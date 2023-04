Erling Haaland: Der Shrek der Champions League

Der 26. Juli 2019, ein schwülheißer Freitagabend in Wien-Hütteldorf. 24.200 Fans fiebern dem Bundesliga-Auftaktknaller Rapid gegen Serienmeister Red Bull Salzburg entgegen. "Have a nice day", wünscht Bon Jovi noch aus den Lautsprechern, und wie zur Untermalung hängen pinke Wolken über dem Stadion. Symbolhaft wird sich auch die rosarote Zukunft von Haaland abzeichnen. Es ist eine Szene in der 35. Minute, die in wenigen Sekunden all das verdichtet, was der Salzburg-Sturmtank draufhat: Durchschlagskraft, Speed und Technik. Leichtfüßig trotz einer Größe von 1,94 Metern lässt er die Grün-Weißen fünf Tage nach seinem 19. Geburtstag wie Slalomstangen stehen und bereitet das erste Tor, die Basis des 2 :0-Auswärtserfolgs, exzellent vor. Vom "Kurier" erhält er als einziger Spieler die Note eins.

Das Ausrufezeichen eines Musterschülers, der im ersten halben Jahr an der Salzach überhaupt nicht zum Zug gekommen war, auch weil er anfangs noch mit dem laufintensiven Red-Bull-Fußball gefremdelt hatte. Aber nun, unter US-Trainer Jesse Marsch anstelle des Leipzigers Marco Rose, war er ready: Sechs Runden später türmten sich bereits elf Tore auf seinem Konto. Er hatte also ganz schön gebüffelt für seine erste internationale Reifeprüfung, die Champions League im Herbst.

Wie riesig die Vorfreude bei Haaland war, erlebte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer bei einem Spaziergang. Haaland, im Audi sitzend, ließ das Seitenfenster runter und eine Klangwolke raus: Mit der sakralen Champions-League-Hymne groovte sich der Teenie-Bomber auf die kommenden Aufgaben ein.

Champions League

Und wie diese Übung gelang! Beim 6 :2 gegen KRC Genk aus Belgien avancierte er zum ersten Champions-League-Debütanten, der in der ersten Spielhälfte einen Dreierpack schnürte. Fünf weitere Tore in der Gruppenphase sollten noch folgen - und daher unvermeidbar der schnelle Abschied schon nach einem Jahr.

Erling Haaland bei Borussia Dortmund

Denn längst standen die Interessenten Schlange. Es musste nur die Ausstiegsklausel im bis 2023 abgeschlossenen Vertrag aktiviert werden, ohne die Salzburg nie und nimmer das Juwel bekommen hätte. Neun Millionen Euro soll er seinerzeit gekostet haben, zum Schnäppchenpreis von 20 krallte ihn sich Borussia Dortmund in der Winterpause 2019/20. Und damit einen Typen, der bei aller Lässigkeit, seinem skandinavischen Humor und seinen schrägen Fashion-Vorlieben doch immer erstaunlich strukturiert und fokussiert bleibt und sich 24/7 verbessern will.

Haaland machte in Salzburg zum Beispiel seinen Kumpel Dominik Szoboszlai (heute RB Leipzig) besser -nachdem er ihm klargemacht hatte, dass man sich auf Talent allein nicht verlassen darf. Selbst verpasste er sich eine optimierte Ernährung (die "Lasagne vom Papa", die er einmal als Erfolgsrezept nannte, sollte man in diesem Zusammenhang eher nicht ernst nehmen) und eine Spezialbrille für bessere Balance. Und das Nachtkästchen muss handyfreie Zone bleiben.

In Dortmund brauchte Haaland keine Anlaufzeit mehr -dort klingelte es sofort. Sieben Tore in den ersten drei Liga-Partien mit einer Leichtigkeit, als wäre die deutsche Bundesliga ein Kindergeburtstag. Es folgten: DFB-Cupsieg, ausgelöschter Methusalem-Torrekord von Uwe Seeler und 15 Tore in der Champions League.

