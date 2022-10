Steckbrief Gerti Senger

Name: Gertrude Senger-Ernst (bekannt als Gerti Senger)

Geboren: 31. Oktober 1942 in Wien

31. Oktober 1942 in Wien Beruf: Psychologin, Psychotherapeutin, Paartherapeutin (Imago-Therapie), Expertin für Sexualtherapie

Psychologin, Psychotherapeutin, Paartherapeutin (Imago-Therapie), Expertin für Sexualtherapie Ausbildung: Studium der Psychologie und Pädagogik

Studium der Psychologie und Pädagogik Familienstand: verheiratet in zweiter Ehe mit Iwi Ernst

verheiratet in zweiter Ehe mit Iwi Ernst Kinder: Sohn Daniel

Wer in diesem Land kennt den Namen nicht? Gerti Senger, die sogenannte „Sexpertin“? Schon seit Jahrzehnten agiert und berät die Expertin für Sexualtherapie, Persönlichkeitstraining, Krisenbewältigung und Konfliktlösung nicht nur in ihrer Praxis in Wien, Döbling, sondern auch wöchentlich im TV und in Zeitungskolumnen. Demnächst kommt ihr bereits 19. Buch auf den Markt: „Lieben ist nichts für Feiglinge“

© Elke Mayr Gerti Senger mit ihrem neuen, mittlerweile 19. Buch, das rund um ihren 80. Geburtstag erscheint

Gerti Senger: Schwierige Kindheit

Aber zurück zu Sengers Anfängen. Ihre Kindheit war bei weitem nicht „so zuckersüss wie man sich die Kindheit vorstellt", so Senger. Ihre Mutter, eine Jüdin, wurde verfolgt und musste sich immer wieder verstecken. Ihr Vater fiel im Krieg kurz bevor Gerti Senger auf die Welt kam. Als die junge Witwe eines Tages weinend mit ihrem neugeborenen Säugling auf einer Bank in einem verlassenen Park saß, kam ein Kriegsversehrter vorbei der fragte, warum sie denn weine. Als sie ihm sagte, sie wäre verzweifelt und wüsste nicht wohin, meinte er: „Geben Sie mir das Kind.“ Er nahm das Kind mit in den 10. Bezirk zu seinen Eltern, die sich drei Jahre lang warmherzig und liebevoll um das Mädchen kümmerten und gleichzeitig dafür sorgten, dass der Kontakt zur leiblichen Mutter aufrecht blieb.

Schulzeit: Gedichte statt Lernen

Nach dem Krieg heiratete Sengers Mutter Karl Senger und holte ihr Kind wieder zu sich. Von da an pendelte das Mädchen bis zu ihrem 13. Lebensjahr zwischen der Pflegefamilie, nach der sie immer wieder Sehnsucht hatte, den Sengers - und später noch einem Internat. Durch das unstete Leben war Senger, wie sie heute erzählt, eine schlechte Schülerin, die keinen Lebensentwurf gehabt habe und lieber traurige Gedichte schrieb als zu lernen. Ihre Zeit in der Handelsschule sei die schlimmste Zeit überhaupt in ihrem Leben gewesen. In der darauffolgenden Maturaschule fiel sie in Mathematik durch. „Die Nachtermine habe ich nicht eingehalten, denn ich wusste, ich pack' den Stoff nicht“, so Senger über das Ende ihrer unglücklichen Schullaufbahn, während der sie stets lieber Gedichte schrieb, als zu lernen.

Gerti Sengers erste Liebe

Im Alter von 16 Jahren lernte sie den gleichaltrigen Heinz Jonak kennen – und lieben. Die Verlobung folgte kurz darauf. Es sei „eine inspirierende Liebe“ gewesen damals, erinnert sich Senger. Für den Bund des Lebens sei man dann aber doch zu jung gewesen und die Verlobung wurde nach zwei Jahren wieder aufgelöst. Dennoch blieb Senger mit Jonak, der später ein anerkannter Künstler wurde, bis zu dessen Tod eng befreundet.

Der erste Job als Journalistin

Im Jahr 1964 nahm Gerti Sengers Leben eine Wende: Eine Freundin habe ihr von dem Inserat einer dänischen Presseagentur erzählt, die in Wien eine Journalistin suchte. Senger bewarb sich – und bekam den Job. Auch wenn sie vieles noch nicht konnte, habe man ihr damals vertraut, wie sie heute erzählt und sie trotz ihrer schlechten Englisch-Kenntnisse in ganz Europa zu Interviews geschickt. So sprach sie etwa mit Sean Connery, Tom Jones, Engelbert Humperdinck und vielen anderen Berühmtheiten dieser Zeit.