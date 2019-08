Diana war am Boden zerstört, als sie ein Geschenk entdeckte, das ihr Verlobter Prinz Charles an seine Ex-Freundin Camilla adressierte.

Es ist kein Geheimnis mehr. Prinzessin Diana war unglücklich in der Ehe mit Prinz Charles. Sie beschrieb den Tag ihrer Hochzeit als den "schrecklichsten Tag ihres Lebens". Insbesondere das Verhältnis zwischen dem Thronfolger und seiner Jugendliebe, Camilla Parker-Bowles, machte Diana schwer zu schaffen.

» Ich war am Boden zerstört «

Laut einer Aussage von Diana habe man stets eine Ehe "zu dritt" geführt. Doch auch die Zeit vor der Eheschließung war von Eifersucht und Neid geprägt. Die enge Verbindung zwischen Charles und Camilla missfiel Diana. Wenige Tage vor ihrer Hochzeit zerbrach ihr Herz und auch ihr Vertrauen endgültig. Was war passiert?

© imago images / Photoshot/John Shelley Collection Diana fühlte die Präsenz von Camilla immer wieder in der Beziehung mti Charles

Prinzessin Diana fand im Büro des Privatsekretärs Michael Colborne ein Paket, das an Camilla adressiert war. Sie fragte Colborne, was in dem Paket sei. Der entgegnete, sie solle es lieber nicht öffnen. "Ich habe das Geschenk geöffnet und fand ein Armreif vor. Ich war am Boden zerstört", schilderte Diana in einem Interview aus dem Jahr 1997 die Situation.

» Sie war in Tränen aufgelöst «

Charles hatte einen Armreif mit den Initialen "G." und "F." - Gladys und Fred; Spitzname, die sich Charles und Camilla gaben - anfertigen lassen.

Biograf Christopher Wilson erzählt in der aktuellen Dokumentation "Charles an Di: The Truth Behind Their Wedding" ("Charles und Di: Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit"), wie es Diana damals erging: "Sie war total in Tränen aufgelöst. Es war eindeutig ein Abschiedsgeschenk von Charles an Camilla."

Das Geschenk blieb...

Das Geschenk soll Charles seiner Ex-Freundin Camilla selbst überbracht haben. Angesprochen, wo ihr Verlobter sei, sagte ein Bodyguard zu Diana: "Er ist nur Mittagessen."

"Ich war noch zu unreif, um all jene Zeichen zu verstehen", so Diana in dem Interview. "Warum konnte Charles nicht offen und ehrlich zu mir sein? Aber er ignorierte mich."

© Alastair Grant / POOL / AFP Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

Camilla, die nun seit 14 Jahren mit Prinz Charles verheiratet ist, soll den Armreif immer wieder zu öffentlichen Anlässen getragen haben.

