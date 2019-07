Weil er selbst schüchtern war und Angst hatte für immer alleine zu bleiben beschäftigte sich Aron Mahari intensiv mit den Thema Dating, Beziehungen und Persönlichkeits- Entwicklung. Inzwischen ist er glücklich vergeben, erfolgreicher Buchautor und gibt sein Wissen als Dating-Coach weiter.

News: Bevor Ihre Klienten tatsächlich Frauen ansprechen, arbeiten Sie an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Warum?

Aron Mahari: Am Anfang räume ich immer mit Vorurteilen auf, die sich den Köpfen der Männer hartnäckig halten. Es geht um den Mythos, was einen attraktiven Mann ausmacht. Demnach soll er gut aussehen, selbstbewusst sein, viel Geld verdienen, spannende Geschichten erzählen und so weiter. Wer sich immer mit diesem angeblichen Ideal vergleicht, blockiert sich selbst. Es geht nicht darum Frauen zu beeindrucken, sondern echt zu sein. Beim Flirten ist es das Wichtigste, dass man zu sich selbst steht und aufrichtiges Interesse zeigt.

Es ist also falsch, wenn Männer versuchen sich von ihrer Schokoladenseite zu zeigen?

Viele Männer denken, es geht darum der Frau zu gefallen. Sie versuchen das Richtige zu sagen, sie zu beeindrucken. Das ist sehr unattraktiv und kommt einer Unterwerfung gleich. Denn der eigentliche Zweck des Dating ist es, jemanden zu finden, der zu einem passt. Als Mann will ich eine Frau finden, die mich mit meinen Macken, Ideen und Zielen interessant findet. Und das Schöne daran ist, wenn ich mit dieser Absicht Frauen kennenlerne, dann gibt es keine Zurückweisung mehr. Wenn sie mich schräg findet, dann passt sie einfach nicht zu mir.

Kann jeder flirten lernen?

Ja, definitiv. Das ist keine Altersfrage. Ich habe viele Klienten die über 40 sind. Es kommt vielmehr darauf an wie offen man ist, etwas neues auszuprobieren.

Was machen jüngere Männer besser als ältere?

Jüngere sind in ihrer Realität noch nicht so gefestigt. Ältere hingegen schon etwas versteift. Bisherige Verhaltensweisen über Bord zu werfen und sich neu zu definieren, fällt reiferen Männern schwerer.

Wie kann man im Umgang mit Frauen lockerer werden?

Übung macht den Meister. Je öfter man sich selbst in solche Situationen bringt, etwa mit fremden Frauen zu sprechen, desto offener wird man. Den Smalltalk kann man mit der Bedienung im Café oder der Verkäuferin im Supermarkt üben. Diese Erfahrungen kann man dann später auf Frauen übertragen, die man tatsächlich ansprechen möchte. Ziel ist es immer direkter werden.

Männer müssen also aktiv werden, wenn Sie mehr Frauen kennenlernen wollen?

Ja. Die meisten sind zu passiv, was Dating angeht. Viele Männer nehmen nicht die Richtige, sondern die Erstbeste. Sie wurden ausgesucht. Meine Klienten wollen selbst aussuchen und nicht warten, bis eine Frau die richtigen Signale sendet.

Wie spricht man eine Frau im Alltag an - zum Beispiel in der U-Bahn?

Das ist für viele eine sehr herausfordernde Situation, weil gerade in der U-Bahn viele Leute rundherum sind. Wer das ausblenden kann, könnte es mit diesem Satz probieren : "Hey, Entschuldigung, ich weiß das ist gerade ziemlich ungewöhnlich und ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber du bist mir aufgefallen. Du siehst sehr sympathisch aus. Wohin bist du denn gerade unterwegs? Aus der Antwort kann sich dann ganz einfach ein Gespräch entwickeln.

Wie spricht man eine Frau an, die man schon öfter gesehen hat, aber es nie gewagt hat mit ihr zu reden?

In der Realität reicht es meistens das auszusprechen, was Sache ist. In diesem Fall : "Jetzt sehe ich dich schon zum fünften Mal, und jedes Mal wollte ich dich ansprechen und heute traue ich mich endlich. Ich finde dich sehr sympathisch. Einfach die Geschichte erzählen, die man selbst durchgemacht hat. Wichtig ist auch, dass es nicht immer um den Kontaktaustausch (Telefonnummer) geht, sondern einfach mal zu sehen, ob Interesse besteht und ob man die Frau - nach dem Gespräch - überhaupt kennenlernen möchte.

Wie spricht man Frauen in Gruppen an?

Es ist entscheidend sich nicht nur mit der auserwählten Frau zu unterhalten, sondern mit allen. Es geht darum Interesse für die Gruppe zu zeigen. Schlussendlich bestimmen am Ende alle mit, ob man als sympathisch empfunden wird oder nicht. Noch wichtiger ist dieses Vorgehen, in der Konstellation von zwei Freundinnen. Die Freundin der Angebeteten spielt beim Kennenlernen eine extrem große Rolle, sie ist quasi der Richter. Wenn Sie sagt: "Das ist ein Idiot." Dann wird sich die Frau, die man eigentlich angesprochen hat, nicht mehr treffen wollen. Darum ist es besonders wichtig sich immer mit beiden Damen zu unterhalten.

Was ist der Unterschied zwischen flirten tagsüber auf der Straße und nachts im Club?

Die Herangehensweise ist die gleiche. Der Unterschied besteht in der Ablenkung. Als Mann muss man im Lokal lauter sein und deutlicher in den Absichten.Schließlich muss man sich gegen Alkohol, Freunde, Licht und Musik durchsetzen. Allerdings sind die Frauen beim Weggehen zugänglicher, weil sie schon erwarten, dass sie angesprochen werden. Im Alltag hat man dafür mehr diesen Überraschungseffekt und Frauen rechnen es Männern hoch an, wenn sie sich trauen sie anzusprechen.

Wie spricht man Frauen an, wenn man sie „nur“ verführen möchte? Hier kommt es stark auf die soziale Intelligenz an. Es ist wichtig sich in die Frau hineinzuversetzen, um nichts unpassendes zu sagen. Hier ein positives Formulierungsbeispiel : "Ich weiß, dass ist sehr direkt, aber ich muss die ganze Zeit auf deine Brüste schauen, während ich mit dir Rede." Der Einstiegssatz "Ich bin sehr direkt" nimmt gleich vorweg, dass das Gesagte eigentlich nicht angebracht ist. Man könnte es auch so versuchen : "Ich weiß ich bin direkt, du bist extrem sexy und ich würde dich jetzt einfach gerne küssen." Man muss dabei immer bedenken: Je direkter du bist, desto direkter kommt auch das Nein. Erfahrungsgemäß kann das aber auch schnell in die andere Richtung gehen, denn es gibt viele Frauen, die nur unverbindlich Spaß haben wollen...

Zur Person

Der 30-Jährige Dating-Coach Aron Mahari beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren intensiv damit, wie Männer erfolgreich Frauen kennenlernen können, ohne dabei alberne Sprüche oder manipulative Techniken zu verwenden. Authentizität, Ehrlichkeit und eine tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung stehen bei seiner Arbeit im Mittelpunkt. Mit seinen Büchern, Coachings, Blog-Artikeln und Videos hat er bereits mehreren tausend Männern zu einem erfüllenden Sex- und Liebesleben verholfen.

Buchtipp

Ehrlich & Direkt - Frauen ansprechen ohne Tricks und Spielchen*

*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.