Neue Direktverbindung nach Asien: Scoot fliegt ab sofort von Wien nach Singapur

Scoot fliegt ab sofort jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag zwischen Wien und Singapur – mit Abflug in Wien um 11:25 Uhr und Ankunft in Singapur am Folgetag um 4:50 Uhr. Der Abflug von Singapurs Changi International Airport findet um 3 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 9:05 Uhr. Die Flüge werden mit der Boeing 787-8 Dreamliner durchgeführt.

Die feierliche Premiere wurde beim anschließenden Business-Lunch im Restaurant Vestibül fortgesetzt – samt symbolischer Torte und einem herzlichen Geschenkeaustausch.