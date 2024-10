Auswirkungen auf den Körper

Langstreckenflüge können verschiedene gesundheitliche Effekte auf den Körper haben. Die größten Herausforderungen sind Jetlag, Dehydrierung und das Risiko einer Thrombose.

Über 18 Stunden in einem Flugzeug zu sitzen, ohne sich viel bewegen zu können, erhöht das Risiko für tiefe Venenthrombosen erheblich. Laut WHO sind Fluggäste, die lange Zeit still sitzen, besonders gefährdet. Regelmäßiges Aufstehen, das Tragen von Kompressionsstrümpfen und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind hier essenziell.

Ein weiteres Problem ist der Jetlag. Ultra-Langstreckenflüge führen oft über mehrere Zeitzonen, was den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus stört. Ein gestörter Biorhythmus kann zu Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und sogar zu Verdauungsproblemen führen, wie es auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR bestätigt.