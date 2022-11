Christbaum schmücken: So erstrahlt der Baum

Inhaltsverzeichnis

Traditionell wird der Christbaum erst am 24. Dezember geschmückt und bleibt oft nach altem Brauch bis Maria Lichtmess, am 2. Februar, stehen. Daher ist es wichtig, dass der gekaufte Baum so frisch wie möglich ist.

Ein gutes Zeichen beim Kauf ist beispielsweise, wenn der Baum auch nach leichtem Schütteln keine Nadeln verliert. In Bezug auf die Haltbarkeit ist laut Experten die Nordmannstanne die beste Wahl, weniger geeignet ist in diesem Zusammenhang die gemeine Fichte. Und natürlich spielt die Optik ebenfalls eine Rolle. Zum Schmücken sollten die Zweige relativ symmetrisch verteilt sein und es keine kahlen Stellen geben.

Bis zum Aufstellen sollte der Baum kühl gelagert werden, beispielsweise am Balkon oder auf der Terrasse. Rund einen Tag vor dem Schmücken sollte der Baum aus dem Netz befreit werden, damit sich die Äste bis zum Schmücken optimal entfalten können. Das Aufschneiden des Netzes erfolgt am besten von unten nach oben, um die Äste so wenig wie möglich zu beschädigen.

Wenn der Baum an einem geeigneten Ort aufgestellt worden ist, kann man mit dem Schmücken beginnen.

Wie kommt die Lichterkette gut zur Geltung?

Wer sich für eine Lichterkette entscheidet, sollte mit ihr beginnen. So wird verhindert, dass sich die Kabel der Lichterkette mit schon angebrachten Christbaumschmuck verheddern. Beim horizontalen Anbringen der Lichterkette (siehe Bild unten) startet man am besten ganz oben und geht dann kreisförmig immer weiter nach unten. Die Lichter sollten möglichst weit außen sitzen.

© iStockphoto.com/kajakiki Horizontal angebrachte Lichterkette

Eine andere Variante ist das vertikale Befestigen der Lichterkette (siehe Bild unten) , ebenfalls wieder von der Spitze des Baumes nach unten. Dabei geht man in einer frontalen Linie nach unten und macht, wenn man ganz unten angekommen ist, im Abstand von einigen Zentimetern eine Kurve und arbeitet sich wieder nach oben in Richtung Baumspitze.

© Shutterstock.com/Zsolt Biczo Vertikal angebrachte Lichterkette

Grundsätzlich ist es sicherer keine echten Kerzen zu verwenden. Wer aber ohne den Geruch von Wachskerzen nicht kann, der sollte folgende Tipps beachten: