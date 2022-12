Kann Essen aus der Dose Begeisterung wecken? Kann eine Ölsardinenfabrik charmant sein? Und kann man sich heutzutage mit einem Fokus auf Tradition statt auf Modernisierung um jeden Preis am Markt halten? Intuitiv würde man diese Fragen wohl allesamt mit einem klaren Nein beantworten, begleitet von einem bekräftigenden Kopfschütteln. Wäre da nicht die Sache mit den Nuri-Sardinen. Per Hand seit mehr als 100 Jahren auf die gleiche Art befüllt und verpackt in einem nahezu unveränderten Fabriksgebäude in Matosinhos, einem Vorort von Porto, von dort in die halbe Welt verschifft: Die Dosen mit hohem Wiedererkennungsfaktor schwimmen konsequent gegen den Strom der Lebensmittelindustrie. Nicht nur das, sie haben sich vielerorts sogar beständigen Kultstatus erarbeitet. In Curaçao wird etwa die jährliche Anlandung des Nuri-Containers wie ein Volksfest gefeiert, in Los Angeles ist die gelbe Dose seit den 1960er-Jahren fester Bestandteil der Kulinarik der Filipino-Community.

Auch in Österreich haben Nuri-Sardinen eine Ausnahmestellung, was sich etwa darin zeigt, auf welche Art zahlreiche Gastronomen sie einsetzen: Nicht nur das Produkt wird verwendet, sondern dessen Name auf der Karte explizit erwähnt und die Verpackung oft an den Tisch mitgeliefert. Im Liebling im Wiener Volkstheater werden die Sardinen auf Bohnencreme angerichtet, im Hotel Daniel klassisch mit Butterbrot serviert. Auch Eddi Dimant kreierte für sein Mochi Nuri-Gerichte, etwa Brokkolini mit Sardinencreme.

Verbindende Geschäfte

Diese besondere Verbindung mag auch damit zu tun haben, dass die Nuri-Sardinen-Erzeuger jahrzehntelang eine enge, sehr persönliche Geschäftsbeziehung mit einem österreichischen Unternehmen pflegten, das die Manufaktur vor einigen Jahren schließlich sogar vor dem Zusperren rettete. Der Wiener Konrad Glatz hatte auf einer Reise durch Portugal die Ölsardinen entdeckt und importierte sie seit den 1950er-Jahren nach Österreich. Als 2016 (unter anderem wegen des knappen Sardinenbestands vor der Küste Portugals) die Conserveria Pinhais vor dem Aus stand, kaufte sie der Unternehmer-Nachfahre Jakob Glatz kurzerhand und sorgte mit einigen sinnmachenden Adaptionen dafür, dass die Sardinen-Tradition doch noch fortbestehen konnte. Unverändert blieben Faktoren, die den Kult um die Dose unter anderem bedingen: die hohe Fischqualität, die Herstellung in Handarbeit und die alt-ehrwürdige Produktionshalle. Der einzige Schritt, der dort angepasst wurde, war etwa die Einführung eines Lieferbands, um die Fische von den Fülltischen zur Dosenschließmaschine zu transportieren.