Schwindelerregende Forderungen

Alle lagen ihm zu Füßen -nicht nur die Hardcore-Fans der "Gelben Wand". Sein smarter Mitspieler Mats Hummels, Weltmeister 2014, war sich nicht zu blöd, auf Insta mit Dutt zu posieren: "Besser spät als nie. Mein Erling-Haaland-Haarschnitt". Klubboss Hans-Joachim Watzke: "Bei ihm kommt alles zusammen -gierig auf Erfolg, viele Tore, imposante Erscheinung, Entertainmentqualitäten." Der fußballbegeisterte TV-Moderator und Kolumnist Micky Beisenherz: "Dieser norwegische Büffel bringt mit seiner seltsam entrückten Brachialgewalt Farbe in den Effizienzbetrieb Bundesliga." Wenn etwas nervte an der "Wuchtbrumme" ("Süddeutsche Zeitung"), dann die immer wieder von seinem gerissenen, im Vorjahr verstorbenen Manager Mino Raiola gestreuten vorzeitigen Abwanderungsgelüste. Dortmund-Berater Matthias Sammer im Frühjahr 2022: "Ich weiß, dass Manchester City hinter Haaland her ist. Als ich die Summen hörte, habe ich ein Schleudertrauma bekommen. So weit kann ich gar nicht zählen." Im Juni 2022 war der Abgang zum Scheich-Klub aus Manchester dann tatsächlich Fakt. Die Ablöse nach 86 Toren in 89 Spielen: 75 Millionen. Jahresgehalt: 50 Millionen. Angebliche Provisionen für Manager Raiola und Vater Alf-Inge, selbst einmal Profi bei ManCity: 40 bzw. 30 Millionen.

Haaland bei Manchester City

Bis jetzt war Erling in England jeden Penny wert. Es ging los mit zwei Hattricks und insgesamt neun Toren in den ersten fünf Meisterschaftsspielen -so einen Start hatte noch niemand in der Premier League, der taffsten und besten Liga der Welt. Im Oktober 2022, beim denkwürdigen 6 :3 im Manchester-Derby gegen United mit einem wütend-machtlos auf der Ersatzbank schmollenden Ronaldo, spreizte er wieder drei Finger. Gleich fünf waren es heuer Mitte März beim unfassbaren 7 :0 gegen RB Leipzig im Champions-League-Achtelfinalrückspiel.

Hätte ihn Trainer-Guru Pep Guardiola nicht unnötigerweise nach einer Stunde vom Feld geholt, es wäre wohl ein weiterer Allzeit-Rekord geworden. Überhaupt Pep: Früher stand er auf die sogenannte "falsche Neun", ein Hybrid aus Stürmer und Mittelfeldspieler, jetzt hat er mit Haaland einen echten Neuner, einen klassischen Torjäger, als Bonus noch dazu die 2.0-Version. Einen Troubleshooter, der mit seinem Instinkt und seiner Physis die kniffligsten Probleme löst, wenn der ansehnliche, aber gegen die absolute Elite Europas nicht immer zielführende Ballbesitz-Fußball der Himmelblauen wieder einmal im Nirgendwo zu enden droht.

Mit jeder Pore drückt Haaland seine Lust auf Fußball und Tore aus - wie schon als Knirps in Bryne, einem Städtchen an Norwegens Westküste, von der Einwohnerzahl vergleichbar mit Ried. Er durfte, obwohl ein Jahr jünger, mit dem 1999er-Jahrgang des lokalen Klubs mittrainieren -fünf aus dieser Truppe brachten es später zu Nationalteam-Ehren.

