bundeskanzler erwähnt: Sebastian Kurz schätzt sie sehr und freut sich immer auf ein herzliches Wiedersehen.

5. Gerda Rogers ist schüchtern

Man mag es kaum glauben - aber die gesprächige und medienpräsente Astrologin ist eine introvertierte Person. Eben typisch Steinbock - wie sie selbst sagt. Ihre sehr hohe Bekanntheit in Österreich sei ihr eher unangenehm und habe sich eigentlich nur durch die eigene Sendung so ergeben.

» Meine Bekanntheit ist mir eigentlich unangenehm. Ich suche die Ruhe und die Stille «

© beigestellt

Privat sucht sie eher die Ruhe und die Stille und ist tendenziell kein Event-und Partygänger. Ganz im Kontrast zu ihren eigenen Bedürfnissen steht die Analyse der Internet-Suchmaschine Google: Gerda Rogers ist die meistgesuchte Frau des Jahrzehnts in Österreich.



6. Sie hat mit der Liebe abgeschlossen

Beide Ehen (einmal 10 Jahre, einmal 15 Jahre) haben ihr gezeigt, dass sie kein Mensch für eine dauerhafte Partnerschaft ist. Sie liebt und lebt einfach viel zu gerne alleine und zitiert hier am liebsten Jane Fonda: „Der Laden ist für immer geschlossen.“

7. Im Krisenjahr wurde sie kreativ

Es ist nie zu spät etwas Neues auszuprobieren. Diese Devise passt gut zu Gerda Rogers. So ging sie unter die Modedesignerinnen und launchte im April 2021 in Kooperation mit Adi Weiss eine T-Shirts-Kollektion mit lustigen Astrosprüchen wie: typisch Krebs: „Vorsicht: Ich schnappe (ein)“, typisch Schütze: „Ich weiß, dass ich alles weiß" oder typisch Zwilling: "Ich bin meine beste Gesellschaft.

© beigestellt

Obendrauf kreierte sie im Lockdown gemeinsam mit Beauty-Expertin Nina Riegerbauer eine eigene Gesichtscreme. Die „Elements of Stars“-Kosmetiklinie basiert auf den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Produkte enthalten Energiesteine und sind 100% made in Austria.

8. Gerda Rogers hat eine Phobie

Eigentlich sogar zwei. "Ich habe eine totale Spinnenphobie und vor allem eine Schlangenphobie", sagt sie. Mit diesen Ängsten ist sie bestimmt nicht allein.

© Gerda Rogers privat

9. So hießen ihre Hunde

Auch wenn Krabbel- und Kriechtiere nicht zu ihren Favoriten zählen, ist Gerda Rogers sehr tierlieb. Über die Jahre hatte sie drei Hunde namens Iro, Benny und Liesi, die sie über alles liebte. Bis heute ist sie den Vierbeinern sehr verbunden und engagiert sich für den Tierschutz in Österreich. Regelmäßig spendet sie Designerstücke aus ihrem privaten Kleiderkasten an das Tierheim Linz. Die Einnahmen des Verkaufs kommt der Einrichtung zu Gute.

10. Ihr liebstes Möbelstück ist eine Vitrine

Die Star-Astrologin residiert in Baden bei Wien. Ihre Biedermeier-Eckvitrine, ein über Generationen vererbtes Familienstück, das im Wohnzimmer ihrer Villa den perfekten Platz gefunden hat, ist ihr persönliches Lieblingsmöbelstück. Warum erklärt sie so: "Durch die Eckvitrine fließt die Aura ihrer Kindheit direkt in die eigenen vier Wände."