Steckbrief Yusuf Demir

Name: Yusuf Demir

Yusuf Demir Geboren: am 2.6.2003 in Wien

am 2.6.2003 in Wien Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Wohnort: Wien

Wien Größe: 1,73 m

1,73 m Beruf: Profi-Fußballspieler

Profi-Fußballspieler Verein: SK Rapid Wien

SK Rapid Wien Position: Flügel, offensives Mittelfeld

Flügel, offensives Mittelfeld Familienstand: ledig

ledig Kinder: keine

Fußball-Anfänge und erste Erfolge

Yusuf Demir, wurde als Sohn türkischer Eltern, 2003 in Wien geboren. Seine Eltern, der Vater Kellner, die Mutter arbeitet im Supermarkt, wanderten vor über 20 Jahren nach Österreich aus, wo Demir mit ihnen sowie seinen zwei Geschwistern im Gemeindebau aufwuchs. Schon früh begann er Fußball zu spielen und startet zunächst beim First Vienna FC. Im Alter von zehn Jahren wechselte er 2013 dann zum SK Rapid Wien, wo er bis heute unter Vertrag steht.

Erstmals größerer Öffentlichkeit fiel Demir in dem renommierten Mercedes Benz Junior Cup, einem U19-Hallenturnier in Sindelfingen, auf. Dort traf der Österreicher, der auch den türkischen Pass besitzt, gegen Vereine wie den VfB Stuttgart, Hertha BSC Berlin oder die Glasgow Rangers. Demir wurde in diesem Turnier zum besten Spieler gewählt und ist damit der jüngste Spieler, der diesen Titel tragen darf.

© imago images/Sportfoto Rudel Yusuf Demir wird als jüngster Spieler zum besten Spieler eines Junior Cups gewählt

Yusuf Demir in der Nationalmannschaft

2017 spielte Demir in der U15-Auswahl der österreichischen Nationalmannschaft. Das Fazit: Elf Spiele und ein Tor. Auch im Jahr darauf, in der U17, schoss Demir in 14 absolvierten Spielen insgesamt neun Tore. Nach Stationen in der U19 und der U21 ist Demir seit 2021 auch in der A-Mannschaft der heimischen Nationalelf vertreten.

Yusuf Demir: Seine Karriere-Milestones 2010-2013 First Vienna FC 2013-2019 SK Rapid Wien seit 2019 im Bundesliga-Kader von Rapid Wien seit 2021 A-Nationalspieler bei der österreichischen Nationalmannschaft 2021-2022 FC Barcelona

Österreich oder Türkei?

Yusuf Demir ist neben Österreich auch berechtigt für die türkische Nationalmannschaft zu spielen. Da sich Österreich sehr für seinen Einsatz in der Nationalelf einsetzt, ist er bis dato hier aktiv. Aber auch die türkische Liga macht sich sehr für den Einsatz des erfolgreichen Spielers stark.