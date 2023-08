Blindsee: Atemberaubende Unterwasserwelt in Tirol

Inhaltsverzeichnis:

Lage : In der Nähe von Biberwier in Tirol

Durchschnittstemperatur : 20 Grad

Größe : 20 Hektar (Länge 1,1 KM, Breite 600 Meter)

Tiefe : bis 24 Meter

Wasserqualität : Sehr gut – eins der klarsten Gewässer Österreichs

Google Maps Ranking : 4,8 Sterne

: 4,8 Sterne Wetterinfo

Das Besondere am Blindsee

Der Blindsee liegt in einer bestechenden Landschaft aus Wald und Bergen – genaugenommen im Grenzbereich der Lechtaler Alpen und des Mieminger Gebirges. Von der Gegend aus lässt sich die 16 Kilometer entfernte Zugspitze sehen und aus dem See selbst ragt eine fast 200 Meter hohe Steilwand. Wie sein Name bereits verrät, handelt es sich bei ihm auch um einen sogenannten Blindsee, was bedeutet, dass er über keine überirdischen, sondern nur unterirdische Zuflüsse verfügt.

Nomen ist nicht gleich Omen: Der Blindsee ist vor allem bei Taucher:innen für seine großen Sichtweiten und seinen „Unterwasserwald“ beliebt, den man auch „Mikado-Wald“ oder „Baum-Mikado" nennt:

Vor bald 40 Jahren brach nach starken Schneefällen an der Nordseite des Blindsees ein Abhang ab, der Bäume, Äste und Wurzeln auf den zugefrorenen See mitriss. Als die Eisdecke brach, verteilten diese sich unter Wasser und bilden heute für ein bizarres Unterwasser-Panorama. Wer sich unter Wasser begibt, dem wird bestimmt einer von vielen Zandern begegnen, die sich den Taucher:innen am Blindsee recht furchtlos nähern.

Lage

Der See liegt im Grenzbereich von Lechtaler Alpen und Mieminger Gebirge nördlich und unterhalb des Fernpasses in Tirol, auf dem Gemeindebereich von Biberwier. Nachbargemeinden sind Lermoos und Ehrwald.

Anreise

Von Wien empfiehlt sich die Anreise bis Biberwier mit dem Auto (circa 5 Stunden), alternativ kann man mit dem Zug bis Innsbruck reisen, dann weiter mit dem Bus bis Biberwier (Achtung: der fährt nur zweimal täglich.) Zu den Ufern des Bergsees führen auch diverse Wanderwege und eine sehr schmale Stichstraße von der Fernpass-Bundestraße (15 Euro Maut pro Fahrzeug).

Parken am Blindsee

Der See selbst ist in Privatbesitz eines Hotels, es gibt einen Parkplatz mit ca. 100 Stellplätzen.

Baden am Blindsee

Es gibt diverse freie Einstiegsstellen, zum Beispiel Blindsee Beach auf der Ostseite oder auf der gegenüberliegenden Seite am Bootshaus. Weil der See nicht ganz leicht zu erreichen ist, ist es hier tendenziell eher ruhig. Für Angeln, SUP oder Bootstouren muss eine Erlaubnis eingeholt werden.

Umliegende Orte

Der zum Blindsee nächstgelegene Ort ist Biberwier, der seinen Namen tatsächlich von den Nagetiere hat, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts in großer Zahl hier lebten. Das ehemalige Bergbaudorf auf bis zu 2.500 Metern Höhe über dem Meer liegt am Fernradweg Via Claudia Augusta, der entlang der gleichnamigen antiken Römerstraße verläuft. Früher wurden hier Galmei-, Blei- und Zinkerz abgebaut, heute ist Biberwier mit seinen 640 Einwohner:innen ein guter – und sehr malerischer – Ausgangspunkt für Wanderungen und Fahrradtouren.