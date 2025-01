2024 war das bisher erfolgreichste Jahr für Wiens Tourismus

Rund 82 Prozent der Gästenächtigungen 2024 stammten aus dem Ausland (2023: 82 Prozent, 2019: 83 Prozent). Deutschland hält mit 3.462.000 Nächtigungen 2024 (+4 Prozent zu 2023) den stärksten Marktanteil in Wiens Nationenmix, gefolgt von Österreich mit 3.353.000 Nächtigungen (+6 Prozent). Die USA liegen mit 1.224.000 Nächtigungen (+17 Prozent) im Nationen-Ranking an dritter Stelle.

„Neuzugänge wie der Boston-Flug von Austrian Airlines seit Juli machen sich in der Statistik deutlich bemerkbar und haben zum bisherigen Höchstwert aus den USA beigetragen. Das ist gut für die Wirtschaft: Gemessen am Nächtigungsumsatz liegen die USA im Bereich der 5-Stern-Hotellerie auf dem ersten Platz“, erklärt Kettner.

Nicht erholt haben sich jedoch die früher wichtigen Märkte China und Japan. Die Nächtigungen liegen nach wie vor nur halb so hoch wie vor der Pandemie. Aber auch wenn China bei der Anzahl der Nächtigungen nur auf Platz 12 liegt, ist es – was den Nächtigungsumsatz betrifft – wieder zurück in den Top 10. Dies sei eine gute Nachricht, „weil wir in China ausschließlich um Luxusreisende werben", so Norbert Kettner. Neben China und Japan setzt das Tourismusmarketing nun auch verstärkt auf Südkorea.