Wer kennt es nicht. Das endlose Starren auf das Handy-Display nach dem ersten Date. Wann meldet er sich endlich? Oder soll doch ich ihm schreiben? Aber wann? Die neuen Wege der Kommunikation bringen viele Unsicherheiten mit sich. Wir klären auf, welche Handy-Regeln Sinn machen.

1. Wer soll sich nach dem ersten Date zuerst melden?

Schon bei dieser Frage sind sich die Geschlechter uneins: Dreiviertel der Männer sind der Meinung, dass es egal ist, wer von beiden die erste Nachricht tippt. Jede dritte Frau findet hingegen: Männer sollten nach wie vor den ersten Schritt machen. Das gilt vor und nach dem ersten Date, wie aus einer Erhebung der Partnerbörse LoveScout24 hervorgeht.

2. Wann sollte man sich melden?

Die klassische Drei-Tage-Regel ist out: Fast die Hälfte der Befragten findet, dass man sich nach dem ersten Date noch am gleichen Tag melden sollte. Weitere 42 Prozent finden es in Ordnung, noch einen Tag mit der Kontaktaufnahme zu warten. Hier ist übrigens das Alter entscheidend: Bei den Befragten unter 35 halten 55 Prozent den Kontakt am selben Tag für wichtig, bei Älteren sind es nur 39 Prozent. Dabei gilt: Je schneller man sich meldet, desto besser war das Date.

Im Video: Tipps fürs erste Date

© Video: News.at

3. Macht es Sinn sich an Smartphone-Regeln zu halten?

"Ja, auf jeden Fall", sagt Dating-Coach Aron Mahari. Am besten sei es sich im Vorhinein festzulegen, wie oft man schreiben bzw. anrufen möchte bevor man eine Funkstille einlegt.

4. Wie oft darf ich ihm schreiben?

Wie in Punkt drei erklärt, ist das eine persönliche Entscheidung, die zum Beispiel so aussehen könnte: "Ich werde mich 3x bei ihm melden – egal ob er sich zurückmeldet oder nicht. Danach lege ich den Kontakt auf Eis." Durch diese selbstauferlegte Regel könne man Spielchen und Manipulation minimieren. Wichtig sei zudem das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: Warum willst du dich bei ihm melden? Öfter als 3 – 5 Mal mit ihm hin und her zu schreiben ohne ein Treffen auszumachen, bringe nichts. Schließlich wolle man sich ja kennenlernen und kein Chat-Freundschaft knüpfen.

5. Soll ich lieber texten oder eine Sprachnachricht schicken?

Weil beim Schreiben oft Missverständnisse entstehen, empfiehlt der Dating-Coach auf Sprachnachrichten zu setzen. Sie hätten deutlich mehr Persönlichkeit und einen höheren Wiedererinnerungswert als normale Messages. Bei Sprachnachrichten – ob der Absender das will oder nicht – schwingt immer eine Stimmfarbe mit. Anhand derer lässt sich der tatsächliche Zustand des Absenders besser erfassen.

