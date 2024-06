Steckbrief Florian Grillitsch

Name: Florian Grillitsch

Geboren am: 7. August 1995 in Neunkirchen, NÖ

Wohnt in: Sinsheim, Deutschland

Sternzeichen: Löwe

Größe: 1,87 m

Gewicht: 77 kg

Beruf: Profi-Fußballer

bisherige Vereine: Werder Bremen, Ajax Amsterdam

aktueller Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Familienstand: liiert mit Hannah

Kinder: eine Tochter (* Okt. 2020)

Florian Grillitsch wurde am 7. August 1995 im niederösterreichischen Neunkirchen geboren. Er wuchs zusammen mit seiner Schwester Sandy in einer fußballbegeisterten Familie auf. Schon früh zeigte sich sein Talent, seine fußballerische Ausbildung begann er beim SVSF Pottschach. Die Eltern, allen voran Vater Michael, unterstützten Florian bereits in jungen Jahren, indem sie ihn zu Spielen und Trainingseinheiten begleiteten.

Seine Fähigkeiten blieben nicht unbemerkt und bald besuchte er die Fußballakademie in St. Pölten, bevor er schließlich in die Akademie von Werder Bremen wechselte. Diese Zeit war prägend für den jungen Grillitsch, der sich schnell an das höhere Niveau anpasste und seine technischen und taktischen Fähigkeiten weiterentwickelte.