Er will ja nur spielen

Auch seine Freizeit verbrachte der Sportlersohn primär mit dem Ball am Fuß. Die auch am Wochenende geöffnete Halle neben den Trainingsplätzen von Bryne FK frequentierte Erling mit seiner Clique vermutlich öfter als die Schule. Eine Akademie hat er nie von innen gesehen, aber Profi wollte er unbedingt werden. Mit 14 setzte beim bis dahin dünnen Buben ein Wachstumsschub ein -18 Zentimeter in zwei Jahren. Mit 16 hieß es "Nie mehr Schule" und stattdessen Lernen in der 1. Liga bei Molde FK. Er begriff verdammt schnell, vier Tore beim 4 :0 gegen Tabellenführer Brann Bergen in 17 Minuten, ein Muster, das sich auf dem Weg in den Stürmer-Olymp noch oft wiederholen sollte. In den Notebooks der Scouts europäischer Großklubs leuchtete sein Name längst in den poppigsten Farben.

Aber das Rennen machte Salzburg, der besseren sportlichen Perspektive und des unaufgeregten Umfelds wegen. Abgenickt wurde der Transfer von Spielervater Alf-Inge. Landsmann Jan-Aage Fjörtoft, Ex-Rapid-Stürmer und Fußballexperte bei ServusTV, hält den ehemaligen Verteidiger für den "CEO von Team Haaland, der im Hintergrund alles steuert". Weitere wichtige Vertrauenspersonen rund um Erling: Raiola-Nachfolgerin Rafaela Pimenta von der Berateragentur, "Finanzminister" Egil Östenstad und Ivar Eggja als "Mädchen für alles".

Eine Hauptrolle fällt auch John Haddad zu. Der Niederländer ist Biomechaniker und Bewegungstherapeut und dürfte als "Wunderheiler" im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinalheulers gegen die Bayern (11. und 19. April) ein gefragter Mann gewesen sein. Haaland hatten nämlich die Adduktoren zu schaffen gemacht - die beiden EM-Qualifikationsspiele von Norwegen Ende März musste er sausen lassen. Scheint, als könnte nur profan Irdisches den Außerirdischen stoppen.

Immer neue Haaland-Highlights

Eine Sammlung der spektakulärsten Superlative in der noch jungen Karriere von Erling Haaland:

In der Salzburg-Ära (2019): Sechs Champions-League-Gruppenspiele, acht Treffer (die Gegner: Liverpool, Napoli, Genk). Insgesamt 29 Pflichtspieltore im Herbst.

Sechs Champions-League-Gruppenspiele, acht Treffer (die Gegner: Liverpool, Napoli, Genk). Insgesamt 29 Pflichtspieltore im Herbst. Bei Dortmund (2020 - 2022): Zwei weitere Champions-League-Tore im Achtelfinalhinspiel gegen Paris SG - damit hatte noch kein Spieler schneller die Zehn-Tore-Marke erreicht als Haaland.

Zwei weitere Champions-League-Tore im Achtelfinalhinspiel gegen Paris SG - damit hatte noch kein Spieler schneller die Zehn-Tore-Marke erreicht als Haaland. Bei Manchester City (seit Sommer 2022): Als erster Spieler in drei Premier-League-Heimspielen en suite Dreifach-Torschütze! Mit seinem vierten Hattrick in der Meisterschaft - beim 3 :0 gegen Wolverhampton im Jänner 2023 - überholte er Cristiano Ronaldo, dem in seiner ersten England-Saison drei gelungen waren.

Als erster Spieler in drei Premier-League-Heimspielen en suite Dreifach-Torschütze! Mit seinem vierten Hattrick in der Meisterschaft - beim 3 :0 gegen Wolverhampton im Jänner 2023 - überholte er Cristiano Ronaldo, dem in seiner ersten England-Saison drei gelungen waren. Das artistische "Kung-Fu"-Siegestor zum 2:1 gegen Ex-Klub Dortmund in der Champions-League-Gruppenphase weckte bei Trainer Pep Guardiola Erinnerungen an sein Idol Johan Cruyff und an Zlatan Ibrahimovic: "Wahnsinn, er ist so elastisch, dass er den Fuß bis zum Stadiondach bringt!"

Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel haben vor Haaland, dem das heuer gegen RB Leipzig gelang, nur Luiz Adriano (Brasilien/Schachtar Donezk) und Lionel Messi (Argentinien/Barcelona) geschafft.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 14/2023 erschienen.