Neues Jahr, "neue" Foodtrends. Bewusster regional, weniger Fleisch und irgendeine ausgefallene Zutat, Farbe oder Zubereitung, die ganz sicher zum Hype werden soll: Wenn rund um den Jahreswechsel die kulinarischen Schwerpunkte für die kommenden zwölf Monate veröffentlicht werden, wird man oft das Gefühl nicht los, man habe all das schon gehört. Vielleicht im Jahr zuvor? Die Prognosen, was wir künftig verstärkt essen und trinken werden, mögen oft an Kaffeesatzlesen erinnern. Nicht jedoch, wenn sie von etablierten Trendforschern kommen. Etwa von Hanni Rützler, die sich seit einem Vierteljahrhundert mit Entwicklungen am Kulinariksektor beschäftigt. Seit zehn Jahren erklärt und analysiert sie diese in ihrem vielbeachteten "Food Report". Was sie für 2023 am Radar hat? Den Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Das große Ganze im Blick

Für die Lebensmittelindustrie heißt dies etwa, dass stärker auf Glokalisierung geachtet wird: Pandemie und Krieg, Ausfälle und Knappheiten haben gezeigt, dass es Sinn macht, das Verhältnis von lokalen zu global importierten Produkten zu überdenken. Wichtiger als der günstigste Preis wird demnach die örtliche Verfügbarkeit werden. Bei Kaufentscheidungen der Endkonsumenten sollen zudem regenerative Aspekte eine größere Rolle spielen, etwa, ob Produkte so hergestellt wurden, dass sie den Boden schützen und Treibhausgasemissionen reduziert wurden. Einen wichtigen Trend sieht Rützler außerdem im Veganisieren von Gerichten. Chili sin carne, Karottenlachssushi, Eiernockerl ohne Ei: Pflanzliche Versionen von Bekanntem beschäftigen künftig nicht nur Produzenten, sondern auch Content Creators, Gastronomen, Kochbuchautoren und Hobbyköche.

Pilze als Produkt der Zukunft

Hand in Hand geht mit dem Veganisieren die oft erwähnte Reduktion von Fleischkonsum. Zielgruppe sind bei Plant-based Meat längst nicht mehr nur vegan Lebende, sondern all jene, die einfach weniger Fleisch zu sich nehmen möchten. Und das nicht notgedrungen mit im Labor hergestelltem Fleischersatz, sondern auch mit unverarbeiteten Alternativen. Ein Lebensmittel wird dabei 2023 bei mehreren internationalen Trend-Rankings explizit hervorgehoben: Pilze. Durch den umamireichen Geschmack und ihre natürlich fleischige Textur eignen sich Seitlinge, Champignons und Co. perfekt zum Veganisieren. Zerzupft können sie etwa das Schwein im Pulled Pork ersetzen, klein gehackt das Faschierte im Burgerpatty (siehe Rezept unten) und knusprig angebraten die Henderlstreifen im Salat.

© iStockphoto.com Der Trend lautet: Weniger Fleisch

Zudem erfüllen sie weitere Trendkriterien: Ob von den Pilzbrüdern, die in einem Wiener Altbaugewölbekeller Bio-Pilze züchten, oder aus der Mosberger Pilzmanufaktur-Pilze können nicht nur lokal, sondern auch ressourcenschonend und nachhaltig produziert werden. Der Flachgauer Hersteller Andreas Eibl wendet etwa für ein Kilo Shiitakepilze rund acht Liter Wasser auf. Zum Vergleich: Für die gleiche Menge Geflügel werden über 4.000 Liter benötigt. Kulinarikfremde Randnotiz: Nicht nur in der Welt der Foodies finden Pilze immer mehr Beachtung. Ihre Einsatzmöglichkeiten als Dämmmaterial, Plastikalternative, Lederersatz oder Textilie führen dazu, dass Forscher sie als vielversprechenden Rohstoff der Zukunft klassifizieren.