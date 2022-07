Inhaltsverzeichnis

Gestrichene und verspätete Flüge, Chaos auf den Flughäfen: Täglich gibt es neue Meldungen, dass Maschinen auf dem Boden bleiben und Urlauber nicht an ihr lang ersehntes Reiseziel kommen. Auch die Bahn geriet in den vergangenen Wochen mehrmals in die Schlagzeilen. Die Waggons waren teilweise so überfüllt, dass Passagiere wieder aussteigen mussten. Doch welche Rechte haben ich als Passagier? Wann bekomme ich den Ticketpreis erstattet und in welchen Fällen sogar eine Entschädigung? Emanuela Prock, Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer, beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was kann ich machen, wenn mein Flug einige Wochen vor meiner Abreise gestrichen wird und ich daher nicht auf Urlaub fliegen kann?

Von einer Flugannullierung spricht man, wenn ein Flug gestrichen wird. Passagiere werden im Fall einer Annullierung oft auf andere Flüge, die ohnehin im Flugplan vorgesehen waren, umgebucht. Es gibt keine Entschädigung, wenn die Fluggesellschaft zwei Wochen vor dem geplanten Abflugtermin über die Annullierung informiert oder wenn bei späterer Information innerhalb genau bezeichneter Fristen eine zumutbare anderweitige Beförderung angeboten wird.